El gobierno de Javier Milei habilitó nuevos anticipos financieros de hasta $400.000 millones a Entre Ríos, Jujuy y Santa Fe

El Ministerio de Economía argumentó que las jurisdicciones enfrentan dificultades transitorias para afrontar gastos corrientes y vencimientos de deuda.

La medida busca aliviar problemas transitorios de caja en tres provincias mediante adelantos reintegrables, con una tasa de interés fijada por el Gobierno nacional.

El Gobierno amplió este jueves el esquema de asistencia financiera para las provincias y autorizó anticipos de hasta $400.000 millones para Entre Ríos, Jujuy y Santa Fe , con el objetivo de que puedan hacer frente a obligaciones presupuestarias y compromisos de deuda considerados urgentes.

La medida fue oficializada a través del Decreto 474/2026 , publicado en el Boletín Oficial , y quedó bajo la órbita de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía .

Según la norma, cada una de las tres provincias podrá acceder a anticipos financieros por hasta $400.000 millones, aunque el monto definitivo será determinado por la Secretaría de Hacienda en función de la capacidad de repago de cada jurisdicción y de su participación en la recaudación de impuestos nacionales.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que los gobiernos provinciales atraviesan una situación que les impide, de manera transitoria, "atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de sus presupuestos y de la amortización de deudas" .

La devolución de los fondos deberá concretarse dentro del ejercicio fiscal 2026. Además, la asistencia devengará intereses calculados sobre una tasa fija nominal anual del 15%, que comenzará a aplicarse desde el momento del desembolso.

Decreto 474/2026 financiamiento provincias

La normativa también faculta a la Secretaría de Hacienda a firmar convenios individuales con cada provincia para establecer las condiciones de reintegro y otros aspectos operativos vinculados a la asistencia financiera.

Como garantía de devolución, las jurisdicciones deberán afectar los recursos que les corresponden por coparticipación federal. En ese marco, autorizarán a la Secretaría de Hacienda a realizar retenciones automáticas sobre esos fondos para cancelar el capital prestado y los intereses correspondientes.

La decisión se suma a una medida adoptada semanas atrás, cuando la administración de Javier Milei habilitó anticipos por el mismo monto para otras 12 provincias: Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

La legislación vigente permite al Ministerio de Economía otorgar este tipo de adelantos sobre recursos coparticipables, siempre que los fondos sean reintegrados dentro del mismo año fiscal y cuenten con mecanismos que garanticen su recuperación.

Las provincias volvieron al déficit y cerraron 2025 con un rojo del 0,4% del PBI

Un informe de la Fundación Mediterránea destaca que en 2025 las provincias argentinas terminaron con un déficit financiero del 0,4% del PBI, lo que marcó un deterioro importante respecto de 2024, cuando habían concluido con un superávit de 0,1% del PBI.

"En el año 2025 el conjunto de provincias habría finalizado con un déficit financiero de alrededor de 0,4% del PIB, cuando en 2024 se había observado un superávit del 0,1%", señala el reporte.

El informe indica que "en el año 2023, previo al actual período de gobierno, se produjo un déficit financiero en el consolidado de provincias equivalente al 0,3% del PIB".

"Tras una caída real de ingresos del 12,8% en 2024 y un ajuste en el gasto del 14,9%, las provincias pudieron exhibir en ese año un superávit financiero de 0,1% del PBI", explica el trabajo. En ese sentido, señala que "en 2025 revirtieron el ajuste, ya que las erogaciones crecieron más (6,5%) que los ingresos (2,9%), por lo que volvieron al déficit financiero".

El deterioro de la situación fiscal de las provincias el año pasado tuvo como trasfondo las elecciones, que implican un incremento del gasto, un freno de la actividad y un recorte de las transferencias a los estados subnacionales. "Si se considera la evolución acumulada entre 2023 y 2025, los ingresos totales de las provincias cayeron 10,3% en valores constantes, mientras que sus erogaciones bajaron 9,4%", indica el estudio.