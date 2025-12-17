Plazo fijo sin cambios: así operan los principales bancos hoy, miércoles 17 de diciembre 2025 + Seguir en









Entidades bancarias mantienen valores estables en depósitos a 30 días, con brechas según canal, monto inicial y perfil del ahorrista, por debajo del 25%.

Las tasas del plazo fijo se mantienen estables pero por debajo del 30%. Depositphotos

La jornada de este miércoles 17 de diciembre encuentra a los ahorristas y pequeños inversores con una herramienta clásica de la plaza argentina: el plazo fijo bancario. Aunque no hay grandes rupturas en las condiciones ofrecidas por las entidades, sí persisten diferencias entre bancos tradicionales y plataformas digitales, lo que invita a comparar antes de decidir dónde colocar pesos.

Por un lado, las tasas de interés que informan los bancos al Banco Central de la República Argentina (BCRA) siguen siendo un dato clave para quienes buscan proteger sus pesos del desgaste inflacionario, aunque la persistente inflación y la volatilidad del mercado complican dibujar escenarios claros de rendimiento real.

Las tasas de plazo fijo a 30 días son el punto de referencia más seguido por quienes operan en pesos. Aunque los números pueden variar un poco de un día a otro según la decisión de cada entidad, el panorama general muestra una gama amplia de rendimientos que va desde opciones más conservadoras hasta propuestas que buscan seducir con porcentajes más altos.

Estos son los porcentajes correspondientes al miércoles 17 de diciembre:

Banco de la Nación Argentina : 22,5%

: 22,5% Banco Santander : 21%

: 21% Banco Galicia : 21%

: 21% BBVA : 21%

: 21% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 22%

: 22% ICBC : 23,5%

: 23,5% Banco Credicoop : 23%

: 23% Banco Macro : 24%

: 24% Banco Ciudad: 20,5%