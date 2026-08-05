La energía nuclear supera 7% de generación eléctrica y ya abastece a 6 millones de argentinos

Con Atucha II y Embalse en operación, NASA la empresa generó más de 4,45 millones de MWh entre enero y junio de 2026 y comenzó a exportar tecnología y servicios nucleares desarrollados en el país.

Nucleoeléctrica Argentina superó los 4,45 millones de MWh en el primer semestre, consolidó un nuevo récord operativo, expandió su negocio internacional de servicios nucleares y avanza con obras estratégicas en sus centrales.

La energía nuclear volvió a consolidarse como uno de los pilares del sistema eléctrico argentino durante el primer semestre de 2026. Entre enero y junio, las centrales operadas por Nucleoeléctrica Argentina generaron 4.450.355 MWh , un volumen que representó más del 7% de toda la electricidad producida en el país durante ese período y permitió abastecer el 13% de la demanda residencial nacional , aun con Atucha I fuera de servicio por su Proyecto de Extensión de Vida.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En un país de aproximadamente 47 millones de habitantes y con cerca de 18 millones de usuarios residenciales de electricidad , el aporte de la generación nuclear durante el primer semestre de 2026 alcanzó una magnitud significativa. Al cubrir el 13% de la demanda eléctrica residencial nacional, las centrales nucleares abastecieron el equivalente al consumo de unos 6 millones de personas , considerando un consumo promedio distribuido entre los hogares.

Los resultados reflejan el rol estratégico que mantiene la generación nucleoeléctrica dentro de la matriz energética nacional, al aportar energía de base de manera continua durante las 24 horas del día, independientemente de las condiciones climáticas, complementando a las fuentes renovables y al parque térmico.

El desempeño fue alcanzado con Atucha II en Lima, partido de Zárate, y la cordobesa Embalse en plena operación, mientras continúan las obras para extender la vida útil de Atucha I , uno de los proyectos de infraestructura más relevantes del sector nuclear argentino.

Este resultado también consolida la tendencia observada en los últimos años. En 2025, Nucleoeléctrica había registrado 10.760.572 MWh de generación neta anual , marcando por segundo año consecutivo un récord histórico de producción.

Un semestre marcado por la expansión internacional

Más allá del desempeño operativo, uno de los hitos más importantes del semestre fue la creación formal de una nueva unidad de negocios destinada a comercializar internacionalmente la experiencia acumulada por la empresa durante más de cinco décadas de operación.

La iniciativa busca convertir el conocimiento desarrollado en la Argentina en una plataforma exportadora de servicios especializados para la industria nuclear mundial.

La nueva unidad ofrecerá servicios de:

ingeniería nuclear y convencional;

operación y mantenimiento de centrales;

inspecciones especializadas;

gestión integral de proyectos;

capacitación de personal;

puesta en marcha de instalaciones;

fabricación de componentes;

desarrollo de equipos y soluciones robóticas para ambientes complejos.

Estas capacidades se apoyan en la experiencia adquirida durante la construcción y operación de Atucha I, Atucha II y Embalse, la extensión de vida de esta última central, las obras actualmente en marcha sobre Atucha I y el desarrollo de infraestructura vinculada al ciclo del combustible nuclear.

Primeras exportaciones de tecnología nuclear argentina

Durante junio, Nucleoeléctrica concretó un paso histórico al realizar su primera venta internacional de componentes desarrollados en la Argentina para reactores nucleares CANDU.

Nucleoeléctrica

La operación fue realizada junto a Candu Energy Inc., empresa integrante de AtkinsRéalis, e incluyó la provisión de tapones de blindaje de salida con restrictor de flujo, componentes destinados a optimizar las condiciones operativas y de seguridad de los canales de combustible de este tipo de reactores.

Los equipos fueron desarrollados en conjunto con CONUAR y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), aprovechando la experiencia obtenida durante décadas de operación de la Central Nuclear Embalse.

La empresa considera que esta operación constituye un paso concreto para transformar la ingeniería y el conocimiento tecnológico argentino en una fuente permanente de exportaciones de alto valor agregado.

Acuerdo con Rumania y presencia global

Otro de los avances alcanzados durante el semestre fue la firma de un memorándum de entendimiento para brindar asistencia técnica a las centrales nucleares de Rumania, también equipadas con tecnología CANDU.

Este acuerdo fortalece la estrategia internacional de Nucleoeléctrica, que ya ha participado en proyectos vinculados con instalaciones nucleares de Canadá, Brasil, China, Corea del Sur y España, consolidando una red de cooperación técnica con algunos de los principales operadores nucleares del mundo.

La compañía considera que esta nueva unidad de negocios permitirá ampliar la participación de proveedores argentinos especializados, generar empleo calificado, diversificar las fuentes de ingresos y aumentar el ingreso de divisas mediante la exportación de servicios tecnológicos.

Nucleoelectrica Argentina

Energía firme para acompañar la transición energética

En un contexto de creciente electrificación y expansión de las energías renovables, la generación nuclear continúa desempeñando un papel clave como fuente de energía firme para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico.

Con producción constante las 24 horas y bajas emisiones de carbono durante la operación, las centrales nucleares complementan la variabilidad propia de la generación eólica y solar, contribuyendo a sostener el abastecimiento eléctrico nacional.

Los resultados del primer semestre muestran que, además de mantener una participación superior al 7% de la generación eléctrica argentina, Nucleoeléctrica busca posicionarse como un nuevo exportador de ingeniería, tecnología y servicios especializados, aprovechando la creciente demanda mundial por soluciones vinculadas con la energía nuclear y la descarbonización de los sistemas energéticos.