Presentan un proyecto para eliminar la VTV en la provincia de Buenos Aires: "Solo busca recaudar"

Se trata de una iniciativa de la Coalición Cívica ante la Legislatura bonaerense. "La VTV no salva vidas, solo busca recaudar y ser un negocio para pocos", justificaron.

La Coalición Cívica busca derogar la VTV en la provincia de Buenos Aires. Alerta Transito.

El jefe del bloque de diputados provinciales de la Coalición Cívica, Andrés De Leo, presentó este martes un proyecto para eliminar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) para automotores en la provincia de Buenos Aires. “La VTV no salva vidas, sólo busca recaudar y ser un negocio para pocos”, advirtió.

“Más del 99 por ciento de los accidentes están causados por fallas humanas y deficiencia en la infraestructura vial. Allí el Estado debe invertir y poner énfasis en las políticas viales”, remarcó De Leo.

“Carece de razonabilidad imponer al titular de un vehículo gastos superfluos que no conllevan un beneficio sensible ni para sí ni para terceros”, subrayó y afirmó que “la erogación impuesta a los bonaerenses para la realización de la VTV no encuentra adecuada contrapartida en el cumplimiento de la obligación estatal de preservar y mejorar la red vial”.

En la iniciativa, acompañada por sus pares de la CC Luciano Bugallo y Romina Braga, se indica que “la siniestralidad no se ha reducido con la implementación de la VTV” y señala que “en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires el contexto se encuentra agravado por la deficiente infraestructura vial, tanto en rutas nacionales como provinciales”.

“La infraestructura vial no ha acompañado el incremento del parque automotor, producido tanto por su crecimiento natural como por la mayor utilización del transporte automotor de carga, derivada de la destrucción del entramado ferroviario”, analiza en el proyecto y remarca que “las estadísticas indican que el error humano y las falencias en infraestructura constituyen los factores de mayor incidencia”.

vtv-verificacion-vtvjpg.webp Actualmente la Verificación Técnica Vehicular es obligatoria en la provincia de Buenos Aires. Multas de hasta $500 mil por no tener VTV El esquema de sanciones viales vigente de 2026 redefine el impacto económico de circular sin cumplir los requisitos obligatorios, con la Verificación Técnica Vehicular como uno de los ejes centrales del control. La actualización de valores en Ciudad y Provincia elevó el costo de las infracciones a niveles que superan el medio millón de pesos, especialmente cuando falta documentación clave o el vehículo no cumple las condiciones mecánicas exigidas por la normativa, con el objetivo de reforzar la seguridad vial. Durante febrero, al ser parte de la temporada vacacional el control se intensifica en operativos de rutina y accesos estratégicos. En territorio bonaerense, circular sin la VTV al día implica sanciones que parten de $542.100 hasta $1.807.000, según la gravedad y la reincidencia. A estos valores se suman otras faltas documentales frecuentes. La acumulación de infracciones, además, puede derivar en bloqueos administrativos que dificultan trámites futuros. Por eso es ampliamente recomendable anticiparse a los vencimientos y revisar la documentación antes de salir a la ruta, ya que el control no se limita al certificado de VTV, (incluye licencia, seguro y patente).