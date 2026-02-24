Qué es la moratoria de ANSES, cómo funciona y qué tengo que hacer para llegar a la jubilación sin baches en el historial + Seguir en









El ente sostiene la Unidad de Cancelación de Aportes previsionales para trabajadores en actividad, una moratoria preventiva para personas que se encuentran a menos de diez años de cumplir la edad jubilatoria.

La moratoria preventiva se consolida como una herramienta estratégica para quienes buscan llegar a la jubilación con previsibilidad y sin sobresaltos.

Llegar a la edad jubilatoria con los 30 años de aportes que exige la legislación argentina se volvió un desafío cada vez más común.

Frente a este escenario, ANSES mantiene vigente la Unidad de Cancelación de Aportes previsionales para trabajadores en actividad, una herramienta clave para quienes aún están en etapa laboral pero ya advierten faltantes en su historia previsional.

anses-foto.png Qué es la moratoria de ANSES Se trata de una moratoria preventiva, pensada para personas que se encuentran a menos de diez años de cumplir la edad jubilatoria y desean anticiparse a posibles inconvenientes.

A diferencia de los planes tradicionales, dirigidos a quienes ya alcanzaron la edad de retiro, este esquema permite regularizar aportes de manera anticipada, garantizando que el acceso a la jubilación no quede trabado por deudas o baches de último momento.

Este beneficio no está orientado a quienes ya pueden jubilarse, sino a quienes están en una fase de planificación previsional. El objetivo central de la Ley 27.705 es que el trabajador llegue a su cumpleaños número 60 (mujeres) o 65 (hombres) con la situación previsional ordenada.

Los grupos habilitados son: Mujeres de entre 50 y 59 años.

Hombres de entre 55 y 64 años.

Condición laboral: pueden iniciar el trámite trabajadores en relación de dependencia, autónomos y monotributistas que necesiten completar períodos faltantes desde los 18 años hasta marzo de 2012 inclusive. Cómo consultar el historial laboral La digitalización del sistema permite que gran parte del trámite se realice de forma autónoma, sin intermediarios, lo que aporta mayor transparencia y ahorro de tiempo. Revisión de la Historia Laboral : el primer paso es ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social para verificar los períodos registrados. Si hay años no cargados, es fundamental reunir certificaciones de servicio u otra documentación respaldatoria.

Solicitud del plan de pago : dentro del portal, se debe acceder a “Solicitud de Prestaciones” y elegir el “Plan de pago de deuda previsional para trabajadores en actividad”.

Generación del VEP : el sistema permite seleccionar los meses a regularizar y emite un Volante Electrónico de Pago, que puede abonarse en bancos o plataformas digitales.

Control de datos con ARCA: para quienes tuvieron actividad independiente, es clave que los registros del sistema SICAM, actualmente bajo la órbita de ARCA, coincidan con los datos de ANSES, evitando futuras demoras administrativas. De este modo, la moratoria preventiva se consolida como una herramienta estratégica para quienes buscan llegar a la jubilación con previsibilidad y sin sobresaltos. Monto de las jubilaciones de ANSES en marzo 2026 Los nuevos montos para marzo de 2026 son los siguientes: Jubilaciones y pensiones: Jubilación mínima: $369.600,88 (con el bono de $70.000, el total asciende a $439.600,88)

Jubilación máxima: $2.487.063,95 (para quienes cumplen con los aportes más altos)

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $295.680,70 (con el bono, llega a $365.680,70)

Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad y vejez: $258.720,62 (con el bono, totaliza $328.720,62)

PNC para madres de siete hijos: $369.600,88 (equiparada a la jubilación mínima, con posibilidad de alcanzar $439.600,88 con el refuerzo) Asignaciones familiares del SUAF: Asignación por hijo (primer rango): $66.414

Asignación prenatal: $66.414

Asignación por hijo con discapacidad: $216.240

Asignación por nacimiento: $77.414

Asignación por adopción: $462.845

Asignación por matrimonio: $115.913

Asignación por cónyuge: $16.113 Asignación Universal por Hijo (AUH) y beneficios relacionados: AUH: $132.814 (con retención del 20%, el pago directo será de $106.251,20)

AUH por discapacidad: $432.461 (pago directo de $345.968,80)

Complemento Leche del Plan de los Mil Días: $50.094 La Tarjeta Alimentar no recibirá ajustes en marzo y mantendrá los valores vigentes.

