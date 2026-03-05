EEUU ahora busca desembarcar en el sector minero de Venezuela + Seguir en









Una delegación encabezada por el secretario del Interior, Doug Burgum, llegó a Caracas para buscar acuerdos en minerales críticos. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció una reforma de la Ley de Minas para facilitar el ingreso de capitales extranjeros.

Venezuela posee algunas de las reservas de minerales no explotadas más importantes del hemisferio, incluyendo elementos necesarios para la transición energética y la alta tecnología. Depositphotos

En un escenario político que ha dado un vuelco radical en los últimos dos meses, la relación entre Estados Unidos y Venezuela suma un nuevo capítulo de cooperación energética y minera. Tras el fuerte acercamiento en materia petrolera, Washington envió este miércoles una delegación de alto nivel a Caracas, liderada por el secretario del Interior, Doug Burgum, con el objetivo de posicionar a empresas estadounidenses en la explotación de recursos minerales estratégicos.

La visita se produce en un momento de reconfiguración institucional en el país caribeño, donde el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, busca captar inversiones externas para reactivar una economía asfixiada por años de crisis. Durante el encuentro en el Palacio de Miraflores, Rodríguez confirmó que enviará de forma inminente una reforma de la Ley de Minas a la Asamblea Nacional para agilizar el desembarco de socios internacionales.

El fin del monopolio estatal y la búsqueda de "sinergia" La reforma legislativa anunciada por el Ejecutivo venezolano busca replicar el modelo ya aplicado hace poco más de un mes en la industria de los hidrocarburos. Aquella modificación permitió flexibilizar el control estatal y abrir el juego a la inversión privada, un paso que ahora se pretende extender a la minería de minerales críticos y metales preciosos.

"Queremos presentar a los sectores empresariales nacionales e internacionales las oportunidades de inversión y desarrollo en el área de la minería", expresó la mandataria encargada. Por su parte, el secretario Burgum fue acompañado por representantes de unas 24 grandes corporaciones mineras de EEUU, muchas de las cuales ya habían operado en territorio venezolano en el pasado.

Burgum destacó que las oportunidades de colaboración "no tienen límites", subrayando la condición de Venezuela como "vecino geográfico" con ingentes reservas de materias primas esenciales para la industria tecnológica y de defensa global.

De la confrontación a la asociación estratégica Este giro diplomático ocurre en un contexto de distensión sin precedentes. Desde que Estados Unidos capturó el pasado 3 de enero al presidente Nicolás Maduro —quien permanece bajo custodia—, las administraciones de Donald Trump y Delcy Rodríguez han pasado de la hostilidad abierta a calificarse mutuamente como "amigos" y "socios". Puntos clave de la nueva relación bilateral: Elogios cruzados: El presidente Trump destacó en redes sociales que Rodríguez está realizando un "excelente trabajo", a lo que la mandataria respondió agradeciendo la "amable disposición" del líder republicano.

Cooperación militar y seguridad: Hace dos semanas, el jefe del Comando Sur, Francis Donovan , acordó en Caracas agendas conjuntas sobre migración y lucha contra el narcotráfico.

Energía a largo plazo: Hace tres semanas, el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, selló una asociación para proyectos de gas, petróleo y electricidad. Minerales críticos: el nuevo botín regional El interés de Washington no es casual. Venezuela posee algunas de las reservas de minerales no explotadas más importantes del hemisferio, incluyendo elementos necesarios para la transición energética y la alta tecnología. La delegación estadounidense busca asegurar el suministro de estos insumos en un mundo donde la competencia por los recursos estratégicos se ha intensificado. La agenda de Burgum continuará este jueves, mientras en el Parlamento venezolano se espera el ingreso del proyecto de ley que, según el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, otorgará el marco de seguridad jurídica necesario para el retorno masivo de las multinacionales al arco minero venezolano.

