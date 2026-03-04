Nahuel Gallo, tras su liberación: "Mi hijo me mantuvo vivo"

El gendarme brindó este miércoles una conferencia de prensa en el Edificio Centinela acompañado por la ministra Alejandra Monteoliva y el canciller Pablo Quirno. Se trata de su primera aparición pública desde su llegada a la Argentina.

El gendarme Nahuel Gallo brindó este miércoles su primera conferencia de prensa desde su regreso a la Argentina, tras pasar 448 días detenido en Venezuela. El encuentro con los medios fue convocado por el Ministerio de Seguridad y se realizó en el Edificio Centinela, sede central de la Gendarmería Nacional Argentina.

Acompañado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva ; el canciller Pablo Quirno ; y el jefe de la Gendarmería Nacional, el comandante general Claudio Brilloni , el efectivo comenzó su exposición reconociendo la dificultad del momento. "No es fácil estar acá dando mi declaración. Yo la pedí" , afirmó al iniciar su intervención ante los medios.

Durante su exposición, Gallo explicó que todavía intenta reconstruir lo ocurrido durante su detención y que aún tiene poca información sobre lo sucedido en ese período .

El gendarme también se refirió a su estado actual y aseguró que atraviesa un proceso de recuperación tras el cautiverio: "Me encuentro bien de salud. Estoy pasando por un momento de estudios, tratando de poder reinsertarme en la sociedad" , señaló.

Durante la conferencia, el gendarme describió las condiciones en el penal venezolano Rodeo 1 , donde estuvo recluido, y denunció maltratos y presiones contra los detenidos . "No es un lugar muy bueno. Hay bastante tortura psicológica" , afirmó.

Según relató, en ese centro de detención permanecen "24 extranjeros que continúan presos" que esperan ser liberados: "No te avisan qué va a pasar ni a dónde vas a ir. Todo es incertidumbre día a día", explicó.

En ese contexto, solicitó que la comunidad internacional mantenga la atención sobre lo que ocurre en las cárceles venezolanas. "Le pido a los medios internacionales y a las ONG que no se olviden de Rodeo 1 ni de los centros penales que hay en Venezuela. No podemos mirar para otro lado", expresó.

"Mi hijo me mantuvo fuerte"

Durante su exposición, Gallo también se refirió al impacto personal del cautiverio y al rol de su familia. Señaló que pensar en su hijo fue lo que le permitió mantenerse fuerte durante el cautiverio.

Además, señaló que los extranjeros detenidos eran utilizados como "fichas de cambio" y remarcó que su situación personal todavía está atravesada por lo que ocurre con quienes continúan presos.

"Hasta el último día fuimos ficha de cambio. Yo sigo encerrado en mi mente: hasta que no salgan esos 24 extranjeros, yo no estoy libre", concluyó.

NAHUEL GALLO A CASA 16X9_2 (1) Así llegaba Nahuel Gallo a Argentina.

Según informó oficialmente la cartera de Seguridad, la conferencia se realizó en el salón principal del edificio ubicado en el barrio porteño de Retiro. Desde el ministerio señalaron que el objetivo es que Gallo pueda relatar su experiencia y responder preguntas de la prensa tras su llegada al país.

El regreso del efectivo generó una fuerte atención dentro del ámbito político y de seguridad. En el Gobierno consideran que su testimonio público puede aportar detalles sobre las circunstancias que rodearon el episodio y sobre los pasos que se siguieron para garantizar su retorno.

Nahuel Gallo llegó a la Argentina tras 448 días de detención en Venezuela: así fue el reencuentro con su hijo

Gallo arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 4:45 de la madrugada del lunes en un avión privado vinculado a la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y utilizado habitualmente por Claudio "Chiqui" Tapia. Vestido con su uniforme de cabo, pisó suelo argentino luego de haber sido liberado el domingo por el gobierno venezolano.

En la pista lo esperaban su esposa, María Alexandra Gómez, y su hijo Víctor, de apenas tres años. El primer abrazo fue con el niño, en medio del operativo de seguridad dispuesto para el arribo. Ese gesto selló el final de una etapa atravesada por la angustia y la distancia. Luego llegó el reencuentro con su pareja, también cargado de emoción.

En la terminal aérea estuvieron presentes la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; la senadora Patricia Bullrich; y el canciller Pablo Quirno, quienes acompañaron el arribo del efectivo tras su liberación.

Habló la esposa de Nahuel Gallo tras su reencuentro en Argentina: "Necesita sanar"

Horas más tarde, su esposa, María Alexandra Gómez, rompió el silencio y habló con crudeza sobre lo que significó este tiempo: “Estaba viviendo una pesadilla”, resumió en diálogo con TN.

“Nahu necesita sanar su cuerpo, su corazón y su mente”, escribió en su cuenta de X, al describir el estado físico y emocional de su marido.

El efectivo había sido detenido en Caracas en medio de acusaciones de espionaje y terrorismo durante el gobierno de Nicolás Maduro.

Su liberación se produjo después de la aprobación de una ley de amnistía para presos políticos y en medio de gestiones diplomáticas y contactos paralelos que incluyeron a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).