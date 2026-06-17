Wall Street adelanta una jornada volátil con el acuerdo en Medio Oriente y la reunión de la Fed de fondo + Agregar ámbito en









Los precios del crudo se estabilizan ante la noticia de que el combustible iraní podría llegar pronto a los mercados mundiales, lo que aliviaría la inflación, mientras que las acciones operan dispares antes del debut de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal.

Con la mirada puesta en la Reserva Federal, los precios del petróleo se contienen ante la expectativa de que el crudo iraní vuelva a los mercados. Depositphotos

Los principales índices de Wall Street operan sin una tendencia clara preapertura de este miércoles, mientras los inversores esperaban la primera decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) bajo la presidencia de Kevin Warsh. Por su parte, los precios del crudo bajan ante el posible regreso de Irán al mercado de petróleo.

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Los precios internacionales del petróleo bajaron más de un tercio desde sus máximos recientes tras los informes de que Estados Unidos levantará las sanciones al petróleo iraní, en virtud de un acuerdo para poner fin a la guerra.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — sube 0,4% hasta u$s79,30 el barril, mientras que el crudo estadounidense avanza un 0,5%, hasta los u$s76,48 el barril.

La perspectiva de un mayor suministro aumentó el optimismo sobre la reanudación de las exportaciones de Oriente Medio y contribuyó a que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense bajaran la rueda previa, aunque en el arranque de la jornada de este jueves exhiben leves incrementos.

Se confirmaron públicamente pocos detalles del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que se firmará el viernes, y el bloqueo de tres meses del estrecho de Ormuz ha dejado las reservas de petróleo estadounidenses en su nivel más bajo desde 1983. petroleo La posible llegada de combustible iraní a mercados globales alivia la presión inflacionaria. Depositphotos Las claves de la jornada en Wall Street En Europa, el Euro Stoxx sube 0,37%. A nivel local, el DAX alemán baja 0,04% y el CAC francés sube 0,14%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido cae 0,05%. En China, el Hang Seng de Hong Kong retrocedió 0,72%, mientras que la bolsa de Shanghái subió 0,40%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 1,58% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,83%. En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,11% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,55%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mantiene neutro. Los operadores están a la expectativa de ver cómo Warsh logra conciliar la postura a favor de bajar la tasa del presidente norteamericana, Donald Trump, con la de los mercados, que anticipan una suba para este año. Esta incertidumbre mantuvo al dólar prácticamente sin cambios. Es improbable que se produzca un cambio en la tasa de interés, por lo que la atención se centra en la rueda de prensa, la votación de Warsh y las proyecciones de los miembros del comité, que en marzo indicaban que la mayoría esperaba recortar los tipos de interés.