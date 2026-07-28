ANSES confirmó el requisito clave para cobrar el extra de las Becas Progresar en agosto

Los estudiantes deberán cumplir una nueva condición para acceder a las cuotas estímulo. Conocé de qué se trata y cómo acreditarla.

Los beneficiarios de Progresar Obligatorio deberán acreditar una actividad de formación complementaria para acceder a las cuotas estímulo.

ANSES , junto con la Secretaría de Educación, confirmó el requisito que deberán cumplir los beneficiarios de las Becas Progresar Obligatorio para continuar cobrando las cuotas estímulo durante agosto de 2026 . La medida forma parte de las nuevas condiciones previstas para el segundo semestre del ciclo lectivo.

A partir de la Resolución 172/2026, los estudiantes deberán acreditar la participación en una actividad de formación complementaria . El objetivo es fortalecer la trayectoria educativa y promover la permanencia de los alumnos dentro del sistema .

Quienes no cumplan con esta exigencia no podrán acceder al monto extra previsto por el programa , por lo que resulta fundamental conocer las modalidades disponibles y la forma de presentar la acreditación.

Para cobrar las cuotas estímulo de las Becas Progresar, los estudiantes deberán demostrar que participaron en una actividad de formación complementaria durante el segundo semestre de 2026 . Esta condición es obligatoria para los beneficiarios de Progresar Obligatorio .

La medida busca incentivar la participación en propuestas educativas adicionales a la formación escolar habitual y reconocer el compromiso de los alumnos con su proceso de aprendizaje . Solo quienes acrediten esa participación podrán acceder al pago del beneficio extra.

¿Qué son las actividades de formación complementaria? (Resolución 172/2026)

La Resolución 172/2026 incorporó las denominadas actividades de extensión o formación complementaria como un requisito para acceder a las cuotas estímulo. Se trata de propuestas que amplían la formación académica y promueven el desarrollo de nuevas habilidades.

Entre las opciones previstas se encuentran cursos de formación, talleres educativos, seminarios, jornadas de capacitación, charlas temáticas y proyectos o muestras organizados por instituciones educativas y organismos municipales, provinciales o nacionales.

Modalidades: cursos presenciales y virtuales disponibles

Las actividades podrán desarrollarse tanto en modalidad presencial como virtual, lo que permitirá que los estudiantes elijan la alternativa que mejor se adapte a sus posibilidades y disponibilidad.

La diversidad de propuestas busca facilitar el acceso a la formación complementaria en todo el país. Además, la participación en estas instancias permitirá incorporar nuevos conocimientos y fortalecer las competencias adquiridas durante el ciclo lectivo.

Cómo acreditar la participación ante la Secretaría de Educación

Una vez finalizada la actividad, los beneficiarios deberán presentar la acreditación correspondiente ante la Secretaría de Educación, siguiendo el procedimiento que establezca el programa. Ese comprobante será el que habilite el cobro de las cuotas estímulo.

Las autoridades recomendaron conservar toda la documentación vinculada con la actividad realizada y verificar que la institución organizadora emita el certificado o constancia correspondiente. De esa manera, se evitarán demoras al momento de validar el cumplimiento del requisito.

La incorporación de esta condición forma parte de una estrategia destinada a fortalecer la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo y fomentar su participación en propuestas que complementen la educación formal. Según explicó la Secretaría de Educación, estas instancias buscan ampliar las herramientas académicas y personales de los beneficiarios.

Antes de finalizar el proceso, los estudiantes podrán consultar las novedades del programa y los pasos para acreditar las actividades a través de los canales oficiales de ANSES y de la Secretaría de Educación. Allí también encontrarán información actualizada sobre las fechas y condiciones para el cobro de las cuotas estímulo.