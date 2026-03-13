El CEO de YPF proyecta un hub exportador de u$s37.500 millones y el despegue definitivo de Vaca Muerta + Seguir en









En el cierre del evento en Nueva York ante 800 inversores, el presidente de YPF aseguró que el país está en camino a convertirse en el polo energético más importante de Sudamérica. Destacó el rol de Eni y Adnoc, y la importancia del RIGI para atraer inversiones de escala mundial.

Marín hablando durante su participación en Argentina Week 2026.

El cierre del Argentina Week en Nueva York dejó una definición contundente sobre el futuro económico del país. El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, fue el protagonista de una jornada organizada por IDEA donde presentó la hoja de ruta para transformar a la Argentina en un hub exportador de clase mundial. Ante un auditorio de más de 800 personas, Marín detalló cómo la combinación de recursos no convencionales, infraestructura estratégica y un marco normativo favorable permitirán un salto exportador sin precedentes.

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Durante el panel, que contó con la participación de los gobernadores de Neuquén, Río Negro, Chubut, Mendoza y Corrientes, el directivo subrayó que la unidad política y la decisión empresaria son los motores para que el país logre su "despegue definitivo". Para Marín, el objetivo es claro: convertir a Vaca Muerta en el corazón de un sistema capaz de generar entre 40.000 y 50.000 millones de dólares anuales en exportaciones para el año 2032.

El Hub exportador: VMOS y Argentina LNG El pilar de esta ambición se sustenta en dos proyectos de infraestructura de magnitud global: el VMOS (Vaca Muerta Oil Sur) y el megaproyecto Argentina LNG. Según explicó Marín, estas iniciativas permitirán instalar en la costa del Atlántico el nodo exportador más importante de la región.

“Con VMOS y Argentina LNG vamos a instalar el hub exportador más importante de Sudamérica, con exportaciones por 37.500 millones de dólares por año”, afirmó con firmeza. El CEO de la petrolera estatal destacó que estas obras son posibles gracias al interés de "gigantes" internacionales como la italiana Eni y la emiratí Adnoc. En este punto, Marín fue categórico al señalar que la llegada de estos capitales extranjeros está directamente vinculada a la implementación del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), herramienta que calificó como indispensable para concretar proyectos de esta escala.

Expansión de la frontera productiva: del Shale al Offshore Más allá del núcleo de Vaca Muerta en Neuquén, Marín repasó las oportunidades exploratorias que YPF está activando en otras provincias para diversificar la producción de hidrocarburos:

Mendoza: La compañía prevé perforar dos pozos en la denominada “lengua mendocina” de Vaca Muerta para testear su productividad.

Santa Cruz: Se proyecta la perforación de un nuevo pozo en Palermo Aike , la formación que asoma como la "hermana menor" de Vaca Muerta en el sur.

Chubut: Existe un plan para explorar el potencial de la formación D-129, buscando extender la frontera del no convencional. El presidente de YPF también generó expectativas positivas respecto a la exploración offshore. Confirmó que se perforará junto a Eni primero en aguas de Uruguay y luego en Argentina. La confianza de la compañía radica en la correlación geológica que existe entre la cuenca atlántica sur y los recientes y masivos descubrimientos de crudo realizados en Namibia, África. Financiamiento y alianzas estratégicas La agenda de Marín en Nueva York no se limitó a las exposiciones públicas. Durante la semana, mantuvo reuniones clave con entidades financieras de Wall Street y ejecutivos de empresas internacionales interesadas en participar del financiamiento del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL). La presencia de figuras como Marcelo Mindlin (Pampa Energía) y Marcos Bulgheroni (PAE) en paneles conjuntos reforzó el mensaje de un sector privado alineado en la necesidad de acelerar las inversiones para monetizar el gas y el petróleo argentino mientras la ventana de oportunidad de la transición energética siga abierta. Para Marín, el Argentina Week no fue solo una ronda de negocios, sino la consolidación de una plataforma donde Vaca Muerta deja de ser una promesa para convertirse en una realidad que generará más de 40.000 puestos de trabajo y cambiará definitivamente la balanza comercial de la República Argentina.