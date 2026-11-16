La ANMAT prohibió a una droguería bonaerense vender medicamentos fuera de la Provincia + Agregar ámbito en









La firma KINFARMA S.A., de Villa Adelina, no tenía habilitación nacional para distribuir fármacos y productos médicos entre jurisdicciones. Además, se abrió un sumario sanitario contra la empresa y su directora técnica.

La ANMAT dispuso que KINFARMA no podrá comercializar medicamentos fuera de la provincia de Buenos Aires hasta obtener la habilitación nacional.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió a la firma KINFARMA S.A. comercializar medicamentos, especialidades medicinales y productos médicos fuera de la provincia de Buenos Aires. La restricción seguirá vigente hasta que la empresa, con sede en Villa Adelina, obtenga las habilitaciones nacionales que exige el tránsito interjurisdiccional.

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Así lo dispuso la Resolución 7338/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial. El caso se originó en una denuncia que llegó al correo oficial del Departamento de Control de Mercado del organismo y que advertía sobre presuntas irregularidades en el depósito de la compañía.

Por qué la ANMAT prohibió las ventas fuera de Buenos Aires KINFARMA funciona con autorización provincial, pero no tiene registros vigentes ante la ANMAT para enviar sus productos a otras jurisdicciones. Por eso, el organismo también ordenó iniciar un sumario sanitario contra la sociedad y contra quien ejerce su dirección técnica, por presunto incumplimiento de la Ley 16.463 y de la Disposición ANMAT 6052/13, que exigen autorización previa para esa actividad.

Tras la denuncia, la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud consultó al Ministerio de Salud bonaerense sobre la situación del establecimiento. La cartera provincial confirmó que la droguería opera con habilitación desde el 19 de septiembre de 2024 y que su directora técnica es la farmacéutica Micaela Molteni.

Qué encontró la inspección en la droguería Fue una inspección provincial la que terminó de destrabar la intervención nacional. Al revisar remitos y facturas, los agentes encontraron documentación que acredita entregas de medicamentos y productos médicos a empresas de internación domiciliaria y obras sociales, tanto dentro como fuera de la provincia.

La medida no implica el cierre del depósito, ubicado en el Parque Industrial Ader, ni deja sin efecto su habilitación provincial: solo alcanza a las ventas fuera del territorio bonaerense. Para levantarla, la firma deberá cumplir con los requisitos de las disposiciones ANMAT 6052/13 y 7038/15 y conseguir el aval nacional correspondiente. La investigación comenzó a partir de una denuncia recibida por el Departamento de Control de Mercado de la ANMAT. Cómo podrá apelar la empresa La resolución será comunicada a las autoridades sanitarias de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, a distintas áreas técnicas de la ANMAT y a los organismos de defensa del consumidor y lealtad comercial. Una vez notificada, KINFARMA tendrá 20 días hábiles administrativos para presentar un recurso de reconsideración o 30 para interponer uno de alzada. También podrá ir a la Justicia dentro de los 180 días hábiles judiciales posteriores a la notificación.