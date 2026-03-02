Javier Milei habló tras la liberación de Nahuel Gallo: qué dijo + Seguir en









El presidente destacó el regreso del gendarme tras 448 días detenido en Venezuela y aseguró que lo importante es que vuelva con su familia.

Javier Milei celebró la vuelta de Nahuel Gallo al país.

El presidente Javier Milei habló sobre la liberación del gendarme Nahuel Gallo, quien permaneció detenido durante 448 días en Venezuela, y celebró su regreso al país. El mandatario declaró que “era una tragedia que nuestro gendarme estuviera secuestrado” y remarcó que lo importante es que esté nuevamente “con nosotros”.

Luego de dar su discurso en la Asamblea Legislativa para abrir el periodo de sesiones ordinarias, Milei destacó la importancia del retorno del gendarme. “Si vuelve por el motivo que fuera, ya sea gracias a la gestión de EEUU e Italia o gracias al vehículo que haya puesto a disposición otra persona o lo que fuera, bienvenido”, sostuvo, subrayando el valor de que Gallo esté de regreso en el país.

nahuel gallo (2) En ese sentido, el presidente evitó centrarse en quién llevó adelante las gestiones que permitieron la excarcelación, y resaltó que lo importante es el regreso del efectivo a la Argentina. Milei también mencionó de manera general otras posibles gestiones internacionales, sin dar detalles específicos sobre la intervención de organismos o terceros.

Cómo fue la liberación de Nahuel Gallo y su regreso al país El gendarme argentino Nahuel Gallo regresó a la Argentina esta madrugada tras permanecer 448 días detenido en Venezuela acusado de espionaje y terrorismo durante el gobierno de Nicolás Maduro. Recuperó la libertad gracias a la Ley de Amnistía para presos políticos aprobada semanas atrás por la Asamblea Nacional.

Gallo arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 4:45 en un avión privado vinculado a la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y utilizado habitualmente por Claudio "Chiqui" Tapia. Vestido con su uniforme de cabo, pisó suelo argentino luego de haber sido liberado el domingo por el gobierno venezolano.

Nahuel Gallo X: @EliTrotta Su llegada marcó el desenlace de un extenso período de incertidumbre que se prolongó durante casi quince meses. La excarcelación fue posible tras la aprobación de la Ley de Amnistía destinada a presos políticos, que permitió su salida de prisión y su inmediato traslado al país. Así fue el reencuentro de Nahuel Gallo con su hijo y familia En la pista lo esperaban su esposa, María Alexandra Gómez, y su hijo Víctor, de apenas tres años. El primer abrazo fue con el niño, en medio del operativo de seguridad dispuesto para el arribo. Ese gesto selló el final de una etapa atravesada por la angustia y la distancia. Luego llegó el reencuentro con su pareja, también cargado de emoción. En la terminal aérea estuvieron presentes la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; la senadora Patricia Bullrich; y el canciller Pablo Quirno, quienes acompañaron el arribo del efectivo tras su liberación.