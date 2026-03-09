Cómo funcionará el micropricing de YPF para contener la suba de combustibles + Seguir en









YPF implementó el micropricing, un sistema que ajusta el precio del combustible en tiempo real según el tránsito y la zona.

El micro pricing abre una ventana de oportunidad para los usuarios que buscan ahorrar. Mariano Fuchila

En medio de la escalada a más de u$s100 por barril de petróleo, la estatal YPF ratificó la implementación de un sistema de micropricing para amortiguar el impacto en los surtidores. ¿De qué se trata y cómo pueden ahorrar los consumidores?

Con el micropricing, que ya rige en todas las estaciones de servicios de YPF de todo el país, cargar combustible durante la madrugada puede ser hasta un 8% más económico. Se debe a que los precios de las naftas y el gasoil se ajustan en tiempo real basándose en algoritmos que analizan el flujo de tránsito, el volumen de despacho y los precios de la competencia en cada zona específica.

El micro pricing abre una ventana de oportunidad para los usuarios que buscan ahorrar. La lógica del sistema premia el despacho en momentos de menor congestión:

Baja nocturna: Durante la madrugada, los precios pueden descender entre un 3% y un 4% respecto a los valores diurnos.

Plus por autodespacho: En aquellas estaciones que cuentan con terminales de carga autónoma, se suma una rebaja adicional de entre el 3% y el 4% .

Ahorro total: En escenarios óptimos, un usuario que carga combustible de noche en una estación de bajo tránsito puede pagar hasta un 8% menos que si lo hiciera al mediodía en una zona de alta demanda. Con este nuevo esquema, YPF se alinea con las tendencias globales de precios dinámicos, similares a los que utilizan las aerolíneas o las plataformas de transporte, transformando al combustible en un commodity cuyo valor depende, minuto a minuto, del comportamiento de la calle.

Esto se suma además a las distintas opciones para ahorrar en el precio de combustible a través de las promociones de bancos y aplicaciones para pagar. En la mayoría de los casos se trata de ahorros de entre el 10 y el 15%, con topes semanales.

