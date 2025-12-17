Axel Kicillof compartió un acto con Gildo Insfrán en Formosa y acusó a Javier Milei de "abandonar a las provincias"

El gobernador bonaerense cuestionó con dureza el retiro del Estado nacional, defendió el federalismo y elogió el modelo de gestión de su par formoseño. Firmó convenios de cooperación en seguridad y tecnología y llamó a construir un “pacto entre provincias”.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , lanzó este miércoles una de sus críticas más duras contra el presidente Javier Milei , al advertir que la Argentina atraviesa “ una deserción del gobierno nacional ” y señalar que se trata de “ una de las experiencias más centralistas y unitarias que le tocó vivir al país ”.

Las declaraciones fueron realizadas durante un acto en el Instituto Politécnico de Formosa , donde Kicillof participó junto a su par local, Gildo Insfrán , en la firma de convenios de colaboración mutua en materia de seguridad, investigación y aplicación de tecnología . Del encuentro también participaron los ministros bonaerenses Javier Alonso (Seguridad) y Andrés “Cuervo” Larroque (Desarrollo de la Comunidad).

“ Más que una visita, esto es un reencuentro . Viví en Formosa en 1998 y muchos de los funcionarios que hoy me reciben son viejos amigos”, señaló Kicillof, antes de remarcar que uno de los acuerdos firmados constituye “ una verdadera declaración política frente a la situación económica y social grave que atraviesa el país ”. En ese sentido, sostuvo que el objetivo es “ buscar un verdadero pacto entre provincias argentinas para devolverle a la Nación una mirada federal ”.

Firmamos un convenio de colaboración entre Buenos Aires y Formosa, junto a @insfran_gildo , para articular políticas públicas en materia de seguridad y en otras áreas estratégicas de gestión. Una verdadera declaración que habla de la grave situación económica, política y social… pic.twitter.com/DrBuM8ksKX

Kicillof aseguró que las provincias “ estamos sufriendo el abandono, la ausencia y la deserción del gobierno nacional ”, y afirmó que la administración de Milei dejó de cumplir obligaciones establecidas por la Constitución y las leyes. “ No es solo una decisión política: es ilegal e inconstitucional ”, enfatizó.

VISITA DEL GOBERNADOR KICILLOF Recibí al compañero Axel Kicillof, Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, y al compañero ministro Andrés Larroque, con quienes Iniciamos una recorrida por la ciudad de Formosa y una reunión de trabajo en Casa de Gobierno. Mañana tendremos una… pic.twitter.com/DeYMITNXNU

Como ejemplo, detalló que en la provincia de Buenos Aires hay “ cerca de mil obras públicas abandonadas por la Nación ”, entre ellas escuelas, rutas, cloacas, obras de agua, energía, universidades y trabajos portuarios. “ Dejaron todo sin terminar y pararon absolutamente todo ”, denunció.

También apuntó contra la interrupción de políticas nacionales sensibles: “Cuando el Gobierno nacional dejó de distribuir medicamentos oncológicos, alimentos y material pedagógico, nos dejó desamparados. Las provincias hacemos de escudo y de red, pero no alcanza”.

En materia de seguridad, Kicillof cuestionó el desfinanciamiento de las fuerzas federales y planteó un interrogante directo: “¿Quién cuida las fronteras si el Gobierno nacional se retira?”. En ese marco, destacó el rol de Formosa: “Con recursos propios, esta provincia cuida las fronteras. Es una cuestión de soberanía”.

“Después se habla con liviandad del narcotráfico, pero para que la droga llegue a Buenos Aires antes recorrió más de 1.500 kilómetros y cruzó una frontera sin control. Ahí falló el Estado nacional”, sostuvo, y explicó que los convenios firmados apuntan a articulación, capacitación y trabajo conjunto entre ambas provincias.

Elogios a Insfrán y al modelo formoseño

Kicillof dedicó un extenso tramo de su discurso a destacar la transformación de Formosa. “Veo una provincia moderna, pujante, que cumplió y superó sus sueños”, afirmó, y puso como ejemplo la costanera, los desarrollos tecnológicos, el Centro de Medicina Nuclear, el Polo Científico y el propio Politécnico.

“Esa transformación tiene nombre y apellido: Gildo Insfrán”, subrayó, al tiempo que lo definió como “una figura central, un ejemplo y un maestro para quienes damos nuestros pasos en la gestión pública”.

En otro pasaje de su mensaje, el mandatario bonaerense rechazó la dicotomía planteada por Milei entre Estado y mercado. “Es mentira que haya que elegir entre todo Estado o todo mercado. En ningún lugar del mundo funciona un modelo puramente estatal ni puramente privado”, afirmó.

“Hasta que Milei no lo entienda, la Argentina va a estar condenada”, advirtió. Y concluyó: “Ese modelo de integración virtuosa entre lo público y lo privado, que piensa en el desarrollo, la soberanía y la justicia social, se llama peronismo”.

Gildo Infrán, Axel Kicillof, Andrés Larroque Andrés Larroque, Axel Kicillof y Gildo Insfrán, en Formosa.

Para cerrar, el gobernador bonaerense sintetizó: “La felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación no se consiguen sin federalismo. Si el Gobierno nacional se borra, acá estamos los gobernadores para trabajar juntos, con una perspectiva de futuro”.

A su turno, Insfrán remarcó "Somos cuatro -Buenos Aires, Formosa, Ushuaia y La Rioja- las provincias excluidas del diálogo del gobierno nacional, lo que es un galardón porque indirectamente están diciendo que a nosotros no se nos puede comprar", enfatizó que "somos alumnos de Juan Domingo Perón y creemos que el capital debe estar al servicios de la economía y ésta al servicio del bien común para lograr la felicidad y grandeza del pueblo argentino".

Luego, resaltó que "con unidad, solidaridad e inclusión hicimos crecer Formosa y no vamos a bajar los brazos", rechazó que en esa provincia "exista un feudo" y puso de relieve que su administración "volvió a ganar la elección".