Senado: el PRO amenaza con votar la remoción de Manuel Adorni y complica los planes del Gobierno

El oficialismo tenía previsto sesionar este jueves para avanzar con el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, pero la interpelación con posible moción de censura contra el jefe de Gabinete podría prosperar si Patricia Bullrich abre el recinto. Esta tarde, los jefes de bloque definen los pasos a seguir. Se confirmó que el funcionario va al Senado el 2 de julio.

Tambalea la sesión prevista para este jueves en el Senado , en la que se podía definir el futuro de Manuel Adorni . Hasta la entrevista en la que el ministro coordinador reconoció haber omitido información en su declaración jurada, Patricia Bullrich apuntaba a abrir el recinto para avanzar con la ley de Inviolabilidad de la propiedad privada . Post reportaje, el peronismo impulsó la interpelación con posible moción de censura contra el funcionario y se complicó el panorama, sobre todo luego de que el PRO avisara que acompañará al bloque opositor si la jugada se concreta . En el medio, el jefe de Gabinete confirmó que brindará su primer informe de gestión en la Cámara alta el 2 de julio y gana tiempo.

“Se tambalea bastante, pero todavía está en pie”, dijeron fuentes libertarias a este medio al referirse a la sesión que el oficialismo tenía prevista para este jueves. El objetivo era avanzar con el proyecto impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, que introduce cambios en una serie de leyes en pos de “proteger la propiedad privada”. El asunto es que el texto sigue sin reunir los votos suficientes para su aprobación. Pese a la serie de cambios que los libertarios concedieron, por pedido de las bancadas aliadas, persisten las diferencias en torno a la Ley de Tierras.

Esa podría ser la excusa a la que apele La Libertad Avanza para dejar sin efecto la sesión . De todas maneras, la decisión final se tomará este miércoles a partir de las 18 , cuando los jefes de bloque se reúnan en el despacho de Victoria Villarruel para definir los pasos a seguir.

La sesión quedó envuelta en signos de interrogación luego de que la bancada que conduce José Mayans impulsara la interpelación a Adorni, con posible moción de censura. Es cierto que con el peronismo solo no alcanza para que el proyecto prospere. Pero, al bloque más opositor se le sumaron otras expresiones , en contra del funcionario, como el de la senadora por Córdoba Alejandra Vigo , quien, comunicado mediante, aseveró: “Manuel Adorni no puede seguir siendo Jefe de Gabinete de Ministros”.

Manuel Adorni no puede seguir siendo Jefe de Gabinete de Ministros. El Gobierno nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más. Adorni ocupa uno de los cargos más altos de la República Argentina con rango constitucional. Adorni le mintió al pueblo argentino y…

La salteña Flavia Royón, que responde al gobernador Gustavo Sáenz, según dijeron fuentes allegadas a este medio, "sostiene que primero deben ir por una interpelación para garantizar transparencia y rendición de cuentas. No se puede hablar de moción de censura sin ese paso previo. Y que es el Presidente el que debe resolver esto".

El PRO le mete presión al resto de los aliados

En las últimas horas, quien blanqueó la postura fue el PRO. Es cierto que el partido de Mauricio Macri venía diferenciándose del Gobierno por sostener al ministro, pese a haber reconocido que omitió declarar u$s 500.000. Ahora bien, no quedaba del todo claro su postura en el recinto.

En las últimas horas, el jefe de ese bloque, Martín Goerling, fue contundente. En diálogo con Infobae, el misionero no sólo consideró que “Adorni no puede estar más en su cargo”. Sino que, al mismo tiempo, indicó que si el tema llega al Congreso, “el PRO va a votar la remoción de Adorni”.

Al ser consultado por el periodista Ignacio Girón sobre si al PRO le "importa" ser acusado de votar con el peronismo, el senador respondió: “No, yo invierto la carga de la prueba: la responsabilidad es del Presidente”. En igual sentido, indicó que el PRO no es “oposición”, para luego añadir: “No somos oposición, pero nos vamos a oponer cuando se avasallan los pilares de la República”. “Existe el riesgo Adorni”, remató.

martin-goerling Comisión.jpg Goerling ratificó que el PRO acompaña la remoción de Adorni. Perfil

Ahora bien, es cierto que en el Senado el PRO tiene apenas tres bancas. El asunto es el “efecto arrastre” que su postura puede generar. En otras palabras, si los aliados “incondicionales” al gobierno de Javier Milei, como lo supo ser el PRO, se muestran dispuestos a remover al ministro coordinador, aquellos bloques de buen trato con la Casa Rosada se ven obligados a pararse en la vereda de enfrente de Adorni. De lo contrario, se arriesgan a ser acusados de cómplices del funcionario que, desde hace tres meses, sigue sin poder explicar su crecimiento patrimonial.

Tal es el caso de la UCR, donde conviven posturas divididas. Hay quienes prefieren que sea el Ejecutivo el que resuelva el tema. En otras palabras, que Milei lo desplace de su cargo. De lo contrario, le darían una excusa al Gobierno para "victimizarse" y, de yapa, le resolverían el asunto en el que están entrampados. Pero, al menos por estas horas, esa opción no está sobre la mesa. Al parecer, Adorni sigue en su cargo. Las energías en la Casa Rosada están puestas, como pudo saber Ámbito, en que a Adorni “no lo emboquen en Diputados y Senado sin fallo judicial”.

El Gobierno gana tiempo con Adorni

Pero lo cierto es que la Justicia sigue sin procesarlo. Por lo pronto, el Gobierno gana tiempo. En la noche del martes, cuando los rumores de que la sesión para esta semana podría quedar desactivada, se oficializó que Adorni expondrá su primer informe de gestión ante el Senado el 2 de julio.

Es decir, la Casa Rosada le concedió una opción intermedia a los aliados, que había sido exigida por el PRO: le brindan la posibilidad de verse cara a cara con Adorni y de interrogarlo por su patrimonio y las versiones contradictorias que dio en el último tiempo.

Y, como señaló Goerling: “Ahí vamos a tener la posibilidad de interpelar a Adorni, aunque sea un informe de gestión. Que dé respuestas nuevamente. En función de eso, el siguiente paso, si no convence en su respuesta, que creo que va a ser difícil, va a estar la posibilidad de pedir la moción de censura o la remoción”.

La otra opción es que el peronismo no quede conforme con esta oferta y convoce a una sesión especial para avanzar con su tema. De apelar a esa jugada, el bloque que conduce José Mayans volverá a poner contra las cuerdas a los aliados.