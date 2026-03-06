ENARGAS endureció los controles para la revisión de cilindros de GNC + Seguir en









El ente regulador actualizó los requisitos técnicos y de trazabilidad para los Centros de Revisión Periódica. La normativa unifica criterios de los últimos 30 años y establece procedimientos estrictos para la destrucción de tubos defectuosos.

El ENARGAS actualizó la norma para la revisión de tubos y válvulas.

El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) dio un paso clave en la modernización del sistema de seguridad del parque automotor a gas. Mediante la publicación de la Resolución 96/2026 en el Boletín Oficial, se aprobó la actualización integral de la norma NAG-444, la cual redefine los estándares que deben cumplir los Centros de Revisión Periódica de Cilindros (CRPC) para operar en todo el país.

Esta medida, que surge tras un proceso de consulta pública iniciado a fines de 2025, no solo endurece los requisitos técnicos, sino que ordena y consolida diversas resoluciones parciales dictadas durante las últimas tres décadas. El objetivo central es garantizar la trazabilidad y la procedencia legal de cada componente que circula por las calles argentinas.

Responsabilidades y nuevas exigencias técnicas Los centros habilitados, responsables de verificar la integridad de los tubos y sus válvulas de bloqueo, deberán ajustarse a parámetros más rigurosos en cuanto a equipamiento e instalaciones. La norma establece que las inspecciones obligatorias —que deben realizarse cada cinco años o ante siniestros y reinstalaciones— deben incluir procesos documentados de:

Inspecciones visuales: Tanto externas como internas para detectar corrosión o fisuras.

Medición de espesores: Utilizando tecnología de precisión para asegurar que el cilindro soporte las presiones de carga.

Ensayos hidráulicos: Pruebas de resistencia fundamentales para habilitar la oblea correspondiente.

Registros obligatorios: Refuerzo en la conservación de documentación respaldatoria para evitar la circulación de cilindros de procedencia dudosa. Estaciones de servicio GNC gas Gentileza 0221 Procedimientos de "condena" y destrucción Uno de los puntos más sensibles de la nueva NAG-444 (2026) es el protocolo para los componentes que no superan las pruebas de seguridad. La normativa es taxativa: si un cilindro o válvula es declarado inservible, el centro de revisión debe proceder a su inutilización inmediata.

La resolución exige métodos de destrucción que impidan cualquier tipo de reutilización posterior, atacando directamente el mercado ilegal de autopartes y garantizando que ningún tubo con fatiga de material vuelva al sistema de carga en las Estaciones de Servicio.

El rol de los Organismos de Certificación Para obtener la certificación de aptitud técnica, los centros deberán ser auditados por un Organismo de Certificación reconocido por el ENARGAS. Estos entes tendrán la tarea de aprobar los manuales de procedimiento, verificar la capacitación del personal técnico y fiscalizar que el equipamiento mínimo requerido esté en condiciones operativas óptimas. Aspecto Clave -Requisito Norma NAG-444 (2026) Frecuencia de revisión - Cada 5 años (o ante siniestro/reinstalación)

Cada 5 años (o ante siniestro/reinstalación) Responsable técnico - Presencia obligatoria y firma de protocolos

Presencia obligatoria y firma de protocolos Trazabilidad - Registro digital y físico de cada componente

Registro digital y físico de cada componente Cilindros rechazados - Destrucción física obligatoria e irreversible A pesar del proceso de unificación institucional que atraviesa el ente (tras la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad por el Decreto 452/2025), la Gerencia de Innovación y Normalización del ENARGAS mantiene sus competencias plenas para dictar estas reglas de seguridad, fundamentales para un país con uno de los parques de GNC más extensos del mundo.

