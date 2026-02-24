Conferencia Arpel 2026: la industria energética regional se reúne en Buenos Aires

Los líderes del sector petrolero y gasífero de América Latina y el Caribe se reúnen en el Hotel Hilton bajo el lema “Juntos somos Energía”.

El programa de la conferencia de Arpel incluirá más de 20 paneles y conferencias sobre geopolítica energética, desarrollo del gas natural y del GNL, refinación, recursos no convencionales y offshore, transición energética, financiamiento, digitalización e IA.

La capital argentina será el escenario de uno de los encuentros más relevantes del sector hidrocarburífero regional. Del 1° al 4 de junio se realizará la 8ª Conferencia Arpel 2026 , un espacio de diálogo estratégico que convocará a ejecutivos, funcionarios y especialistas de toda América Latina y el Caribe para debatir el futuro energético.

La conferencia, organizada por Arpel -la Asociación de Empresas de Petróleo, Gas y Energía Renovable de la región-, tendrá como sede el Hotel Hilton Buenos Aires y se desarrollará bajo el lema “Juntos somos Energía” , con una agenda centrada en competitividad, sostenibilidad y seguridad energética. Energy Report será media partner del evento con una cobertura periodística especial.

La elección de Buenos Aires como sede responde al creciente peso de Argentina en el escenario regional, impulsado por el desarrollo de Vaca Muerta y el potencial offshore, factores que posicionan al país como uno de los principales polos de crecimiento para la industria.

Durante cuatro jornadas, el encuentro reunirá a CEOs, ministros, reguladores, académicos, consultores y jóvenes profesionales , en un ámbito de intercambio que abordará tanto los desafíos estructurales como las tendencias tecnológicas del sector.

Carlos Garibaldi, secretario ejecutivo de Arpel, destacó que la conferencia buscará analizar “cómo fortalecer la competitividad y la sostenibilidad del sector hidrocarburos en un contexto que exige avanzar en seguridad energética y crecimiento económico para la región”.

Agenda estratégica y disertantes de primer nivel

El programa incluirá más de 20 paneles y conferencias sobre geopolítica energética, desarrollo del gas natural y del GNL, refinación, recursos no convencionales y offshore, transición energética, financiamiento, digitalización e inteligencia artificial.

Entre los oradores confirmados se encuentran Horacio Marín, CEO de YPF; Ricardo Ferreiro, de Tecpetrol; Felipe Bayón, de GeoPark; Javier Rielo, de TotalEnergies; Cecilia San Román, de ANCAP; Julio Friedmann, de ENAP; y el ministro surinamés Patrick Brunings.

También participará Daniel Yergin, vicepresidente de S&P Global, quien abordará el vínculo entre geopolítica y energía en un contexto global marcado por la transición y la reconfiguración de los mercados.

Además de los paneles, la conferencia incluirá visitas técnicas y actividades institucionales, consolidándose como un ámbito clave para el intercambio de experiencias y la generación de consensos sobre el rumbo del sector.

Con esta nueva edición, Arpel refuerza su rol como plataforma regional de debate en un momento en el que la industria enfrenta el doble desafío de garantizar abastecimiento energético y avanzar hacia modelos más sostenibles.