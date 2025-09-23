Donald Trump: "La ONU financia el ataque contra países occidentales y sus fronteras"

El mandatario estadounidense cuestionó el accionar del organismo internacional. A la par, habló de sus políticas migratorias, el conflicto en Gaza y las armas nucleares, entre otras temáticas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , dio un discurso como cuarto orador en la Asamblea General de la ONU , donde destacó políticas de su gestión y apuntó contra el organismo internacional y los conflictos bélicos que persisten. En ese sentido, señaló que "esta es la época dorada" del país norteamericano.

Entre sus cuestionamientos, expresó: "Naciones Unidas financia el ataque contra países occidentales y sus fronteras . Apoya a personas que llegan ilegalmente a Estados Unidos y luego nosotros los tenemos que expulsar. Deben poner fin a invasiones , no crearlas".

También cuestionó su intervención en los conflictos bélicos vigentes: " Lo único que hace es escribir cartas que nunca se llevan a la práctica. Así no se resuelven las guerras".

"Naciones Unidas tiene un enorme potencial, pero no se están acercando (...) Lo único que soluciona las guerras son las acciones ", destacó Trump.

El presidente estadounidense también remarcó algunos logros que observa en su propia gestión: "Esta es la época dorada de los Estados Unidos" , afirmó.

"Lo único que subió en EEUU son los mercados de valores", advirtió el republicano resaltando su administración económica como una etapa de logros, y cuestionando el gobierno de Joe Biden por las tasas de inflación.

También destacó la cifra de inmigrantes que arribaron a EEUU en el último año, exhibiendo que "el porcentaje es de cero migrantes ilegales admitidos". En esa línea, agradeció al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por las megacárceles construidas para recluir a pandilleros y miembros de carteles de droga, a donde el estadounidense envió aviones con presos.

"Llegó el momento de poner fin a las fronteras abiertas", añadió el magnate instando al resto de los países a que apliquen sus políticas.

Los cuestionamientos contra las guerras

Por otra parte, en su discurso ante líderes globales, el presidente republicano aseveró que él "tendría yo que lograr el Premio Nobel de la Paz".

Es que desde su perspectiva, terminó "con siete guerra que se decía que nunca acabarían". Y según él lo logró "en tan solo siete meses".

Allí agregó una nueva crítica a la ONU por el hecho de que "no hayan logrado" terminar con los conflictos en Camboya, Tailandia, Kosovo, Ruanda o Pakistán.

El conflicto en Medio Oriente

Tump habló de la situación que padece Medio Oriente y señaló a Irán como "el mayor patrocinador del terrorismo".

Luego, respecto a lo que ocurre entre Palestina e Israel, aseguró: "Hamás está rechazando una y otra vez nuestras ofertas de paz". A la vez condenó el reconocimiento del Estado palestino como "un premio demasiado alto para los terroristas de Hamás".

“A Hamás se les entregaría demasiadas cosas a cambio de los rehenes si pagamos lo que nos piden. Queremos a todos los rehenes, no dos ni cuatro, conseguiremos que regresen todos”, manifestó.

Críticas contra Rusia, China y Europa

El presidente de EEUU también apuntó contra el accionar de otras potencias competidoras. "Rusia pensaba ganar la guerra en tres días y no fue así, está quedando mal, llevan allí casi tres años. Y China es la que está financiando esa guerra, comprando el petróleo ruso", remarcó.

En ese sentido, exigió: "Europa tiene que intensificar lo que está haciendo, dejen de comprarle petróleo a Rusia mientras luchan contra ella, es una vergüenza para ustedes".

Allí amplió su cuestionamiento contra las medidas del viejo continente: "Están destruyendo a sus países, Europa está en aprietos".

"Insto al resto de países a que hagan lo propio, defiendan sus fronteras, están destruyendo a sus países, Europa está en aprietos, han sido invadidos por una fuerza de extranjeros ilegales y nadie hace nada para expulsarlos, no es sostenible, como han optado por ser políticamente correctos, no han hecho nada ante esto", subrayó Trump.