La UBA se mantiene entre las 100 mejores universidades del mundo y sigue liderando en América Latina

Otras nueve instituciones argentinas descendieron de puesto. Además, el informe revela que sobresalió en dos indicadores clave.

La UBA es la única universidad deSudamérica en el Ranking QS.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a consolidar su posición como la institución académica más destacada de la región al mantenerse en el puesto 84 del ranking global elaborado por la consultora QS Quacquarelli Symonds . De esta manera, por segundo año consecutivo, continúa siendo la única universidad de América Latina que integra el selecto grupo de las 100 mejores del planeta.

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La nueva edición de la clasificación internacional confirmó además el predominio regional de la casa de estudios argentina, que logró ubicarse en el primer lugar latinoamericano en once de los últimos doce años.

A nivel mundial, el liderazgo permaneció en manos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) , que conservó el primer puesto por decimoquinto año consecutivo. Detrás aparecen el Imperial College de Londres y la Universidad de Stanford , mientras que la Universidad de Oxford y la Universidad de Harvard completan los cinco primeros lugares.

El resultado de la universidad argentina adquiere mayor relevancia si se considera el panorama general de América Latina. De acuerdo con el informe, apenas nueve instituciones de la región mejoraron su ubicación respecto de la edición anterior, mientras que 47 permanecieron estables y 60 retrocedieron .

La situación argentina reflejó una tendencia similar. Nueve universidades nacionales descendieron posiciones y solamente la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) logró avanzar dentro de la clasificación.

En este contexto, la permanencia de la UBA entre las 100 mejores del mundo fue interpretada como una muestra de fortaleza institucional frente a un escenario de creciente competencia internacional y restricciones presupuestarias.

Más allá de la clasificación general, la universidad porteña sobresalió en dos indicadores clave evaluados por QS entre las otras universidades.

La UBA se ubicó en el puesto 34 del mundo en reputación académica y alcanzó el lugar 24 en empleabilidad de sus graduados, consolidándose dentro del grupo de las 50 instituciones más destacadas a nivel global en ambas categorías.

Sin embargo, el informe también registró un retroceso en el apartado de redes internacionales de investigación, un indicador que mide la producción científica desarrollada en colaboración con universidades y centros académicos de otros países.

El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, destacó el desempeño de la institución, aunque advirtió sobre las consecuencias de la falta de recursos.

“El resultado de este ranking muestra que continuamos estando entre las mejores universidades de la región y del mundo, y que el esfuerzo de docentes, no docentes e investigadores no es en vano. Aunque también da cuenta de cómo el desfinanciamiento de los últimos años tiene consecuencias directas en el sistema universitario argentino”, afirmó.

El dirigente universitario agregó: “Este reconocimiento nos llena de orgullo y redobla nuestro compromiso con la sociedad argentina, que entiende el valor de la educación, de las universidades públicas y de nuestros profesionales. Por quienes confían en nosotros, por nuestra gente, seguiremos trabajando con la misma responsabilidad de siempre”.

Preocupación por el financiamiento universitario

Desde QS también hicieron referencia a las dificultades económicas que atraviesa el sistema universitario argentino. El vicepresidente senior de la consultora, Ben Sowter, consideró que la estabilidad de la UBA constituye una señal positiva frente a un contexto complejo.

“El hecho de que la UBA mantenga el puesto 84 es una prueba de su resiliencia en medio de las crecientes presiones de financiación internas y la intensificación de la competencia regional y global”, sostuvo.

Cómo quedaron las demás universidades argentinas

La Argentina continúa siendo el cuarto sistema universitario con mayor presencia dentro del ranking latinoamericano, con 16 instituciones clasificadas en la edición 2027.

Detrás de la UBA aparece la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que descendió del puesto 458 al 474 y continúa siendo la única otra universidad argentina ubicada entre las 500 mejores del mundo.

La Universidad Austral y la Universidad Católica Argentina (UCA) compartieron la tercera ubicación nacional al situarse en el puesto 530 global, aunque ambas retrocedieron respecto de la edición anterior.

El rector de la Austral, Julián Rodríguez, valoró el resultado obtenido y remarcó la importancia de la formación personalizada para la educación.

“Recibimos este resultado con mucha alegría y al mismo tiempo, con responsabilidad, entendiendo que los rankings constituyen una mirada externa que nos permite evaluar nuestro desempeño, reconociendo fortalezas e identificando oportunidades de mejora”, señaló.

Por su parte, el rector de la UCA, Miguel Ángel Schiavone, destacó el enfoque humanista de la institución. “En un mundo invadido por la tecnología y la virtualidad, la UCA sigue fortaleciendo los vínculos humanos y la relación presencial entre alumno y docente, fiel a nuestra misión de formar expertos en humanidad”, expresó.

UBA-2.jpeg El informe destaca la reputación académica y la empleabilidad de los alumnos de la UBA. Archivo

También registraron descensos la Universidad de Palermo (UP), la Universidad Torcuato Di Tella, la Universidad de Belgrano (UB) y otras instituciones nacionales.

La excepción fue la Universidad Nacional de Córdoba, que avanzó desde el rango 851-900 hasta ubicarse en el escalón 801-850.

Qué dice el informe sobre el sistema argentino

El informe destacó que la Argentina continúa mostrando buenos resultados en indicadores vinculados con la enseñanza. El país lidera la región en la relación entre docentes y estudiantes, uno de los aspectos más valorados por QS. Entre las universidades latinoamericanas mejor posicionadas en este indicador aparecen la UCA, la UADE, la Universidad de Palermo y la Universidad Austral.

Otro punto fuerte continúa siendo la inserción laboral de los graduados, una categoría en la que las universidades argentinas mantienen niveles competitivos frente a otros sistemas educativos de la región.

Asimismo, el país conserva uno de los sistemas universitarios más internacionalizados de América Latina. La UBA encabeza el desempeño regional en proporción de profesores extranjeros, mientras que la Universidad de Palermo lidera en cantidad de estudiantes internacionales.

No obstante, las mayores dificultades siguen concentrándose en los indicadores relacionados con la investigación científica, especialmente en la producción académica citada internacionalmente y en la generación de redes globales de investigación.

“La Argentina sigue destacándose por sus fortalezas en capacidad docente y atractivo para estudiantes internacionales. Sin embargo, los indicadores vinculados con la investigación continúan por debajo de los estándares globales”, advirtió Sowter.

El panorama regional y mundial

En América Latina, las universidades que acompañan a la UBA en los primeros lugares son la Pontificia Universidad Católica de Chile (119), la Universidade de São Paulo (133), la Universidad Nacional Autónoma de México (145) y la Universidad de Chile (185).

Por primera vez desde 2015, la universidad chilena superó a la institución paulista y se convirtió en la segunda mejor posicionada de la región.

A escala global, el ranking evaluó a 1.500 universidades pertenecientes a 106 sistemas de educación superior. Estados Unidos lideró en cantidad de instituciones clasificadas con 184 universidades, seguido por el Reino Unido con 93 y China con 85.

Además de los tradicionales líderes académicos, Suiza logró ubicar a la ETH de Zúrich en el octavo puesto mundial, mientras que la Universidad Nacional de Singapur alcanzó el décimo lugar.

“Estados Unidos sigue siendo el líder mundial en educación superior global, con instituciones como el MIT, Harvard y Caltech que marcan la referencia en influencia investigadora y reputación. Al mismo tiempo, el mapa global de la educación superior se está diversificando, ya que las instituciones de Asia y Oriente Medio convierten una inversión sostenida en investigación e internacionalización en avances medibles”, concluyó Sowter.