El FMI espera que el precio del petróleo baje, pero no se desplome

Tras el acuerdo en Medio Oriente entre EEUU e Irán, se reabre el estrecho de Ormuz, paso clave para el petróleo. Para la titular del organismo, habrá una rápida reacción de los países.

La reapertura del principal corredor energético del mundo permitiría restablecer parte de los más de 14 millones de barriles diarios afectados por la crisis y volver a incorporar volúmenes relevantes al mercado internacional.

Es probable que los precios del petróleo bajen, pero no se desplomen , ya que el acuerdo de paz provisional entre Estados Unidos e Irán permite reanudar los envíos a través del estrecho de Ormuz y, al mismo tiempo, los países reponen sus reservas , dijo el jueves la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

Llevará tiempo que el tráfico marítimo por el estrecho vuelva a la normalidad y, a medida que aumenten los suministros de petróleo, los países tratarán de reponer las reservas que se han agotado y, posiblemente, incluso aumentarlas por encima de los niveles anteriores, explicó durante una charla informal en una conferencia organizada por el Banco Nacional de Austria.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) encendió una señal de alerta sobre el mercado petrolero mundial al informar que las reservas de crudo de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) cayeron a su nivel más bajo desde 1990 , en medio de las consecuencias generadas por la guerra en Medio Oriente y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Según el informe mensual publicado este miércoles, las existencias de petróleo de los países desarrollados se redujeron en 163 millones de barriles desde el inicio del conflicto regional, mientras que a nivel global la caída alcanzó cerca de 220 millones de barriles entre abril y mayo.

La situación refleja el fuerte impacto que tuvo la interrupción de suministros provenientes del Golfo Pérsico, una región que concentra una porción significativa de la producción y exportación mundial de hidrocarburos. Para la AIE, la reducción de inventarios resulta particularmente llamativa porque ocurre en paralelo con una desaceleración de la demanda global de petróleo.

En ese contexto, el organismo volvió a recortar sus proyecciones para 2026 y ahora estima que la demanda mundial caerá en 1,1 millones de barriles diarios respecto de los niveles previstos anteriormente. La revisión representa un deterioro casi tres veces superior al calculado apenas un mes atrás.

La agencia atribuyó el ajuste al impacto combinado del encarecimiento de los combustibles, las dificultades logísticas derivadas de la guerra y las restricciones de abastecimiento que afectaron a numerosos mercados consumidores. Las cifras preliminares muestran que durante el segundo trimestre las entregas mundiales de petróleo registraron una caída cercana al 5% interanual, lo que marcaría la primera contracción trimestral desde la pandemia de 2020.

petroleo reservas petrolero Depositphotos

Sin embargo, el informe incorpora un elemento que podría modificar de manera significativa las perspectivas del mercado. Tras el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto y reabrir gradualmente el estrecho de Ormuz, la AIE considera que la producción y las exportaciones de petróleo del Golfo comenzarán a recuperarse de manera progresiva durante los próximos meses.

La reapertura del principal corredor energético del mundo permitiría restablecer parte de los más de 14 millones de barriles diarios afectados por la crisis y volver a incorporar volúmenes relevantes al mercado internacional. Aunque la agencia advierte que persisten obstáculos operativos y políticos que podrían ralentizar el proceso, el escenario central apunta a una normalización gradual de los flujos comerciales.

El cierre de Ormuz encareció la energía, alteró rutas comerciales y elevó el costo del riesgo global. Para Argentina, el impacto dejó un escenario de doble filo, con más presión sobre precios y logística, pero también mayor valor estratégico para Vaca Muerta.

Esa recuperación coincide además con una expansión prevista de la oferta mundial de petróleo durante los próximos años. En su primera estimación para 2027, la AIE proyecta que la producción global aumentará en aproximadamente 8 millones de barriles diarios, mientras que la demanda crecería apenas unos 2 millones de barriles diarios.

La diferencia entre ambos movimientos generaría un importante excedente de oferta a escala global, configurando uno de los escenarios más holgados de las últimas décadas para el mercado petrolero internacional.

Para la agencia, este eventual superávit podría transformarse en una oportunidad para reconstruir los inventarios estratégicos que fueron consumidos durante la crisis de Oriente Medio. También permitiría a numerosos países reforzar sus reservas energéticas y replantear sus estrategias de seguridad de suministro luego del impacto que tuvo el cierre de Ormuz sobre la economía mundial.

El informe refleja así una paradoja que domina actualmente al mercado energético. Mientras las reservas de petróleo atraviesan niveles críticamente bajos y continúan cayendo, las perspectivas de mediano plazo apuntan a un escenario de abundancia de oferta que podría modificar nuevamente la dinámica de precios internacionales.

Para los países productores, la evolución de este proceso será determinante. En particular para exportadores emergentes como Argentina, que avanzan en proyectos de expansión petrolera y de infraestructura vinculados a Vaca Muerta, la eventual llegada de un ciclo de sobreoferta global podría plantear nuevos desafíos en materia de competitividad, acceso a mercados y rentabilidad de las inversiones de largo plazo.

La AIE concluye que, aunque el mercado continúa condicionado por la incertidumbre geopolítica, la normalización progresiva del comercio energético internacional podría marcar el inicio de una nueva etapa caracterizada por una mayor disponibilidad de crudo y una menor presión sobre los precios, luego de uno de los períodos de mayor tensión en la historia reciente del sector.