La VTV retoma en el 2026 y ya confirmó todos los cambios que tendrá

La revisión obligatoria vuelve con reglas nuevas, plazos distintos y criterios según el uso, la antigüedad y la jurisdicción para circular sin sanciones.

La VTV va a volver en el 2026 con nuevas reglas.

El inicio del 2026 va a traer novedades importantes para quienes se manejan en auto o en moto por las rutas y avenidas del país. El esquema de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vuelve con ajustes que modifican los requisitos, tiempos y alcances según cada caso.

Las autoridades definieron una actualización general que busca ordenar la demanda, modernizar los controles y aliviar la carga para ciertos conductores.

como-se-reglamentara-la-nueva-vtv-el-ultimo-anuncio-del-gobierno.webp Cambios VTV en el 2026 La principal novedad pasa por la diferenciación según antigüedad, tipo de rodado y forma de uso. No todos los autos deberán hacer el trámite con la misma frecuencia ni enfrentar los mismos controles.

En el caso de los vehículos con tecnologías alternativas, como los eléctricos o híbridos, se confirmó que siguen dentro del sistema. La diferencia está en los puntos revisados, ya que el control se adapta a sus características técnicas y a la ausencia de ciertos componentes tradicionales.

Otra modificación se vincula con los plazos. Los rodados más nuevos tendrán más tiempo antes de su primera revisión obligatoria, siempre que se mantengan dentro de parámetros específicos de uso. El trámite seguirá con modalidad digital para la asignación de turnos, tanto en territorio bonaerense como en la Ciudad.

Autos exentos de hacer VTV en 2026 En el 2026, no todos los rodados tendrán la obligación de llevar a cabo la VTV. Quedarán liberados aquellos autos particulares que cumplan al menos una de estas condiciones: Menos de cuatro años desde su patentamiento.

Un recorrido que no supere los 60.000 kilómetros. Esto alcanza a unidades registradas entre 2023 y 2025, siempre que mantengan ese límite de uso. En el caso de las motos, la excepción rige para: Las motos con menos de un año desde su alta inicial.

Las motos pertenecientes a fuerzas de seguridad, bomberos y servicios de emergencia, ya que cuentan con esquemas propios de control técnico. Según cálculos oficiales, este nuevo esquema permitiría reducir cerca de un 15% la cantidad de turnos solicitados, lo que ordena el funcionamiento general.