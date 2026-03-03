La primera cena de Nahuel gallo con su familia tras regresar al país: ¿Qué comida pidió?

La postal fue publicada por su esposa, María Alexandra Gómez, en redes sociales. En el mensaje, pidió respeto, señaló que atraviesa un proceso de recuperación y anticipó una denuncia por lo ocurrido.

María Alexandra Gómez , esposa del recientemente liberado Nahuel Gallo , publicó este martes un mensaje en su cuenta de X en el que se refirió a la primera noche en familia tras el regreso del gendarme al país, luego de permanecer 448 días detenido en Venezuela.

“Así pasamos la noche de ayer. Nahuel pidió algo que extrañaba con todo su corazón: carne asada argentina. Estuvimos los tres juntos después de tanto tiempo separados ”, escribió.

En el mismo posteo, Gómez pidió respeto y remarcó el impacto que tuvo la detención en el núcleo familiar. “Merece respeto. La situación que vivió durante tanto tiempo en Venezuela fue desgastante y dolorosa no solo para él, sino también para nosotros como familia”, afirmó. Además, subrayó la extensión del período de detención: “No fueron dos ni tres días… fueron 448 días”.

La esposa del gendarme indicó que actualmente Gallo atraviesa un proceso de recuperación: “Nahuel está en un proceso de recuperación. Su salud es lo primero. Durante 14 meses se la negaron deliberadamente mientras estaba en cautiverio. Ahora tiene que sanar, paso a paso”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que no habrá declaraciones públicas inmediatas por parte de Gallo, al tiempo que anticipó que avanzarán con una denuncia por lo ocurrido durante su detención. "Cuando él lo considere prudente y esté listo para compartir su historia, vamos a denunciar esos crímenes de lesa humanidad y exigir justicia , no desde el odio, sino desde la convicción profunda de que la verdad y la justicia son indispensables para la dignidad humana", explicó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gg_alexand95764/status/2028940033781060014&partner=&hide_thread=false Así pasamos la noche de ayer. Nahuel pidió algo que extrañaba con todo su corazón: carne asada argentina Estuvimos los tres juntos después de tanto tiempo separados.



Nahuel Gallo merece respeto. La situación que vivió durante tanto tiempo en Venezuela fue desgastante y… pic.twitter.com/CVHHgDU9i5 — Maria alexandra Gomez (@gg_alexand95764) March 3, 2026

La esposa de Nahuel Gallo tras su reencuentro en Argentina: "Necesita sanar"

María Alexandra Gómez fue la primera en poner en palabras lo que significó su llegada. Lo hizo en declaraciones a TN y a través de un mensaje en redes sociales. “Lo estábamos esperando. Decirte que estamos felices es poco. No me cabe la felicidad en el pecho”, expresó tras el reencuentro.

Pero junto a la emoción, también describió el impacto de la detención. “Nahuel estuvo en una desaparición forzada innecesaria, privado de su libertad", una situación "en la que él nunca tuvo que estar”, afirmó. Su esposa sostuvo que la familia, durante los 448 días, "no bajó los brazos", ni perdió las esperanzas. “Nahuel es resiliente”, sostuvo.

También cuestionó con dureza al régimen venezolano por no haber brindado explicaciones claras sobre la detención: "Jugaron con la libertad y la vida de una persona”. “Son criminales y que tienen que pagar por lo que hicieron”, enfatizó.

El gendarme ya está siendo evaluado por un equipo médico y permanecerá acompañado por sus seres queridos mientras atraviesa el proceso de recuperación. “Ayer cuando volvíamos por la autopista veía las banderas de Argentina y decía que había extrañado mucho el país y la bandera. Fue mucho tiempo en una situación lamentable”, reiteró.

“Ya habrá tiempo para contar, para agradecer uno por uno, para abrazar a quienes nos sostuvieron cuando parecía imposible. Ahora solo necesitamos estar juntos. Mirarnos. Tocarnos. Confirmar que es real. Ahora necesitamos ser familia… sin miedo”, concluyó.