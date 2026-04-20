Mendoza recibió cinco ofertas por cuatro nuevas áreas de hidrocarburos

De las seis firmas que se habían presentado inicialmente, cinco cumplieron con los requisitos y avanzaron a esta instancia decisiva.

Mendoza profundiza su estrategia petrolera: y suma inversiones en áreas convencionales y exploratorias. Lucas Erio (derecha) firmó la aceptación de ofertas.

Mendoza avanzó con una nueva etapa clave en su política energética al realizar la apertura de los sobres económicos de la licitación nacional e internacional de áreas hidrocarburíferas . La instancia permitió conocer cinco ofertas concretas para cuatro áreas , en un proceso que refleja un renovado interés del sector privado por invertir en la provincia.

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La apertura de los sobres B -que contienen las propuestas económicas- se dio luego de la evaluación técnica, legal y financiera realizada en febrero, cuando se analizaron los antecedentes de las empresas oferentes. De las seis firmas que se habían presentado inicialmente, cinco cumplieron con los requisitos y avanzaron a esta instancia decisiva.

Durante el acto, encabezado por la Comisión de Adjudicación, se conocieron las propuestas para bloques tanto de explotación como de exploración:

En total, se registraron cinco ofertas para cuatro áreas , con un dato que no pasó desapercibido: dos de los bloques en disputa son exploratorios y actualmente no tienen actividad.

Petróleos Sudamericanos SA presentó una propuesta por el área de explotación Atamisqui.

Venoil SA y Geopetrol Drilling SA presentaron ofertas por el área de explotación El Manzano.

Este punto resulta especialmente relevante porque marca un cambio de tendencia: las empresas no solo buscan optimizar activos en producción, sino también apostar a nuevas áreas con potencial geológico aún no desarrollado , lo que abre la puerta a futuras inversiones, descubrimientos y expansión de la actividad.

licitacion mendoza áreas hidrocarburos Con la apertura de los sobres económicos ya concretada, el proceso continuará con la evaluación de las propuestas y la elaboración del decreto de adjudicación.

“Una señal clara de confianza”

Desde el Gobierno provincial destacaron el resultado de esta etapa como un indicio de consolidación del nuevo enfoque energético.

“Que hoy tengamos ofertas económicas concretas, incluso en áreas exploratorias sin actividad, es una señal muy positiva: confirma el potencial de nuestros recursos y la confianza en un marco de reglas claras y previsibilidad para invertir”, afirmó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.

La funcionaria remarcó que este avance no es aislado, sino parte de una política sostenida: “Este avance no es casual, sino resultado de una política pública orientada a ordenar el sector, generar previsibilidad, fortalecer la seguridad jurídica y facilitar procesos más ágiles”.

En ese sentido, Latorre subrayó el cambio de paradigma que busca impulsar la provincia: “Estamos pasando de una lógica pasiva a una estrategia proactiva, basada en licitación continua, apertura a nuevos operadores y herramientas para dinamizar la actividad”.

Reactivar áreas y sostener la actividad

Desde el área técnica, también pusieron el foco en el impacto concreto que estos procesos pueden tener en la economía real. “Este tipo de procesos, con licitación continua y procedimientos ágiles, permite generar oportunidades reales para poner equipos en el campo, reactivar áreas y sostener actividad económica en Mendoza”, explicó el director de Hidrocarburos, Lucas Erio.

La reactivación de bloques -especialmente en cuencas maduras- tiene un efecto directo sobre toda la cadena de valor: desde empresas de servicios petroleros hasta pymes proveedoras, logística y empleo local.

En esa línea, la ministra fue contundente sobre el rol del convencional: “Los campos convencionales no se gestionan solos: requieren incentivos, tecnología, operadores enfocados y control estatal con estándares y seguimiento”.

Y agregó: “Esto nos ha permitido ser la provincia con la menor tasa de declinación del país en campos convencionales en el período pospandemia, incluso con momentos de crecimiento de la producción”.

image Con este nuevo avance, Mendoza consolida un modelo energético basado en previsibilidad, apertura a la inversión y gestión activa.

Otro de los aspectos destacados del proceso es el salto en términos de competencia. Mendoza pasó de un escenario con escasa participación -como en 2019, cuando hubo una sola oferta para un único bloque- a un esquema más dinámico.

“En total, ocho compañías participaron de las últimas licitaciones y presentaron ofertas, evidenciando un interés sostenido por invertir en la provincia”, señaló Erio.

Este aumento en la participación no solo mejora las condiciones de adjudicación, sino que también eleva el nivel de exigencia en términos de inversión, tecnología y eficiencia operativa.

Con la apertura de los sobres económicos ya concretada, el proceso continuará con la evaluación de las propuestas y la elaboración del decreto de adjudicación.

Una vez publicado en el Boletín Oficial, ese instrumento otorgará los permisos de exploración o concesiones de explotación y habilitará el inicio de las operaciones.

Una estrategia que combina convencional y no convencional

La política energética mendocina no se limita a la reactivación de áreas maduras. En paralelo, la provincia avanza en el desarrollo del no convencional en Vaca Muerta Mendoza, con proyectos piloto y expansión del conocimiento del recurso.

El enfoque se apoya en tres ejes principales:

Incrementar la exploración para reducir incertidumbre y certificar reservas

Mejorar la eficiencia en campos maduros , mediante técnicas como EOR y workovers

Desarrollar infraestructura para escalar la producción

El objetivo es integrar ambos mundos —convencional y no convencional— en un esquema que permita sostener la producción en el corto plazo y crecer a futuro.

Un modelo que busca transformar potencial en desarrollo

Con este nuevo avance, Mendoza consolida un modelo energético basado en previsibilidad, apertura a la inversión y gestión activa.

La combinación de licitaciones continuas, mayor competencia y desarrollo tecnológico apunta a un objetivo central: convertir el potencial geológico en producción, empleo y crecimiento económico sostenible.