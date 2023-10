Exportación de gas: Salta reactivó gasoducto hacia Chile después de 17 años

Es en ese marco que se reactivó, tras 17 años, las exportaciones del Gasoducto Norandino hacia Chile , que entre enero y julio de este año ya adquirió gas natural argentino por US$ 556,4 millones , con un crecimiento del 86,8% respecto del mismo período del año anterior.

A su vez, la funcionaria remarcó que "estas exportaciones hacia el país vecino son el resultado de las políticas públicas contempladas en el plan Gas.Ar, impulsado por el ministro Sergio Massa, y de la puesta en marcha del primer tramo del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner".

En el día de ayer se autorizaron exportaciones en firme –hasta abril del 2024– por 400.000 m3/d, que se transportarán a través del Gasoducto Norandino desde la provincia de Salta hasta la región norte de Chile. pic.twitter.com/nBUCEhs3fh — Flavia Royon (@FlaviaRoyon) October 2, 2023

Gasoducto Néstor Kirchner: generó un ahorro de u$s 550 millones y habrá superávit energético

A menos de 3 meses de inaugurado el gasoducto Néstor Kirchner, el ahorro por importaciones ya supera los u$s 550 millones, según comentaron fuentes de la empresa estatal Energía Argentina (Ex Enarsa). Se trata de la infraestructura que permite llevar el gas de Vaca Muerta al mayor centro de consumo, como es el AMBA.

La proyección que hace la Secretaría de Energía es que el 2023 terminará con una balanza energética positiva en u$s 100 millones. Si bien destacan que no es un monto abultado, se trata de un hecho que no ocurría hace más de 10 años.

Según las proyecciones oficiales que hacen en la cartera de Flavia Royón, en 2023 habrá importaciones de energía por u$s 7.474 millones, mientras que las exportaciones serán por u$s 7.574 millones, lo cual da el saldo positivo de u$s 100 millones. Entre los principales motivos, en el Ministerio de Economía resaltan la disminución del precio de importaciones y el aumento del volumen de exportaciones.

Al superávit energético se llegaría luego de un año con un déficit histórico de u$s 4.359 millones, producto de importaciones que ascendieron a u$s 12.868 millones por el alza de los precios internacionales tras la invasión de Rusia a Ucrania.