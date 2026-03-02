El Gobierno desconocía que Nahuel Gallo sería liberado: "No estábamos al tanto"

El gendarme argentino fue liberado por las autoridades venezolanas luego de pasar 448 días detenido. Las gestiones las realizó la AFA, por carriles paralelos a los del gobierno de Javier Milei.

El gendarme Nahuel Gallo regresó a la Argentina luego de 448 días detenido en Venezuela. La gestión la realizó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) , para sorpresa del Gobierno nacional, desde donde reconocieron que desconocían que iba a ser liberado.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich se pronunció al respecto y señaló que la gestión llevada a cabo por la Asociación del Fútbol Argentino, a manos de su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia , fue “algo en paralelo”.

Durante una entrevista con Antonio Laje, en América TV, la exministra de Seguridad afirmó que “las gestiones para liberar a Gallo las hicimos desde el primer segundo”, pero admitió que no tenían información sobre la gestión de la entidad madre del fútbol argentino: “No estábamos al tanto”.

“Nosotros llevamos adelante todas las gestiones a través del Gobierno de Italia, que es quien representa hoy a la Argentina formalmente. Y también de Estados Unidos, pero sin contacto directo con el Gobierno de Venezuela. Cuando se lo llevan de la cárcel, suponíamos que se iban a entregar a la embajada italiana. Sin embargo, eso no sucedió y evidentemente se había armado algo en paralelo”, indicó.

Por otro lado, Bullrich sorprendió al revelar que el gendarme no sabía con certeza que estaba regresando al país. “Cuando subieron dos miembros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y dos de la Gendarmería al avión, él les preguntó: ‘¿Dónde estoy? ¿Estoy en la Argentina?’. No sabía con quién estaba ni qué había pasado”, sostuvo.

Así fue el reencuentro de Nahuel Gallo con su hijo y familia

Gallo arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 4:45 en un avión privado vinculado a la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y utilizado habitualmente por Claudio "Chiqui" Tapia. Vestido con su uniforme de cabo, pisó suelo argentino luego de haber sido liberado el domingo por el gobierno venezolano.

Su llegada marcó el desenlace de un extenso período de incertidumbre que se prolongó durante casi quince meses. La excarcelación fue posible tras la aprobación de la Ley de Amnistía destinada a presos políticos, que permitió su salida de prisión y su inmediato traslado al país.

Nahuel Gallo X: @EliTrotta

En la pista lo esperaban su esposa, María Alexandra Gómez, y su hijo Víctor, de apenas tres años. El primer abrazo fue con el niño, en medio del operativo de seguridad dispuesto para el arribo. Ese gesto selló el final de una etapa atravesada por la angustia y la distancia. Luego llegó el reencuentro con su pareja, también cargado de emoción.

En la terminal aérea estuvieron presentes la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; la senadora Patricia Bullrich; y el canciller Pablo Quirno, quienes acompañaron el arribo del efectivo tras su liberación.