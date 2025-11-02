Elon Musk aseguró que China podría producir paneles solares para abastecer de energía a todo EEUU en 18 meses

Elon Musk aseguró que China tiene la capacidad de producir paneles solares suficientes para abastecer toda la demanda eléctrica de Estados Unidos en apenas 18 meses, aprovechando los recursos actuales y la capacidad industrial del país asiático. También resaltó la importancia de eliminar los subsidios a los combustibles fósiles y de avanzar hacia energías limpias.
Musk sostuvo que “la humanidad apenas ha comenzado a aprovechar el potencial de la energía solar” y añadió que, combinada con la energía nuclear como complemento, podría garantizar sistemas inteligentes y sostenibles. Reconoció los desafíos regulatorios y la baja aceptación social de las centrales nucleares, pero insistió en que avanzar hacia la energía solar es clave para el progreso y la autonomía tecnológica.
China y la energía solar a gran escala
El empresario defendió la superioridad de la energía solar y resaltó que, con paneles y baterías, sería posible cubrir la demanda mundial. “La clave para el futuro energético es aprovechar la energía solar y eliminar los subsidios a los combustibles fósiles”, afirmó, criticando tanto los incentivos excesivos a renovables como los privilegios históricos de la industria del petróleo y gas.
Musk repasó su gestión de X (antes Twitter), destacando los cambios que introdujo para mejorar la transparencia y la veracidad en la plataforma. Señaló que heredó una empresa vacía, con altos costos y baja actividad, y que su objetivo fue “restaurar la libertad de expresión y la veracidad en X”, denunciando prácticas de censura encubiertas del pasado.
Litigio con OpenAI y debate sobre código abierto
El empresario criticó a OpenAI por abandonar el espíritu original de código abierto y sin fines de lucro. “Han traicionado ese espíritu”, afirmó, y destacó que los modelos útiles provienen principalmente de China o de su propia empresa xAI. Musk espera que la demanda contra OpenAI llegue a juicio con jurado próximamente.
Musk relató tensiones con Bill Gates sobre vehículos eléctricos y cambio climático. Aclaró que su postura no es negacionista ni alarmista, y destacó avances de Tesla hacia la conducción autónoma y el desarrollo del Cybercab, vehículo sin volante ni pedales. “Todos los modelos actuales de Tesla ya están preparados para funcionar como taxis robotizados”, señaló.
