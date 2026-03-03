Habló la esposa de Nahuel Gallo tras su reencuentro en Argentina: "Necesita sanar"

La liberación se concretó después de la aprobación de una ley de amnistía para presos políticos y por gestiones diplomáticas de la AFA, que facilitaron el vuelo desde Caracas.

En el aeropuerto lo esperaban su esposa, su hijo de tres años, su madre y funcionarios nacionales.

Después de 448 días detenido en Venezuela, Nahuel Agustín Gallo volvió a pisar suelo argentino en la madrugada del lunes y se reencontró con su familia en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

La imagen del gendarme abrazando a Víctor, su hijo de tres años, marcó el cierre de una etapa llena de incertidumbre y angustia para su círculo más cercano. Horas más tarde, su esposa, María Alexandra Gómez , rompió el silencio y habló con crudeza sobre lo que significó este tiempo: “Estaba viviendo una pesadilla” , resumió en diálogo con TN.

“Nahu necesita sanar su cuerpo, su corazón y su mente” , escribió en su cuenta de X, al describir el estado físico y emocional de su marido.

El efectivo había sido detenido en Caracas en medio de acusaciones de espionaje y terrorismo durante el gobierno de Nicolás Maduro .

Su liberación se produjo después de la aprobación de una ley de amnistía para presos políticos y en medio de gestiones diplomáticas y contactos paralelos que incluyeron a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) .

Así, el regreso se concretó en un vuelo privado que aterrizó cerca de las 4:45 y en la pista también lo esperaban su madre, Griselda Heredia, y un grupo de funcionarios nacionales. A continuación, conocé los detalles.

nahuel gallo (1) X: @Gianferreyra_

El regreso de Nahuel Gallo a la Argentina

Nahuel Gallo había permanecido detenido en la prisión de El Rodeo I, en Venezuela, bajo un régimen de aislamiento que, según su familia, fue extremo.

"Recibía sol una sola hora al día, pasaba todo el día adentro de la celda”, detalló María Alexandra Gómez a TN. Esa rutina, sumada a la falta de contacto con el exterior, impactó en su salud: “Está cansado, (tiene) un agotamiento físico muy grande”, explicó.

nahuel gallo

Gallo formaba parte, según contó Gómez, de un grupo de detenidos que no podía recibir visitas ni comunicarse con sus seres queridos.

“Nunca entendió por qué tuvieron tanto ensañamiento con él, por qué lo tenían tan aislado”, describió y detalló: “Las veces que pidió hablar con su familia nunca le dieron la oportunidad”.

Durante meses, su círculo más íntimo vivió sin información precisa sobre su situación. Recién la semana pasada, antes de su liberación, pudieron hablar por teléfono.

nahuel gallo.jpg

La excarcelación se dio después de la sanción de la "Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática", aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela el 19 de febrero de 2026. Pero, ante su exclusión inicial, más de 200 presos políticos, incluyendo a Gallo, iniciaron una huelga de hambre en el centro de detención

Después de la protesta, se activaron las gestiones para concretar el traslado. El vuelo que lo trajo de regreso estuvo vinculado a la dirigencia de la AFA, que ya se encontraba en Caracas por reuniones institucionales. El arribo fue coordinado bajo un fuerte operativo de seguridad en Ezeiza.

En el aeropuerto lo recibieron, además de su familia, autoridades nacionales como el canciller Pablo Quirno, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y la senadora Patricia Bullrich. El prosecretario de la AFA, Luciano Nakis, y el secretario de Protocolo, Fernando Isla Casares, lo escoltaron.

nahuel gallo

Qué dijo la esposa de Nahuel Gallo

María Alexandra Gómez fue la primera en poner en palabras lo que significó su llegada. Lo hizo en declaraciones a TN y a través de un mensaje en redes sociales. “Lo estábamos esperando. Decirte que estamos felices es poco. No me cabe la felicidad en el pecho”, expresó tras el reencuentro.

Pero junto a la emoción, también describió el impacto de la detención. “Nahuel estuvo en una desaparición forzada innecesaria, privado de su libertad", una situación "en la que él nunca tuvo que estar”, afirmó.

Su esposa sostuvo que la familia, durante los 448 días, "no bajó los brazos", ni perdió las esperanzas. “Nahuel es resiliente”, sostuvo.

También cuestionó con dureza al régimen venezolano por no haber brindado explicaciones claras sobre la detención: "Jugaron con la libertad y la vida de una persona”. “Son criminales y que tienen que pagar por lo que hicieron”, enfatizó.

nahuel gallo

El gendarme ya está siendo evaluado por un equipo médico y permanecerá acompañado por sus seres queridos mientras atraviesa el proceso de recuperación. “Ayer cuando volvíamos por la autopista veía las banderas de Argentina y decía que había extrañado mucho el país y la bandera. Fue mucho tiempo en una situación lamentable”, reiteró.

“Ya habrá tiempo para contar, para agradecer uno por uno, para abrazar a quienes nos sostuvieron cuando parecía imposible. Ahora solo necesitamos estar juntos. Mirarnos. Tocarnos. Confirmar que es real. Ahora necesitamos ser familia… sin miedo”, concluyó.