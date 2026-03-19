Vaca Muerta suma infraestructura clave: parque industrial en Añelo, red de gas y formación técnica para sostener el crecimiento

En el corazón de Vaca Muerta, Añelo concentró una serie de inauguraciones estratégicas que apuntan a consolidar el desarrollo energético argentino: un parque industrial para proveedores, obras de gas para saldar una deuda histórica y el inicio del Instituto Vaca Muerta, clave para formar el capital humano que demandará la industria.

El Parque Industrial Vaca Muerta se ubica sobre la Ruta 17, a minutos de Loma Campana, y busca ordenar la red de proveedores del shale.

Añelo volvió a posicionarse como el epicentro del desarrollo energético argentino con una jornada marcada por inauguraciones y anuncios que reflejan el ritmo de expansión de Vaca Muerta . Con foco en la infraestructura, los servicios básicos y la formación de talento, la localidad neuquina fue el escenario para poner en marcha iniciativas que buscan resolver cuellos de botella históricos y acompañar el crecimiento del shale.

El eje central fue la inauguración del Parque Industrial Vaca Muerta , un desarrollo impulsado por la empresa ZLT que apunta a ordenar, potenciar y escalar la red de proveedores del sector hidrocarburífero. Ubicado en el kilómetro 5, sobre la Ruta Provincial 17, a apenas cinco minutos de Loma Campana , el predio se proyecta como un nuevo nodo logístico para empresas que operan o buscan desembarcar en la región.

El parque se levanta sobre un masterplan de 35 hectáreas , con 106 lotes industriales que van desde los 1.350 hasta los 27.000 metros cuadrados, diseñados para albergar desde pymes hasta grandes compañías de servicios. La propuesta combina lotes escriturables, infraestructura completa y flexibilidad operativa , en un contexto donde la demanda de espacio industrial crece al ritmo de la actividad.

Con una inversión inicial superior a los u$s10 millones , el desarrollo prevé la instalación de unas 100 empresas y la construcción de más de 200.000 metros cuadrados de naves logísticas e industriales , lo que implicaría una inversión adicional de entre u$s30 y u$s40 millones . A eso se suma un esquema de servicios de estándar AAA: red eléctrica, agua, fibra óptica, cloacas, calles asfaltadas, alumbrado público, seguridad privada y múltiples accesos.

Desde la desarrolladora remarcaron que el proyecto busca cubrir una necesidad concreta de la industria. “El Parque Industrial Vaca Muerta viene a satisfacer la creciente demanda de infraestructura en la región más estratégica del sector hidrocarburífero argentino. Con un modelo financiero sólido y un diseño escalable, el proyecto está posicionado para generar altos retornos y un impacto positivo en la economía regional” , señalaron.

En esa misma línea, Gino Zavanella, director de ZLT, explicó que el objetivo es facilitar el aterrizaje de empresas en la cuenca neuquina. “El parque industrial está destinado a las distintas empresas que tienen que hacer pie en Vaca Muerta y acoplarse a la cadena de valor de la industria, ya sea porque ya están trabajando o porque quieran desembarcar. Lo que planteamos es un emprendimiento de alta calidad para que puedan hacer el soft landing de una manera simple, segura y con seguridad jurídica, porque cada uno de los lotes tiene escritura”, afirmó.

Parque Industrial Vaca Muerta Añelo Rolando Figueroa Emiliano Mosotti Fernando Banderet Gino Zavanella El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, el intendente de Añelo, Fernando Banderet, y los desarrolladores del Parque Industrial Vaca Muerta en Añelo Gino Zavanella y Emiliano Mossotti.

El directivo también puso el foco en el impacto económico del desarrollo. “Va a haber lugar para unas 100 empresas que instalen sus bases operativas y esperamos que se construyan más de 200.000 metros cuadrados de naves. Eso implica una inversión muy importante y un salto en la eficiencia de toda la cadena de valor”, agregó.

La apuesta no es menor: actualmente, más de 300 pymes participan del entramado productivo de Vaca Muerta, con un promedio de más de 20 proveedores por proyecto. La concentración en un polo industrial busca mejorar la logística, reducir costos y aumentar la eficiencia operativa en una industria que demanda cada vez mayor escala.

La iniciativa, que se construyó con mano de obra 100% neuquina, cuenta además con el acompañamiento de Grupo Flecha Bus, Grupo Corven, La Segunda Seguros, Andreu, MBC, Qala Desarrollos, Soldini Stock, Avalian, Grupo Beraldi y Las Taperitas, socios estratégicos que respaldan el proyecto.

Rolando Figueroa Parque Industrial Vaca Muerta

Gas para Añelo: "Estamos eliminando una de las mayores injusticias de la provincia"

Pero la jornada en Añelo no se limitó al plano industrial. En paralelo, el gobernador Rolando Figueroa encabezó junto a autoridades de YPF la inauguración de la primera etapa de la obra de gas para la meseta de la localidad, una intervención que apunta a saldar una deuda estructural en la capital del shale.

Gas Añelo Vaca Muerta Rolo Figueroa Horacio Marín Fernando Banderet La obra de gas en Añelo permitirá abastecer a cientos de familias y avanzar hacia el consumo industrial en el corazón de Vaca Muerta.

El proyecto permitirá abastecer inicialmente a unas 500 familias, en una ciudad donde, hasta hace poco, más de 1.000 hogares no contaban con acceso al gas natural. “Estamos eliminando una de las mayores injusticias de la provincia. No podemos permitir que, en el corazón de Vaca Muerta, de donde sale el gas para todo el país, nuestra gente no tenga gas natural”, sostuvo Figueroa.

La obra incluye un gasoducto de 2,5 kilómetros de extensión y 6 pulgadas de diámetro, junto con dos instalaciones de reducción de presión. En una segunda etapa, se sumarán 14 kilómetros adicionales que permitirán cuadruplicar la capacidad de suministro y habilitar el consumo industrial en la zona.

El intendente de Añelo, Fernando Banderet, destacó el impacto social del proyecto: “Es un orgullo estar inaugurando esta transformación y garantizándole el gas a los vecinos, pensando en el desarrollo de lo que se viene”, afirmó.

Desde YPF, su presidente y CEO, Horacio Marín, también remarcó el carácter estratégico de la obra. “No podíamos entender que en Añelo no había gas. Creíamos que teníamos que ayudar. Es un deber moral”, sostuvo, al tiempo que destacó el trabajo conjunto con la provincia y el municipio.

El gasoducto no solo beneficiará a los hogares, sino también a instituciones clave como escuelas, centros de salud y comercios, en una localidad que crece a gran velocidad pero que arrastraba déficits en infraestructura básica.

Instituto Vaca Muerta (IVM): “No hay crecimiento si no hay educación"

En paralelo, la agenda energética sumó otro hito con la inauguración del Instituto Vaca Muerta (IVM) en la ciudad de Neuquén, una iniciativa impulsada por la industria para formar los técnicos que demandará el desarrollo del shale en los próximos años.

El nuevo centro educativo cuenta con 2.625 metros cuadrados, cuatro salas de simuladores, laboratorios, talleres y un auditorio, y ofrecerá formación en áreas críticas como perforación, fractura, producción, mantenimiento y seguridad operativa.

image El intendente de Neuquén, Mariano Gaido; el gobernador de Río Negro, Alberto Wereltineck; la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello; el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.

Durante el acto, Marín dejó en claro el rol central de la capacitación en el futuro del sector. “No hay crecimiento si no hay educación. No hay crecimiento si nosotros no trabajamos para darle oportunidades a todas las personas”, afirmó.

También subrayó la importancia de la seguridad en la actividad. “No hay curita que justifique un metro cúbico de petróleo producido. Necesitamos capacitar a todos los que trabajen en Vaca Muerta”, agregó.

instituto vaca muerta El Instituto Vaca Muerta apunta a formar entre 2.000 y 3.000 técnicos por año para abastecer la demanda del sector energético.

El instituto ya registró más de 17.000 inscriptos en su primera convocatoria y proyecta formar entre 2.000 y 3.000 trabajadores por año, con un modelo basado en prácticas reales, incluyendo un pozo escuela único en el país.

La simultaneidad de estas iniciativas -infraestructura industrial, servicios básicos y formación técnica- refleja una etapa de madurez en el desarrollo de Vaca Muerta, donde el desafío ya no es solo producir más, sino ordenar, integrar y sostener el crecimiento en el largo plazo.

En ese esquema, Añelo se consolida como mucho más que un punto en el mapa productivo: es el lugar donde convergen las inversiones, las demandas sociales y las definiciones estratégicas de la principal apuesta energética del país.