Axel Kicillof compartió un acto con Gildo Insfrán en Formosa y acusó a Javier Milei de "abandonar a las provincias"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó este miércoles una de sus críticas más duras contra el presidente Javier Milei, al advertir que la Argentina atraviesa “una deserción del gobierno nacional” y señalar que se trata de “una de las experiencias más centralistas y unitarias que le tocó vivir al país”.
Las declaraciones fueron realizadas durante un acto en el Instituto Politécnico de Formosa, donde Kicillof participó junto a su par local, Gildo Insfrán, en la firma de convenios de colaboración mutua en materia de seguridad, investigación y aplicación de tecnología. Del encuentro también participaron los ministros bonaerenses Javier Alonso (Seguridad) y Andrés “Cuervo” Larroque (Desarrollo de la Comunidad).
“Más que una visita, esto es un reencuentro. Viví en Formosa en 1998 y muchos de los funcionarios que hoy me reciben son viejos amigos”, señaló Kicillof, antes de remarcar que uno de los acuerdos firmados constituye “una verdadera declaración política frente a la situación económica y social grave que atraviesa el país”. En ese sentido, sostuvo que el objetivo es “buscar un verdadero pacto entre provincias argentinas para devolverle a la Nación una mirada federal”.
Kicillof aseguró que las provincias “estamos sufriendo el abandono, la ausencia y la deserción del gobierno nacional”, y afirmó que la administración de Milei dejó de cumplir obligaciones establecidas por la Constitución y las leyes. “No es solo una decisión política: es ilegal e inconstitucional”, enfatizó.
Como ejemplo, detalló que en la provincia de Buenos Aires hay “cerca de mil obras públicas abandonadas por la Nación”, entre ellas escuelas, rutas, cloacas, obras de agua, energía, universidades y trabajos portuarios. “Dejaron todo sin terminar y pararon absolutamente todo”, denunció.
También apuntó contra la interrupción de políticas nacionales sensibles: “Cuando el Gobierno nacional dejó de distribuir medicamentos oncológicos, alimentos y material pedagógico, nos dejó desamparados. Las provincias hacemos de escudo y de red, pero no alcanza”.
En materia de seguridad, Kicillof cuestionó el desfinanciamiento de las fuerzas federales y planteó un interrogante directo: “¿Quién cuida las fronteras si el Gobierno nacional se retira?”. En ese marco, destacó el rol de Formosa: “Con recursos propios, esta provincia cuida las fronteras. Es una cuestión de soberanía”.
“Después se habla con liviandad del narcotráfico, pero para que la droga llegue a Buenos Aires antes recorrió más de 1.500 kilómetros y cruzó una frontera sin control. Ahí falló el Estado nacional”, sostuvo, y explicó que los convenios firmados apuntan a articulación, capacitación y trabajo conjunto entre ambas provincias.
Elogios a Insfrán y al modelo formoseño
Kicillof dedicó un extenso tramo de su discurso a destacar la transformación de Formosa. “Veo una provincia moderna, pujante, que cumplió y superó sus sueños”, afirmó, y puso como ejemplo la costanera, los desarrollos tecnológicos, el Centro de Medicina Nuclear, el Polo Científico y el propio Politécnico.
“Esa transformación tiene nombre y apellido: Gildo Insfrán”, subrayó, al tiempo que lo definió como “una figura central, un ejemplo y un maestro para quienes damos nuestros pasos en la gestión pública”.
En otro pasaje de su mensaje, el mandatario bonaerense rechazó la dicotomía planteada por Milei entre Estado y mercado. “Es mentira que haya que elegir entre todo Estado o todo mercado. En ningún lugar del mundo funciona un modelo puramente estatal ni puramente privado”, afirmó.
“Hasta que Milei no lo entienda, la Argentina va a estar condenada”, advirtió. Y concluyó: “Ese modelo de integración virtuosa entre lo público y lo privado, que piensa en el desarrollo, la soberanía y la justicia social, se llama peronismo”.
Para cerrar, el gobernador bonaerense sintetizó: “La felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación no se consiguen sin federalismo. Si el Gobierno nacional se borra, acá estamos los gobernadores para trabajar juntos, con una perspectiva de futuro”.
A su turno, Insfrán remarcó "Somos cuatro -Buenos Aires, Formosa, Ushuaia y La Rioja- las provincias excluidas del diálogo del gobierno nacional, lo que es un galardón porque indirectamente están diciendo que a nosotros no se nos puede comprar", enfatizó que "somos alumnos de Juan Domingo Perón y creemos que el capital debe estar al servicios de la economía y ésta al servicio del bien común para lograr la felicidad y grandeza del pueblo argentino".
Luego, resaltó que "con unidad, solidaridad e inclusión hicimos crecer Formosa y no vamos a bajar los brazos", rechazó que en esa provincia "exista un feudo" y puso de relieve que su administración "volvió a ganar la elección".
