La ANMAT prohibió medicamentos con gangliósidos, un bótox falsificado, un aceite de cannabis y un alcohol sin registro

El organismo publicó cuatro disposiciones que ordenan retiros del mercado y cancelaciones de registros. La medida más amplia veta todos los fármacos con monosialogangliósidos por el riesgo de que causen el síndrome de Guillain-Barré.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este jueves productos de cannabis, toxina botulínica, alcohol etílico y medicamentos con gangliósidos. Lo hizo mediante cuatro disposiciones publicadas en el Boletín Oficial, que incluyen retiros del mercado, cancelaciones de registros y advertencias sobre riesgos para la salud.

La de mayor alcance es la Disposición N° 7250/2026. Prohíbe en todo el país el uso y la venta de todas las especialidades medicinales que contengan monosialogangliósidos (GM1) como principio activo , cancela sus autorizaciones de comercialización y las da de baja del Registro de Especialidades Medicinales (REM).

El GM1 es un gangliósido que se obtiene de extractos de tejido nervioso animal, por lo general de cerdo o de vaca. Según el organismo, se usaba como neurotrófico y neuroprotector en neuropatías periféricas, accidentes cerebrovasculares y traumatismos de médula espinal.

Después de revisar la bibliografía disponible, el área técnica concluyó que la relación entre riesgos y beneficios es desfavorable . Entre las alertas principales mencionó la posibilidad de reacciones inmunológicas graves, entre ellas el síndrome de Guillain-Barré, que se asocia a la administración de gangliósidos de origen animal.

Los laboratorios alcanzados tendrán 90 días corridos para retirar las unidades del mercado desde que la norma entre en vigencia. Además, se rechazarán las solicitudes de registro que sigan en trámite y no se renovarán los certificados vigentes.

Un aceite de cannabis con promesas para el cáncer y el autismo

Con la Disposición N° 7206/2026, la ANMAT prohibió el uso, la comercialización (también por plataformas electrónicas) y la distribución de los productos “Canna Oil”, que se promocionaban para uso en medicina humana.

l organismo no encontró registros del producto ni habilitación de los establecimientos “Canna Oil” y “Pura Sanación”. Ecoceutics

Todo empezó con una denuncia por un folleto publicitario. Allí se atribuían al aceite supuestos efectos contra dolores crónicos, fibromialgia, cáncer, epilepsia, VIH, alzhéimer, párkinson y autismo, entre otras afecciones. En internet, la marca también ofrecía presentaciones en gotero y en crema para insomnio, ansiedad, depresión, diabetes, lupus, artritis, psoriasis, glaucoma y neuropatías.

El organismo no encontró registros del producto ni habilitación de los establecimientos “Canna Oil” y “Pura Sanación”. Si bien admitió que podrían encuadrarse como derivados vegetales de cannabis para medicina humana, advirtió que se desconocen su composición, cómo se elaboran y por qué canales se venden. La medida se comunicará a las autoridades provinciales, a Defensa del Consumidor y a las áreas que controlan la publicidad de productos bajo vigilancia sanitaria.

Dysport falsificado

La Disposición N° 7207/2026 prohibió el uso, la venta y la distribución de “Dysport 500 IPSEN, lote P081932, con vencimiento en junio de 2029”. Es un medicamento de venta bajo receta que se usa en tratamientos estéticos y en cuadros neuromusculares.

El caso se inició con una denuncia de Galderma Argentina S.A., titular del certificado del producto. La empresa compró una unidad que se ofrecía de forma irregular y determinó que era falsa: el estuche estaba rotulado solo en inglés, no tenía el logotipo de la firma ni datos de trazabilidad, y el número de lote no correspondía a ninguna fabricación válida para la Argentina ni para otros países.

Dysport contiene toxina botulínica tipo A y está sujeto a obligaciones específicas de trazabilidad. Por tratarse de una falsificación, la ANMAT advirtió que no se pueden garantizar su calidad, seguridad, eficacia ni formulación. El expediente irá al área de asuntos judiciales para evaluar si se amplía la denuncia penal que ya fue presentada.

Alcohol etílico sin registro

La Disposición N° 7249/2026 prohibió la comercialización y ordenó retirar del mercado todos los lotes de “Fresh & Clean. Alcohol Etílico. Exclusivo Uso Profesional. Categoría Desinfectante”, que elabora FANC S.A.

Una consulta sobre la legitimidad del producto, que se vendía como sanitizante con alcohol etílico de 96°, dio origen al caso. Según el organismo, no tiene registro y, por sus características, es un producto de uso sanitario, por lo que no podía venderse como desinfectante domisanitario.

La empresa fue citada y las explicaciones no coincidieron. Su director técnico dijo primero que no sabía que el producto existía. Más tarde, los apoderados de la firma lo reconocieron como propio y admitieron que no habrían consultado con ese responsable técnico su elaboración ni su venta.