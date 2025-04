Consejo de Luis Lucero por la guerra comercial y la minería: "Mantén la calma y sigue adelante"

El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero , minimizó el impacto de la guerra comercial mundial en el sector de los minerales y los proyectos argentinos y recomendó dejarse guiar por un famoso refrán británico: "Keep calm and carry on" (mantén la calma y sigue adelante).

Los dichos de Lucero no fueron azarosos, tienen un contexto: el secretario participó el martes 8 de abril pasado de una jornada organizada por la consultora Benchmark , especialistas en análisis del mercado minero, en la residencia de la embajadora británica en Buenos Aires, Kirsty Hayes , quien se excusó de no participar por estar de viaje.

"El Reino Unido se destaca con proyectos a gran escala y por su innovacion tecnólogica. La combinación de las dos naciones y el talento de aquí puede generar resultados valiosos", subrayó el diplomático inglés, quien luego de abrir el encuentro le cedió la palabra a Luis Lucero.

¿Qué dijo Luis Lucero en el evento de Benchmark?

"El éxito del litio en Argentina hoy es una realidad, que se pone en manifiesto en que en solamente ochos meses se han inaugurado tres plantas de procesamiento en el país, que han duplicando la cantidad de plantas de operación", dijo Lucero al iniciar su breve discurso, que según admitió, tenía pensado respaldar con un PDF y cifras, pero que finalmente desistió. "Decidí al último momento que no voy a cumplir con todo eso", confesó ante un salón rebalsado de invitados, empresarios, especialistas y la prensa.

Según dijo el funcionario, a los proyectos inaugurados de los franceses de Eramine, los coreanos de POSCO y los chinos de Ganfeng, se sumarán otros cinco o seis proyectos más en el corto y mediano plazo. " No les voy a decir nada nuevo si yo creo que el precio no nos ayuda, pero somos optimistas. En especial porque veo a los players, a los jugadores, a las industrias fuertes, mirando en largo plazo, y no tanto en el corto plazo, mirando más allá de la base de los precios y confiando en que lo que le espera al litio desde el punto de vista de la demanda va a justificar las inversiones importantes que se están haciendo".

Una estimación conjunta de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y la Asociación Internacional del Litio, que celebraron un encuentro el mismo día unas horas antes que Benchmark, indicó que la producción del mineral blanco alcanzará en 2025 las 131.000 toneladas de LCE, un 75% más que el año pasado. Sin embargo, la previsión para la exportaciones y los precios siguen alicaídas, con mayor preocupacion por la guerra de aranceles destada por Donald Trump.

Litio

Para Lucero, claramente este un momento muy particular. "El mundo está espectante, creo que estamos todos conteniendo la respiración por los momentos que vivimos. Seamos optimistas, las cosas se acomodan, todo se va a acomodar en algún momento, más tarde o más temprano, la historia dice eso", sostuvo en la residencia inglesa, donde no falta retratos fotográficos de reyes y enormes pinturas de reinas.

"Le decía a Alfredo (Fierro) -continuó Lucero- que siempre me impactó mucho una frase que vi en Londres, en muchos lugares, que creí erróneamente que se usaba para alentar al pueblo británico durante la Segunda Guerra Mundial. Y Alfredo me enseñó que en realidad no, no fue la Segunda Guerra, sino que esos carteles habían quedado escondidos o archivados en algún depósito, y que tiempo después algún político muy hábil y seguramente visionario, los rescató. Y son esos carteles que dicen 'keep calm and carry on' (mantén la calma y sigue adelante). Así que creo que es una lección para todos nosotros", enfatizó

En este marco de convuslión global, el secretario abogó por seguir ese consejo a "los argentinos en primer lugar", a la "industria minera argentina" en segundo, y para los litieros en tercero. "También para los que están involucrados en la industria del litio y casi que diría para todos en el planeta: let's keep calm and carry on. Va a haber tiempos mejores seguramente", sentenció al finalizar sus palabras.