Seguridad prohibió el ingreso a las canchas a 18 hinchas por incidentes en Chacarita Atlanta y Boca Unión

Diecisiete de los sancionados pertenecen a dos facciones de la barra de Chacarita, “La Familia” y “La Famosa”, y no tienen plazo de vencimiento. El restante está acusado de agredir a un empleado judicial en La Bombonera.

El grueso de las sanciones corresponde a lo ocurrido el 5 de septiembre, cuando Chacarita Juniors recibió a Atlanta por la Primera B Nacional en su estadio de San Martín.

El Ministerio de Seguridad Nacional le prohibió a 18 personas asistir a espectáculos deportivos en todo el país, a raíz de distintos hechos de violencia registrados en partidos de fútbol. Las sanciones se incorporaron al programa Tribuna Segura : una tiene una vigencia de 24 meses y las otras 17 se dictaron sin plazo determinado .

Las dos resoluciones llevan fecha del 6 de noviembre y se publicaron este viernes en el Boletín Oficial . Se basan en actuaciones de organismos de seguridad bonaerenses y porteños, que identificaron a los involucrados en los episodios.

La medida aplicada es la Restricción de Concurrencia Administrativa , que contempla la normativa de seguridad en el fútbol. El Gobierno fundamentó la decisión en la Ley del Deporte, el Decreto 246/2017 y la Resolución 354/2017 del entonces Ministerio de Seguridad.

El grueso de las sanciones corresponde a lo ocurrido el 5 de septiembre, cuando Chacarita Juniors recibió a Atlanta por la Primera B Nacional en su estadio de San Martín.

Para ese grupo de 17 personas, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) ya había dispuesto una prohibición preventiva de concurrencia.

De acuerdo con los informes incluidos en la resolución, los sancionados protagonizaron un enfrentamiento en los alrededores del estadio y se resistieron a los efectivos que intentaron controlar la situación. La pelea se habría originado entre dos facciones ligadas al club, conocidas como “La Familia” y “La Famosa”.

Para ese grupo de 17 personas, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) ya había dispuesto una prohibición preventiva de concurrencia. Pexels

Las restricciones aplicadas tras el incidente

Por esos hechos se abrieron actuaciones por lesiones, atentado y resistencia a la autoridad, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 1 del Departamento Judicial de San Martín. Como la resolución no fija un límite temporal, los alcanzados no podrán ingresar a ningún evento deportivo del país mientras la restricción siga vigente.

La segunda norma apunta a Lucas Daniel Di Pino, señalado por un incidente ocurrido el 2 de octubre en La Bombonera, durante el partido entre Boca Juniors y Unión por el Torneo Clausura de la Liga Profesional. Según el texto oficial, Di Pino habría agredido a un empleado del Cuerpo de Investigaciones Judiciales que hacía tareas de campo en el operativo, y fue detenido y trasladado por la Policía. En su caso, la prohibición rige por 24 meses.

A raíz de ese episodio se labró un acta por presunta infracción al artículo 53 del Código Contravencional porteño, que sanciona las peleas, y se lo imputó además por conductas contrarias a las normas de seguridad en eventos futbolísticos de la Ciudad.

Las restricciones son administrativas y surgen de informes policiales y de seguridad, por lo que no implican una sentencia judicial sobre la responsabilidad de los sancionados. La causa de Chacarita tramita en la Justicia de San Martín, mientras que por lo ocurrido en Boca Unión se abrió un sumario contravencional en la Ciudad de Buenos Aires.