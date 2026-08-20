Las dos monoboyas para el VMOS cruzaron Ormuz y llegarán a Río Negro a fines de octubre

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, confirmó que los equipos clave para la terminal marítima del proyecto Vaca Muerta Oil Sur avanzan rumbo a Punta Colorada. El cruce del estrecho era uno de los tramos más sensibles del traslado y permite sostener el cronograma de la obra.

El proyecto es desarrollado por un consorcio integrado por YPF, Vista, Pan American Energy, Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol, Shell y Tecpetrol, con una inversión estimada en torno a u$s3.000 millones.

Lo que será el mayor oleoducto de la Argentina, una obra clave para el futuro energético y económico del país, logró dar un paso clave. Las dos monoboyas del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) , que estaban bloqueadas en Medio Oriente por el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, ya cruzaron el estrecho de Ormuz y avanzan rumbo a Punta Colorada, en Río Negro, donde llegarán a fines de octubre para completar la obra marina de la terminal exportadora de crudo.

La novedad fue confirmada por Horacio Marín, presidente y CEO de YPF , quien destacó que el paso por una de las rutas marítimas más sensibles del mundo representaba uno de los tramos más críticos del traslado.

“Quiero compartirles una buena noticia. Las dos monoboyas del proyecto VMOS ya cruzaron el Estrecho de Ormuz y avanzan rumbo a Punta Colorada, Río Negro, donde llegarán a finales de octubre para completar la obra marina”, sostuvo Marín.

El ejecutivo remarcó que el cruce “confirma que la obra sostiene el cronograma previsto” y vinculó el avance con el objetivo de transformar el potencial de Vaca Muerta en más producción, exportaciones y empleo.

Las monoboyas son parte central de la infraestructura offshore de VMOS. El proyecto contempla una terminal marítima frente a Punta Colorada, con dos monoboyas ubicadas mar adentro, que permitirán cargar petróleo en buques de exportación.

El diseño aprobado para el proyecto incluye un oleoducto de 437 kilómetros entre Allen y Punta Colorada, una terminal de almacenamiento con seis tanques y una terminal marítima compuesta por dos monoboyas emplazadas a unos seis kilómetros de la costa, según la documentación oficial del proyecto incorporado al RIGI.

En junio, la provincia de Río Negro había informado la finalización de la instalación offshore de cadenas y anclas frente a Punta Colorada, un paso necesario para fijar en altamar las monoboyas destinadas a la futura carga de crudo.

Con el traslado de las dos monoboyas ya encaminado hacia la costa rionegrina, VMOS se acerca a completar uno de los frentes más complejos de la obra: la infraestructura marina que conectará la terminal terrestre con los buques de exportación.

Un proyecto clave para destrabar Vaca Muerta

VMOS es una de las obras de infraestructura energética más relevantes del país porque busca ampliar la capacidad de evacuación del petróleo producido en Vaca Muerta hacia el Atlántico. La obra conecta la zona productiva de la cuenca neuquina con Punta Colorada, donde se construye la terminal de almacenamiento y exportación.

El proyecto fue diseñado para transportar hasta 550.000 barriles diarios de crudo, con posibilidad de ampliar la capacidad a 700.000 barriles diarios según el crecimiento de la producción.

La capacidad inicial aprobada dentro del RIGI fue de 377.400 barriles por día, de acuerdo con la resolución oficial que avaló la adhesión del proyecto. Esa escala busca acompañar el aumento de la producción no convencional y reducir uno de los principales cuellos de botella de Vaca Muerta: la salida exportadora del crudo.

El cronograma entra en la etapa decisiva

La llegada de las monoboyas a fines de octubre será un hito clave para cerrar la obra marina. VMOS ya venía avanzando en distintos frentes, desde el ducto terrestre hasta los tanques de almacenamiento y los trabajos submarinos frente a Sierra Grande.

En mayo y junio se completaron etapas vinculadas con la logística offshore, incluida la llegada del buque Skandi Hera a la costa de Punta Colorada para preparar la instalación de monoboyas y la colocación de cadenas y anclas en el Golfo San Matías.

La terminal portuaria de Punta Colorada será el punto de salida del crudo de Vaca Muerta hacia mercados internacionales. Allí se concentrará la infraestructura de almacenamiento y carga que permitirá operar con buques de gran porte.

Exportaciones y empleo

Marín vinculó el avance logístico con el objetivo estratégico del proyecto. “Cada vez falta menos para que todo el potencial de Vaca Muerta se transforme en más producción, más exportaciones y más trabajo para los argentinos”, afirmó.

El mensaje apunta al corazón económico de VMOS. La obra no solo busca aumentar la capacidad de transporte, sino convertir el crecimiento del shale oil en mayores exportaciones de crudo. Para las petroleras, la terminal de Punta Colorada permitirá planificar producción a mayor escala y reducir restricciones logísticas.

El proyecto es desarrollado por un consorcio integrado por YPF, Vista, Pan American Energy, Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol, Shell y Tecpetrol, con una inversión estimada en torno a u$s3.000 millones.

La confirmación de que las monoboyas ya superaron el tramo de Ormuz representa una señal relevante para el cronograma. Si los equipos llegan a Río Negro a fines de octubre, VMOS podrá avanzar con la finalización del componente marítimo, uno de los pasos indispensables para que Vaca Muerta sume una nueva salida exportadora por el Atlántico.