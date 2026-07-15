El Gobierno impulsa una nueva licitación internacional para exploración offshore de petróleo y gas

La Secretaría de Energía fue instruida para convocar a un concurso público internacional sobre el área CAN_200, en la Cuenca Argentina Norte. El decreto también habilita la incorporación de cláusulas de arbitraje internacional en los futuros contratos.

La convocatoria apunta a otorgar un nuevo permiso de exploración en el Mar Argentino, tras una manifestación de interés de la firma Challenger Energy Group. El Gobierno busca profundizar la búsqueda de petróleo y gas costa afuera.

El Gobierno instruyó a la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía a convocar a un concurso público internacional para adjudicar un permiso de exploración de hidrocarburos en el área CAN_200 , ubicada en el ámbito costa afuera nacional de la Cuenca Argentina Norte. La medida fue oficializada este miércoles mediante el Decreto 590/2026, publicado en el Boletín Oficial.

La convocatoria se realizará a partir de la manifestación de interés presentada por la empresa Challenger Energy Group PLC , que en febrero de 2025 solicitó un permiso para explorar un área de aproximadamente 5.000 kilómetros cuadrados bajo jurisdicción nacional.

En los fundamentos de la norma, el Poder Ejecutivo sostuvo que la política hidrocarburífera apunta a incrementar la producción y maximizar la renta obtenida de la explotación de los recursos , y destacó que la exploración costa afuera resulta clave para determinar el potencial de los yacimientos ubicados en la Plataforma Continental Argentina.

Asimismo, el decreto recuerda que el Concurso Público Internacional Costa Afuera N° 1, realizado en 2018, permitió incrementar la actividad exploratoria en el país y generar inversiones y empleo. También señala que distintas compañías internacionales manifestaron interés en desarrollar nuevos proyectos en áreas marítimas argentinas.

La norma delega en la Secretaría de Energía la realización de todas las acciones necesarias para llevar adelante el proceso licitatorio, entre ellas la aprobación del pliego de bases y condiciones, y también le transfiere la facultad de otorgar el permiso de exploración y, eventualmente, la concesión de explotación al adjudicatario.

Además, establece que quienes obtengan una concesión de explotación deberán abonar regalías sobre la producción, las cuales serán calculadas conforme a la normativa vigente y a las condiciones que establezca el pliego del concurso.

Otro de los puntos incorporados por el decreto autoriza la inclusión de cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales con sede en países adheridos a la Convención de Nueva York de 1958 para resolver eventuales controversias vinculadas con los permisos de exploración y las concesiones de explotación.

No obstante, el texto aclara que esa autorización no implica una renuncia de la República Argentina a la inmunidad de ejecución sobre determinados bienes, entre ellos las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los bienes del dominio público, los activos destinados a servicios públicos esenciales, los bienes diplomáticos, militares y aquellos que integran el patrimonio cultural del país.