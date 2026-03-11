La AIE impulsa la mayor liberación de reservas de petróleo de la historia para frenar la escalada de precios + Seguir en









La propuesta busca superar los 182 millones de barriles liberados durante la crisis de Ucrania en 2022. Tras conocerse la noticia, el barril Brent retrocedió hasta los u$s88 ante la expectativa de una mayor oferta global.

El volumen propuesto superaría el hito de 182 millones de barriles que el organismo coordinó en 2022 tras la invasión de Rusia a Ucrania. Depositphotos

En un intento por estabilizar un mercado energético al borde del colapso, la Agencia Internacional de Energía (AIE) puso sobre la mesa la que sería la mayor liberación de reservas estratégicas de petróleo en la historia. Según informó el Wall Street Journal, la medida busca contrarrestar el impacto del conflicto en Medio Oriente, que ha disparado los costos logísticos y de producción en todo el globo.

El volumen propuesto superaría el hito de 182 millones de barriles que el organismo coordinó en 2022 tras la invasión de Rusia a Ucrania. La magnitud de esta intervención refleja la gravedad de la situación actual en el Golfo Pérsico, donde el bloqueo y la inseguridad en el Estrecho de Ormuz ya afectan directamente el suministro mundial.

Reacción inmediata: el Brent cede terreno La filtración de la propuesta de la AIE tuvo un efecto instantáneo en las pizarras. El crudo Brent, referencia internacional para la industria argentina, borró una ganancia del 3,7% que venía acumulando durante la jornada para caer más de un punto porcentual, estabilizándose en torno a los u$s88 por barril.

No obstante, la implementación no es automática. Para que esta liberación masiva se concrete, se requiere el consenso de los países miembros; si una sola nación presenta una oposición firme, el plan podría retrasarse o reducir su escala. Se espera que la decisión definitiva se tome durante este miércoles.

El impacto del bloqueo en Ormuz La urgencia de la AIE responde a cifras alarmantes: se estima que el 6% de la producción mundial de petróleo se ha visto comprometido por la limitación del tráfico marítimo en Ormuz. El cierre casi total de este paso estratégico ha dejado millones de barriles varados en buques petroleros que no pueden navegar debido a ataques y a la interferencia de señales que hace insegura la navegación.

Esta disrupción logística ha generado un efecto dominó sobre los precios de productos derivados: Combustible para aviones: fuerte impacto en los costos operativos de las aerolíneas.

Gas para cocinar (GLP): presión sobre el consumo doméstico y la inflación.

Naftas y Gasoil: volatilidad en surtidores ante la incertidumbre del suministro.

