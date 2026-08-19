Vaca Muerta genera millones, pero el único instituto terciario de Añelo está en riesgo por falta de fondos

Unos 180 estudiantes podrían quedar sin sus carreras terciarias si no aparece una solución para sostener al IETEPA, una institución gratuita que forma técnicos en Seguridad e Higiene, Recursos Humanos y Logística y Abastecimiento en el corazón de Vaca Muerta.

Sostener el IETEPA significa sostener una alternativa gratuita de educación superior, evitar que los jóvenes tengan que abandonar Añelo para estudiar y formar trabajadores para una industria que tiene en esa localidad uno de sus principales centros de operaciones.

Mientras Añelo se consolida como el epicentro de Vaca Muerta y concentra inversiones millonarias de la industria hidrocarburífera, el único instituto de educación terciaria de la localidad atraviesa una situación crítica por falta de financiamiento. El Instituto de Educación Técnico Profesional de Añelo (IETEPA) advierte que algunas de sus carreras podrían no llegar a finalizar el año si no consigue recursos para sostener su funcionamiento.

Creado en 2017, el IETEPA brinda educación técnica superior y formación profesional gratuita a jóvenes y adultos de Añelo y localidades cercanas . Su propuesta incluye tres tecnicaturas estrechamente vinculadas con las necesidades laborales de la industria energética: Seguridad e Higiene, Recursos Humanos y Logística y Abastecimiento.

La institución es gratuita, no tiene fines de lucro y sus títulos son oficiales, con aval del Consejo Provincial de Educación. Sin embargo, no recibe actualmente financiamiento del Estado provincial y su funcionamiento depende de aportes de la Fundación Pilares de Añelo, la Municipalidad y empresas privadas.

Según explicó la directora del instituto, Liliana Leguizamón , esos recursos ya no resultan suficientes para garantizar la continuidad de las carreras. "Actualmente ese acompañamiento no alcanza y estamos en una situación bastante crítica con alguna de las tecnicaturas", señaló en declaraciones a LU5.

El principal foco de preocupación está puesto en la Tecnicatura en Logística y Abastecimiento. La carrera, fundamental para una actividad que requiere cada vez más infraestructura, transporte, almacenamiento y servicios para sostener el crecimiento de Vaca Muerta , enfrenta dificultades para asegurar su continuidad. "Hoy no podría llegar a término. Los estudiantes que están actualmente cursando no podrían llegar a fin de año", advirtió Leguizamón.

El planteo adquiere mayor dimensión en un territorio donde el crecimiento de la actividad hidrocarburífera transformó el mercado laboral y multiplicó la demanda de técnicos y profesionales.

La situación pone en riesgo la formación de unos 180 estudiantes que actualmente integran la matrícula del instituto y que podrían quedar sin una alternativa educativa terciaria gratuita dentro de la localidad.

El problema central está en el financiamiento de la planta funcional y, especialmente, de los salarios docentes. Por eso, desde IETEPA reclaman que el Ministerio de Educación de Neuquén asuma esos costos y garantice la continuidad institucional.

El IETEPA brinda educación técnica superior y formación profesional gratuita a jóvenes y adultos de Añelo y localidades cercanas.

"Lo que nosotros estamos pidiendo hoy es que a través del Ministerio de Educación se haga cargo de lo que es la planta funcional del instituto y de los sueldos de los docentes, que es ahí donde radica el mayor inconveniente para sostener una carrera", explicó la directora.

Desde la institución aseguran que desde junio vienen comunicando la situación a las autoridades provinciales. Presentaron notas ante el Consejo Provincial de Educación y distintos ministerios, pero hasta el momento, según Leguizamón, no recibieron una respuesta concreta.

Empresas petroleras, financiamiento y una paradoja para Vaca Muerta

El esquema de financiamiento del IETEPA muestra también una particularidad: buena parte de la formación que se brinda en Añelo depende de aportes privados provenientes de compañías que operan en la misma región donde los estudiantes buscan insertarse laboralmente.

La Tecnicatura en Recursos Humanos es financiada por Shell, aunque la empresa ya comunicó que no continuará con ese aporte en 2027. La Tecnicatura en Seguridad e Higiene es sostenida por Pluspetrol, mientras que Logística y Abastecimiento depende de recursos gestionados por la Fundación Pilares de Añelo a partir de distintas capacitaciones. Pero ese modelo se volvió insuficiente.

Según pudo saber Energy Report, los directivos del IETEPA intentan mantener diálogos y generar acercamientos con algunas de las principales empresas que operan en Vaca Muerta, entre ellas YPF, TotalEnergies, Vista, Chevron, Shell Argentina, Equinor y Pampa Energía, entre otras.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, esos contactos todavía no se tradujeron en una solución concreta para garantizar el financiamiento de la institución.

El reclamo plantea así una paradoja: las compañías necesitan cada vez más trabajadores capacitados para acompañar el crecimiento de la producción de petróleo y gas, pero el espacio educativo que prepara a esos trabajadores en el propio territorio enfrenta dificultades para sostenerse.

Según pudo saber este medio, se requieren unos $60 millones por mes para su funcionamiento, poco menos de 40.000 dólares, equivalentes a unos 430 barriles de crudo a precios actuales.

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"El futuro de los añelenses está en Añelo"

IETEPA nació precisamente con el objetivo de evitar que los jóvenes de Añelo tengan que abandonar la localidad para acceder a una formación superior.

La institución busca que quienes terminan la escuela secundaria puedan continuar sus estudios en su propia comunidad y, al mismo tiempo, acceder a herramientas que les permitan incorporarse al mercado laboral local.

"Todos sabemos que Añelo es el epicentro de Vaca Muerta y nos preocupa que los habitantes de esta localidad no tengan lo primordial, lo fundamental, que es poder formarse gratuitamente, ya que todas las empresas piden mano de obra calificada", sostuvo Leguizamón.

La crisis del IETEPA abre una pregunta que excede a la institución: ¿cómo se prepara Añelo para formar a los trabajadores que necesita el propio desarrollo de Vaca Muerta.

El planteo adquiere mayor dimensión en un territorio donde el crecimiento de la actividad hidrocarburífera transformó el mercado laboral y multiplicó la demanda de técnicos y profesionales.

Seguridad e Higiene, Recursos Humanos y Logística y Abastecimiento no son carreras alejadas de esa realidad. Por el contrario, responden directamente a algunas de las necesidades que genera la expansión de la actividad petrolera y gasífera.

El desafío de que el crecimiento también llegue a la educación

Añelo es presentado como el corazón de Vaca Muerta. Allí se concentran buena parte de las operaciones que explican el crecimiento de la producción hidrocarburífera argentina y alrededor de esa actividad se despliega un entramado de empresas de servicios, proveedores y trabajadores.

En los últimos meses, el crecimiento de la localidad volvió a quedar expuesto con distintos anuncios vinculados a la expansión de Vaca Muerta y la llegada de inversiones. Incluso la reciente visita de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, puso el foco internacional sobre el potencial energético de la región.

En ese contexto, la crisis del IETEPA abre una pregunta que excede a la institución: ¿cómo se prepara Añelo para formar a los trabajadores que necesita el propio desarrollo de Vaca Muerta?

El petróleo y el gas salen de Añelo. La actividad genera inversiones, exportaciones y divisas. Pero el desafío es que parte de esa riqueza también permita construir capacidades locales y oportunidades para quienes viven en el territorio.

Decenas de jóvenes estudiantes realizaron un abrazo al Instituto y luego marcharon por las calles de Añelo para visibilizar el conflicto por falta de aportes de las petroleras.

Hace poco se instaló un toro en el acceso a Añelo como símbolo del crecimiento económico asociado a Vaca Muerta. El reclamo de IETEPA apunta a otra dimensión de ese mismo proceso: que el desarrollo energético también tenga una traducción concreta en educación y formación profesional. Por eso, desde la institución insisten en que no buscan un privilegio, sino una respuesta ante una necesidad educativa concreta.

Sostener el IETEPA significa sostener una alternativa gratuita de educación superior, evitar que los jóvenes tengan que abandonar Añelo para estudiar y formar trabajadores para una industria que tiene en esa localidad uno de sus principales centros de operaciones.

La definición, ahora, está en manos de las autoridades provinciales y de un sector privado que también necesita mano de obra calificada para acompañar la expansión de Vaca Muerta. El pedido de la comunidad es concreto: que el crecimiento de Añelo no quede limitado a los pozos, las rutas, las inversiones y los millones de dólares, sino que también se traduzca en oportunidades para quienes nacieron y viven allí.

El futuro de los añelenses está en Añelo. Y para que ese futuro exista, primero necesitan poder estudiar.