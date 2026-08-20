Neuquén licitó más áreas en Vaca Muerta: Phoenix y Continental van por seis zonas tras anunciar una alianza millonaria

Gas y Petróleo del Neuquén recibió ofertas de diez compañías para ocho bloques. La dupla Phoenix Global Resources-Continental Resources prevén crear una megaplataforma conjunta con Mercuria.

Después de la recepción de ofertas, GyP deberá evaluar la documentación incluida en el “Sobre A”, donde se analizan antecedentes técnicos, financieros y legales de las compañías.

Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) , la petrolera provincial, recibió ofertas de diez compañías para explorar ocho de las quince áreas incluidas en la Ronda N°1/2026 del Plan Exploratorio Neuquén (PEN), una licitación que busca poner en valor nuevos bloques dentro de la ventana shale de Vaca Muerta. El dato más relevante de la apertura de sobres fue el protagonismo de Phoenix Global Resources junto con Continental Resources , que presentaron propuestas en seis de los ocho bloques demandados.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El movimiento se conoció en paralelo con un anuncio estratégico para el sector: Continental Resources firmó un acuerdo preliminar para adquirir el 50% de Phoenix Global Resources y conformar junto con Mercuria Energy Group una plataforma operativa 50/50 enfocada en Vaca Muerta . Según informó la compañía, esa plataforma reunirá unos 163.000 acres netos en seis bloques y prevé desplegar más de u$s4.000 millones de capital durante los próximos cinco años.

La combinación de ambos hechos muestra el renovado interés de operadores privados e inversores internacionales por la cuenca neuquina. Mientras GyP avanza con la adjudicación de áreas exploratorias, Phoenix y Continental buscan ampliar su huella en la formación no convencional con una plataforma que apunta a llevar la producción desde más de 28.000 barriles equivalentes diarios hasta más de 100.000 barriles equivalentes diarios en los próximos cinco años.

La Ronda N°1/2026 atrajo a operadoras locales, compañías independientes y alianzas estratégicas. Phoenix Global Resources, junto con Continental Resources, fue el consorcio con mayor apetito exploratorio, con ofertas en Corralera Noreste, Corralera Noroeste, Corralera Sur, La Tropilla I, Águila Mora Noreste y Santo Domingo II.

Continental Resources firmó un acuerdo preliminar para adquirir el 50% de Phoenix Global Resources y conformar junto con Mercuria Energy Group una plataforma operativa 50/50 enfocada en Vaca Muerta.

En Corralera Noreste compiten Phoenix-Continental y Geopark Argentina. En Corralera Noroeste se presentaron Phoenix-Continental, Patagonia Energy y Geopark Argentina. En Corralera Sur, las ofertas fueron de Phoenix-Continental y Aldyl Argentina.

La Tropilla I fue el bloque con mayor cantidad de interesados: recibió propuestas de Phoenix-Continental, Aldyl Argentina, Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) y Patagonia Resources. En Águila Mora Noreste se presentaron Phoenix-Continental, Aldyl Argentina y PCR.

El resto de las ofertas se concentró en tres áreas. Pampa de las Yeguas II NE recibió propuestas de JPM Energía e Ingeniería Multipiping. Chasquivil Sur tuvo una oferta de Selva María Oil. Santo Domingo II recibió propuestas de Bentia Energy, Phoenix-Continental y PCR.

En cambio, quedaron desiertos Curamhuele, Cerro Avispa Norte, Cerro Avispa Sur, El Corte I, Cerro Partido Este, La Hoya y Totoral Este.

El antecedente del roadshow en Houston

La licitación tuvo como antecedente la presentación internacional realizada meses atrás por Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, en Houston. La apertura de sobres materializa ahora esa estrategia de promoción ante compañías e inversores interesados en sumar posiciones en Vaca Muerta.

Guillermo Savasta, presidente de GyP, sostuvo que la iniciativa está alineada con la estrategia provincial de poner en valor los recursos hidrocarburíferos y transformarlos en nuevas oportunidades de desarrollo para Neuquén.

El esquema mantiene a GyP como titular de los derechos exploratorios, mientras que el privado asume el riesgo geológico y de inversión durante las primeras etapas. En caso de avanzar hacia un desarrollo masivo, la empresa provincial conserva una participación mediante un esquema de carry.

Ese modelo permite a Neuquén sumar actividad exploratoria sin asumir directamente el costo inicial de perforación, al mismo tiempo que conserva participación futura si los bloques demuestran potencial comercial.

Continental refuerza su desembarco en Vaca Muerta

La oferta de Phoenix-Continental en seis áreas se conecta con la operación anunciada por Mercuria. Continental firmó un Acuerdo de Términos Principales para adquirir una participación del 50% en Phoenix. Una vez completada la transacción, Mercuria y Continental serán titulares en partes iguales de una plataforma conjunta operativa enfocada en el desarrollo de Vaca Muerta.

La plataforma reunirá los intereses de Phoenix en Mata Mora Norte, Mata Mora Sur, Confluencia Norte y Confluencia Sur; la participación operada de Continental en Los Toldos II Oeste; y participaciones adicionales que se incorporarán del bloque Bajo del Toro Este, actualmente propiedad de Integra.

Según el comunicado, la operación está sujeta a la negociación y firma de acuerdos definitivos, al cumplimiento de condiciones de cierre y a las aprobaciones regulatorias correspondientes. Ese punto es clave: el acuerdo refleja la intención de las partes, pero la transacción todavía debe completarse formalmente.

La compañía destacó que el portafolio combinado tiene relevancia estratégica para la región y mencionó la calificación prevista de los activos bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La apuesta por producción y escala

Pablo Bizzotto, CEO de Phoenix, sostuvo que la incorporación de Continental como socio operativo, junto con Mercuria, sumará experiencia en desarrollo y operación de recursos no convencionales a gran escala. Según afirmó, la alianza permitirá expandir el desarrollo y construir uno de los operadores independientes líderes de la cuenca.

Doug Lawler, presidente y CEO de Continental, vinculó el interés de la compañía con las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei y su administración. El ejecutivo afirmó que esas medidas fortalecieron la confianza de la empresa en la Argentina y ayudaron a allanar el camino para la alianza.

Phoenix es actualmente la sexta mayor productora de petróleo crudo de Vaca Muerta. La compañía informó que multiplicó por cinco su producción neta en cinco años, desde cero hasta 25.000 barriles diarios, con apenas 15% de su acreage desarrollado.

Continental, por su parte, es presentada en el comunicado como la mayor productora privada de petróleo y gas natural del mundo, con experiencia en la formación Bakken, la cuenca Anadarko, Powder River y la cuenca Pérmica.

Qué sigue en la licitación de GyP

Después de la recepción de ofertas, GyP deberá evaluar la documentación incluida en el “Sobre A”, donde se analizan antecedentes técnicos, financieros y legales de las compañías. Esa instancia definirá qué oferentes quedan habilitados para pasar a la etapa económica.

Luego se abrirán los “Sobres B”, que contienen las propuestas económicas, los compromisos de perforación y los planes de trabajo e inversión. Allí se conocerá el nivel concreto de actividad comprometida para cada bloque.

La competencia en áreas como La Tropilla I, con cuatro oferentes, o Santo Domingo II, con tres, anticipa una puja relevante para la provincia. También muestra que, aun en una etapa exploratoria, Vaca Muerta sigue atrayendo capital y operadores dispuestos a asumir riesgo geológico.

La presencia de Phoenix-Continental en seis bloques le da a la ronda un componente adicional: la llegada de un jugador con experiencia masiva en shale estadounidense, asociado a una compañía que ya opera en la cuenca y que acaba de anunciar una plataforma de crecimiento por más de u$s4.000 millones.

Para Neuquén, la compulsa abre una nueva etapa de exploración en áreas todavía no desarrolladas. Para Vaca Muerta, confirma que el interés internacional no se limita a los bloques más maduros, sino que empieza a extenderse hacia nuevos activos con potencial de crecimiento.