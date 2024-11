Gobierno reglamenta la ley Bases para energía y blinda exportaciones de petróleo y gas

El Artículo 6 afirma que el Poder Ejecutivo nacional no podrá intervenir o fijar los precios de comercialización en el mercado interno de hidrocarburos y que los permisionarios, concesionarios, refinadores o comercializadores podrán exportar hidrocarburos y sus derivados libremente, sujeto a la no objeción de la Secretaría de Energía. En principio, el anuncio de González anticipa que se quitará de la normativa el conpecto de "no objeción" para blindar la exportación, más allá del abastecimiento interno.

"Nosotros creemos firmemente que el libre mercado, el respeto a la propiedad privada, es el mejor incentivo para la innovación en infraestructura que todos dicen que necesitamos. No tengo ninguna duda que si innovación se va a dar", enfatizó el secretario coordinador.

Daniel González: "Van a seguir entrando montones de proyectos al RIGI"

En este marco, González dijo que "no tiene ninguna duda" que esa innovación se va a dar y descató el rol del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI). "Hemos visto en las pocas semanas que RIGI está disponible para hacer las aplicaciones la cantidad de proyectos que han entrado. De energías renovables, el oleoducto, de GNL, todos los proyectos de minería que también han entrado, y van a seguir entrando montones", describió.

Al insistir en la desrgulació, precisió que en el RIGI "no estamos creando condiciones o protecciones especiales para uno o para otro" y agregó que "hay también sectores que han entrado y otros que no. Los que han entrado, pueden entrar todos. Si las energías son renovables o son térmicas, no estamos haciendo una diferenciación porque no creemos en la generación de incentivos no naturales", sentenció.

González dijo que en el Gobierno creen que el sector privado de la Argentina es "tremendamente pujante" y estimó que a medida que se vayan creando las "condiciones necesarias" el sector privado "va a seguir invirtiendo" para potenciar la "tremenda oportunidad que tenemos" en Vaca Muerta y con la transición en los servicios públicos.

"Vamos a tener en los próximos años servicios públicos más baratos al final del día porque el populismo termina en servicios públicos más caros. Si las compañías no invierten es menos eficiente. Hablamos de redes inteligentes, la red inteligente viene a partir de las inversiones, las inversiones vienen si las compañías tienen una tarifa razonable. Creemos que regalar la energíaha sido la peor solución, la peor medida que ha afectado tanto la transición como el costo de la energía en general en Argentina", expresó.