En simultáneo a la suba de precios del petróleo, analizan el aumento de la producción en diciembre







Los 14 países que componen la OPEP+ prevén un incremento de los objetivos productivos para llevarlos a los 137.000 barriles por día.

Las predicciones de sobreproducción petrolera superan los 3 millones de barriles diarios.

Mientras se registran un aumento exponencial de los precios del petróleo por las sanciones de Estados Unidos a Rusa, productores analizan el incremento de la producción. La decisión es discutida por la Organización de Países Exportadores de Petróleo más Rusia (OPEP+), que ya había definido una suba para noviembre.

El aumento previsto por los 14 países que componen la organización es aumentar la producción unos 137.000 barriles por día (bpd), optando por el mismo aumento mensual que en octubre. Esa cifra se añadiría a los 1,65 millones de bpd que se procesan actualmente. Esto implicaría un drástico cambio de posición del organismo, que tendía a un recorte de la productividad. Sin embargo, su interés actual radica en recuperar participación de mercado frente al crecimiento estadounidense.

La definición podría tomarse este mismo domingo, en un encuentro virtual de delegados al mediodía de la Argentina. En simultáneo, la Agencia Internacional de la Energía, con sede en París, predice que la oferta mundial podría superar la demanda este trimestre en más de 3 millones de bpd, provocando así una sobrestock sin precedentes.

El precio del petróleo tuvo su mayor suba diaria en cuatro meses Los precios del petróleo registraron el jueves de la pasada semana un fuerte repunte luego de que EEUU anunciara sanciones contra las dos mayores compañías petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, en un intento por presionar a Moscú para que "acepte de inmediato un alto el fuego" en la guerra de Ucrania. El crudo West Texas Intermediate (WTI) anotó su mayor suba diaria (+5,6%) en más cuatro meses.

El petróleo Brent subió 3,40 dólares, o 5,4%, para cerrar a 65,99 dólares el barril, tras conocerse la decisión de Washington. A su vez, el WTI subió 3,29 dólares, o 5,6%, para cerrar a 61,79 dólares. La suba fue la más alta desde el 13 de junio.

En un comunicado oficial, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense explicó que las medidas responden a "la falta de un compromiso serio de Rusia con un proceso de paz". "El objetivo es aumentar la presión sobre el sector energético ruso y limitar la capacidad del Kremlin para financiar su maquinaria bélica", señaló el texto. Las sanciones alcanzan a Rosneft, una compañía integrada verticalmente que opera en exploración, extracción, refinación y venta de petróleo y gas natural, y a Lukoil, que desarrolla actividades similares tanto en Rusia como en otros mercados internacionales.

