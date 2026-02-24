Mercados en alerta: cae el oro y el petróleo se sostiene en máximos por la tensión entre EEUU e Irán

El fortalecimiento del dólar y la toma de ganancias presionaron al oro, mientras que el petróleo opera en niveles elevados ante los riesgos geopolíticos vinculados a las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán y las advertencias comerciales de Donald Trump.

El oro retrocede tras cuatro jornadas en alza, mientras el petróleo se mantiene cerca de máximos de siete meses por la tensión geopolítica.

Los mercados internacionales de materias primas atraviesan una jornada marcada por la volatilidad. Por un lado, el oro retrocede tras haber tocado un máximo de tres semanas. Por otro, el petróleo se mantiene cerca de sus niveles más altos en siete meses, en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos e Irán.

El escenario combina factores financieros —como la fortaleza del dólar— con elementos geopolíticos y comerciales que mantienen en vilo a los inversores.

Los precios del oro caían más de un 1% el martes, luego de haber alcanzado más temprano un máximo de tres semanas. El movimiento estuvo impulsado por el fortalecimiento del dólar y una toma de ganancias, en medio de la expectativa del mercado sobre los planes arancelarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El oro al contado bajaba un 1,2% hasta los u$s5.170,89 por onza a las 0956 GMT, lo que puso fin a una racha de cuatro sesiones consecutivas de subas. En paralelo, los futuros del oro estadounidense con entrega en abril retrocedían un 0,7% hasta los u$s5.190,20.

La apreciación del dólar —que subía un 0,1%— encareció el metal para los tenedores de otras divisas, dado que el oro cotiza en la moneda estadounidense.

En el plano político y comercial, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el viernes que el uso por parte de Trump de una ley de emergencia de 1977 para imponer aranceles excedía su autoridad. Sin embargo, horas después el mandatario invocó una normativa diferente y dispuso un arancel temporal del 15% a las importaciones estadounidenses.

El lunes, el presidente advirtió además a los países que no se retiren de los acuerdos comerciales recientemente negociados, y señaló que podría imponer aranceles mucho más altos bajo otras leyes comerciales.

El mercado también sigue de cerca la agenda geopolítica. Irán y Estados Unidos celebrarán una tercera ronda de conversaciones nucleares el jueves en Ginebra, según anunció el domingo el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr Albusaidi.

Tradicionalmente considerado un activo de refugio, el oro suele beneficiarse en contextos de incertidumbre económica y geopolítica. Sin embargo, en esta jornada pesaron más la toma de ganancias y el movimiento del dólar.

En cuanto a otros metales preciosos, la plata al contado retrocedía un 0,2% hasta los u$s88,08 por onza, luego de haber alcanzado el lunes su nivel más alto en más de dos semanas. El platino subía un 0,5% hasta los u$s2.163,60 por onza, mientras que el paladio avanzaba un 0,9% hasta los u$s1.759,06.

El petróleo se mantiene firme ante la prima geopolítica

En paralelo, el mercado energético mostraba mayor resistencia. Los precios del petróleo cotizaban cerca de sus máximos de siete meses, mientras los operadores evaluaban los riesgos para el suministro derivados de una posible escalada militar en la antesala de las negociaciones nucleares entre Washington y Teherán.

Los futuros del crudo Brent operaban sin cambios en u$s71,49 por barril a las 1037 GMT, en tanto que el crudo estadounidense WTI subía 11 centavos, equivalente a un 0,2%, hasta los u$s66,42 por barril.

El Brent se ubica en su nivel más alto desde finales de julio, mientras que el WTI alcanza valores no vistos desde principios de agosto.

Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos tendrán una tercera ronda el jueves en Ginebra, según confirmó el canciller omaní. Washington busca que Irán renuncie a su programa nuclear, mientras que Teherán rechazó esa exigencia y negó estar desarrollando un arma atómica.

En este contexto, el Departamento de Estado estadounidense comenzó a retirar personal gubernamental no esencial y a sus familias de la embajada en Beirut, ante la creciente preocupación por un eventual conflicto militar con Irán.

El propio Trump advirtió el lunes, a través de redes sociales, que será un “día muy malo” para Irán si no se alcanza un acuerdo.

Analistas del banco SEB señalaron que el riesgo no necesariamente radica en que la guerra sea el escenario base, sino en que una escalada pueda volverse difícil de revertir una vez que las posiciones y expectativas se hayan endurecido. Esa dinámica es la que actualmente sostiene la prima geopolítica en el precio del petróleo.

A este frente se suma la política comercial. Luego de que la Corte Suprema anulara sus aranceles de emergencia, Trump anticipó que aplicará gravámenes más elevados bajo otras leyes comerciales. El sábado anunció que elevará del 10% al 15% el arancel temporal sobre importaciones procedentes de todos los países, el máximo permitido por la legislación vigente.