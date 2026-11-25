A través de su participación en el documental The Slightest Touch (disponible en HBO Max), la estrella de 50 años reveló que empezó a beber en la adolescencia.

Colin Farrell dio detalles de como atravesó su lucha contra las adicciones. El actor irlandés habló de sus problemas con el alcohol , el momento en que decidió dar un cambio en su vida y la influencia que tuvieron sus hijos en ese proceso.

A través de su participación en el documental The Slightest Touch (disponible en HBO Max), la estrella de 50 años reveló que empezó a beber en la adolescencia. Según explicó, ese estado le permitía hacerle frente a su timidez y sentirse más seguro a la hora de relacionarse con otras personas. Sin embargo, con el paso del tiempo, aquel hábito se convirtió en una dependencia.

“Cuando empecé a beber a los 13 o 14 años, me di cuenta de que de esa forma me salía de mi caparazón y podía conectar con la gente, me volvía más extrovertido. No sé si era más gracioso o no, pero así me sentía ”, relata el actor.

Farrell describe cómo el consumo fue aumentando hasta perder el control. “Íbamos al pub del barrio en Castleknock y con los chicos nos tomábamos cuatro o cinco pintas los martes por la noche, pero llegaba a casa y me abría una botella de Jack Daniels y fumaba hachís, perdiendo completamente el control ”, recuerda sobre aquellos tiempos.

El intérprete reconoce que detrás de sus conductas había dificultades emocionales que no afrontaba. “Luego vinieron años de abuso de todas las drogas imaginables, aunque creo que simplemente se trataba de que era un chico sensible. Sentía las cosas muy profundamente y no tenía cómo comprender o contextualizar el significado de esos sentimientos”, reflexiona.

Colin Farrell y el impacto del nacimiento de su hijo James

Farrell recuerda su decisión de abandonar el consumo después de filmar Miami Vice. “Me subí a un avión y me desperté en rehabilitación tres días después”, relató al hablar sobre el comienzo de su recuperación. Sin embargo, el punto de inflexión más importante estuvo relacionado con el nacimiento de su hijo mayor, James, fruto de su relación con Kim Bordenave. El joven nació en 2003 y tiene síndrome de Angelman, un trastorno neurogenético poco frecuente que afecta el desarrollo y el sistema nervioso.

Farrell cuenta que dejó las drogas cuando James tenía dos años y medio y que la paternidad le dio una razón para dejar atrás los malos hábitos. En el documental, el intérprete se emociona al recordar cómo la presencia de su hijo lo ayudó a atravesar el proceso para rehabilitarse. “James fue mi guía”, expresa conmovido.

El actor explica que comprendió que su hijo necesitaba un padre que estuviera presente y pudiera acompañarlo. “Cuando nació, pensé: ‘Solo voy a ser su amigo’, como si eso fuera todo lo que necesita un nene: un amigo. No”, recordó. Y agregó que durante su recuperación entendió la verdadera dimensión de su responsabilidad como padre.

De qué trata The Slightest Touch

The Slightest Touch es una película que aborda principalmente la amistad de Farrell con Emma Fogarty, una activista irlandesa de 42 años que vive con epidermólisis bullosa, una enfermedad poco frecuente que afecta a la piel.

El actor se unió a ella con un propósito: acompañarla, coincidiendo con su 40° cumpleaños en una maratón en Dublín. En las imágenes, se puede ver al intérprete en plena carrera empujando la silla de ruedas de su compañera mientras ambos celebran con alegría los logros compartidos.