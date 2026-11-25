En una carta enviada a los diputados y senadores aseguraron que si no incorporan partidas al proyecto profundizarán la crisis que atraviesan desde 2024. “Implicaría dar un golpe de gracia a la universidad argentina”, aseguraron.

Los rectores de las universidades públicas le reclamaron al Congreso que incorpore fondos al Presupuesto.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) volvió a advertir este miércoles que las universidades públicas no podrán funcionar el próximo año si el Congreso no incorpora al Presupuesto 2027 los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario .

“Las universidades públicas atravesamos una crisis sin precedentes que compromete nuestras posibilidades de funcionamiento. Salarios completamente desactualizados, becas congeladas desde hace dos años, presupuesto insuficiente para gastos de funcionamiento y una parálisis total de la inversión en obras y equipamiento tecnológico”, enumeraron.

En un comunicado, manifestaron que el desfinanciamiento progresivo que el Gobierno nacional llevó adelante en los últimos años “fueron deteriorando las capacidades del sistema universitario hasta llegar a esta situación, inédita por su complejidad y dolorosa por el daño que le produce al país”.

Los rectores consideraron también que aprobar el presupuesto tal y como está, que sigue incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario, “implicaría dar un golpe de gracia a la universidad argentina”.

“Con la misma responsabilidad con la que recorrimos todos los canales institucionales para encontrar respuestas, les pedimos que definan un presupuesto que contenga los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario”, sostuvieron los rectores en la carta dirigida al Congreso.

Asimismo, recordaron el recorrido de la normativa. Señalaron que fue ratificada por el mismo Congreso y que luego sobrevivió a un intento de derogación durante el debate del Presupuesto 2026.

Archivo. En una carta al Congreso, los rectores reclamaron la incorporación de los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario al Presupuesto 2027.

La carta firmada por los jefes de las casas de altos estudios llega luego de que el Gobierno lograra dictaminar el proyecto de Presupuesto 2027 que será tratado este jueves en Diputados desde las 12.

Las partidas para universidades en el Presupuesto 2027

La hoja de ruta para el cuarto año de Javier Milei sigue sin contemplar los fondos que fueron aprobados en la ley de Financiamiento Universitario. El Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno sigue sin contemplar lo establecido por la Ley de Financiamiento Universitario. El proyecto prevé destinar alrededor de $7,3 billones al funcionamiento de las universidades nacionales durante el próximo año.

Desde las casas de estudios habían solicitado ese monto, pero para inicios del 2026, cuando el Ejecutivo propuso $4,8 billones. Este año, el gasto cerrará en torno a los $6 billones.

Los rectores, en cambio, habían planteado que, para ajustarse a la ley, serían necesarios $11 billones, es decir, casi un 50% más de lo que contempla la iniciativa oficial.

Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Presupuesto 2027 mantiene los valores del período 2024-2026, lo que consolida una caída real del 24,9% respecto del presupuesto de 2023.

Al cerrar al carta, los rectores le hablaron a los legisladores nacionales. “De ustedes depende el futuro de la educación superior pública de la Nación. Agradecemos a quienes hasta aquí nos han acompañado, confiamos en su compromiso y les pedimos que, cuando tengan que decidir, piensen en las y los miles de jóvenes que hoy habitan la universidad pública y en las generaciones que vendrán, que merecen tener el mismo derecho que nosotros, y muchos de ustedes, tuvieron”, concluyeron.

La Federación Universitaria Argentina le reclamó a Javier Milei por fondos para las universidades

Al mismo tiempo, el presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Joaquín Carvalho, eligió interpelar directamente al Presidente en una carta titulada “400 días. Que un capricho no nos cueste el futuro” donde reclama al Gobierno que acepte las decisiones institucionales que respaldaron la norma y exigió que sea puesta en marcha.

El dirigente estudiantil mencionó las marchas del 23 de abril y del 2 de octubre de 2024, las protestas posteriores y los votos en el Congreso, con las mayorías de dos tercios necesarias, para sostener la ley luego del veto de Javier Milei.

“Perdió además hasta en su propio relato. ¿Dónde quedó la premisa de que ‘dentro de la ley todo, fuera de la ley nada’?”, planteó Carvalho, quien recordó que posteriormente el mandatario decidió promulgar la ley pero suspender la ejecución de dos artículos.

El dirigente estudiantil mencionó las marchas del 23 de abril y del 2 de octubre de 2024, las protestas posteriores y los votos en el Congreso, con las mayorías de dos tercios necesarias, para sostener la ley luego del veto de Javier Milei.

“Perdió además hasta en su propio relato. ¿Dónde quedó la premisa de que ‘dentro de la ley todo, fuera de la ley nada’?”, planteó Carvalho, quien recordó que posteriormente el mandatario decidió promulgar la ley pero suspender la ejecución de dos artículos.