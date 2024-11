Cuáles son los desafíos de infraestructura para el sector energético

La jornada se inauguró con una breve presentación del interventor del Enargas, Carlos Casares, quien abogó por pasar de 14 TCF (trillones de pies cúbicos) de reservas probadas de gas a 400 TCF de recursos no convencionales. “Esto es una oportunidad que nos da la transición energética y si no los aprovechamos van a quedar en el subsuelo, y que queden ahí no es un problema, sino lo tanto mejor que podríamos estar si las aprovechamos”, sostuvo.