Empresarios satisfechos con el rumbo del gobierno de Javier Milei, pero con reparos

La mayoría de los empresarios se manifiestan a favor del ordenamiento macroeconómico que lleva adelante el Gobierno. Sin embargo, hay quienes están preocupados por lo que se considera una apertura “ingenua” de la economía y por el deterioro de la infraestructura. Inquietud por el avance de las empresas chinas.

A casi tres años de gestión, el mundo empresario combina elogios por la estabilidad macroeconómica con críticas a decisiones estratégicas del Gobierno. En ese contexto, algunos sectores ya analizan posibles liderazgos para sostener el rumbo económico después de 2027.

En los círculos empresariales se conversa cada vez más sobre las elecciones de 2027 en momentos en que distintos sectores se manifiestan disconformes con algunos lineamientos de las políticas de Javier Milei . Si bien falta mucho para los comicios, hay quienes están empezando a pensar en figuras que aseguren la continuidad del modelo (equilibrio fiscal, apertura, alineamiento con el mundo capitalista), que eviten un regreso al populismo, pero dentro de un esquema menos “dogmático” que el planteado por el líder libertario.

La mayoría de los empresarios evalúa de manera positiva el ordenamiento macroeconómico llevado adelante por La Libertad Avanza , comenzando por un recorte de 15 puntos de déficit consolidado entre el Tesoro y el Banco Central logrando en el primer año superávit financiero que se viene manteniendo a rajatabla .

También el desarrollo de sectores clave como la minería y la energía. Así, en el primer cuatrimestre del año los ingresos de dólares en el mercado de cambios provenientes del petróleo, gas y minerales fueron equivalente a los aportados por el agro, el principal proveedor histórico de divisas (8.100 millones en el primer caso y 8.200 millones de dólares en concepto de cereales y oleaginosos).

En el empresariado crecen las dudas sobre algunos aspectos de la gestión libertaria. Valoran el ordenamiento económico, pero cuestionan el "dogmatismo" en materia de infraestructura y competencia externa, mientras empiezan a pensar en la continuidad del modelo más allá de Javier Milei.

Con compras de divisas por parte del BCRA en lo que va del año que superan los 10.000 millones de dólares, la posición externa del país tiende a fortalecerse. Así, en las últimas jornadas el riesgo país descendió a la zona de 420 a 430 puntos básicos, alcanzando el nivel más bajo de los últimos ocho años .

También es ponderada, entre otros aspectos, la inserción internacional con la firma de un acuerdo especial de comercio con los Estados Unidos y la firma del entendimiento entre el Mercosur y la Unión Europea.

Y la inflación, una de las mayores preocupaciones, da muestras de desaceleración -algunas mediciones privadas anticipan que el índice de precios al consumidor del mes en curso podría ubicarse por debajo de 2%-.

Ingenuidad

Estos elogios se mezclan con críticas. Entre los aspectos centrales que cuestionan en medios patronales se señala la actitud “ingenua” con que el gobierno encara la competencia externa. Por ejemplo, “cuando se trata de empresas chinas no considera que en realidad no se está disputando sólo con compañías, sino también con el Estado de esta nación gigante, que es quien está detrás de sus corporaciones”, sostiene el directivo de un importante grupo local.

Así, generó polémica y desagrado - sobre todo en medios de la Unión Industrial Argentina y de la Cámara Argentina de la Construcción - la reciente decisión del consorcio minero Lundin Mining y BHP de adjudicar a empresas de China - bajo la modalidad llave en mano - la instalación del Campamento Batidero - una miniciudad modular con una capacidad inicial de 2.500 camas – para el megaproyecto de cobre Distrito Vicuña en la provincia de San Juan.

El ganador fue un consorcio liderado por la estatal Power China. Los proveedores locales denuncian que para estas obras se importarán módulos de acero prefabricados y totalmente equipados desde China, lo que “destruye el compre local”.

Precisamente, frente a la creciente competencia externa, entre los empresarios existe preocupación por las “severas deficiencias” que presenta la infraestructura en el país, un elemento clave del llamado “costo argentino”. Desde este punto de vista, se considera que la posición “dogmática” del Gobierno, en cuanto a que los privados van a realizar todas las obras necesarias – alentada especialmente por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger-, dilata soluciones que son calificadas de urgentes.

Al respecto, la inversión real directa del Estado nacional en las provincias se desplomó en abril último un 72,5% con relación a doce meses atrás, en lo que representó el recorte porcentual más acentuado en 18 meses, según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

Y los más críticos plantean paralelismos incómodos con la anterior administración, en cuanto a la existencia de “un capitalismo de amigos”. Comienzan a escucharse comentarios críticos sobre el rol de los hermanos Neuss y su vinculación, dicen, en particular con Santiago Caputo. Algunos ven una matriz similar en la manera de hacer negocios como la de los kirchneristas en “quedarse con las empresas”. Se refieren al avance de los Neuss en negocios claves como la distribución de energía (Transener) bajo el “padrinazgo” que atribuyen al asesor presidencial Caputo.

También hacen referencia a las propuestas de compensación de deudas que mantienen empresas como Edenor con el Estado, propiedad de José Luis Manzano y Daniel Vila, a quienes atribuyen lazos con la administración libertaria.

Cierres

Aunque las mayores preocupaciones se centran entre las pequeñas y medianas empresas, algo que no sorprende si se toma en consideración que es en este segmento donde se ha registrado la mayor cantidad de cierres durante la actual administración.

Entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, se redujo la cantidad de empleadores en 26.448 casos (31 por día), según informó el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

“Si se analiza la reducción de casos de empleadores, se observa que los principales afectados, en estos primeros 28 meses de la gestión de Milei, son las empresas de hasta 500 trabajadores/as: 99,75% del total de los casos (26.382 empresas menos). Por el contrario, la cantidad de empleadores de más de 501 trabajadores/as explican sólo el 0,25% (66 casos)”, sostiene CEPA.

Inversores

En tanto, en fuentes de la Casa Rosada se anticipa que Javier Milei tendrá un nuevo contacto directo con los empresarios más ricos del mundo en el marco del viaje que tiene previsto realizar a los Estados Unidos a comienzos de julio.

Invitado por el presidente Donald Trump, el mandatario argentino estará presente en la celebración de los 250 años de la independencia norteamericana. Pero tiene previsto también mantener encuentros y hablar ante directivos de importantes corporaciones.

El viaje tendrá lugar en un momento en que las relaciones con la primera potencia no pasan por el mejor momento, según comentan fuentes de la diplomacia de la Casa Blanca.

Advierten que la administración de Milei de no estaría cumpliendo con compromisos ante los republicanos (patentes, control del avance de empresas chinas, uranio, entre otros), tras el respaldo de 20.000 millones de dólares que brindaron los EE. UU. para estabilizar el mercado de cambios el año pasado, posibilitando así - interpretan - el triunfo libertario en las elecciones de medio término.

La prevista concesión del dragado de la Hidrovía al consorcio Jan De Nul es uno de los temas que más irritan a los norteamericanos. Sucede que acusan a este grupo de tener atrás empresas chinas y al Gobierno argentino de favorecerlo en detrimento del consorcio DEME que incluye a grandes inversores y operadores estadounidenses como KKR, Clear Street and Great Lakes Dredge and Dock. Jan De Nul negó vinculaciones con empresas chinas.

En estos días se publicó en el periódico The Floridan un artículo del periodista Javier Manjarres – que tiene diálogo con el secretario de Estado Marco Rubio – titulado ¿Amigo oenemigo? respecto a la relación Milei – Trump.

En esa nota se señala que el consorcio DEME ofreció una tarifa 17,4% más baja que Jan de Nul, lo que representa “U$S 2.500 millones de ahorro para la Argentina y los usuarios americanos de la Hidrovía”.