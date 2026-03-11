Amazon lanza un asistente de inteligencia artificial para consultas médicas: cómo es y qué funciones tiene

La herramienta ya se encontraba disponible en la aplicación de One Medical, la compañía de salud que Amazon adquirió por u$s3.900 millones en 2023. Así, los gigantes de la industria de la IA comienzan a apostar por el desarrollo tecnológico en el sector médico.

El modelo estará disponible en a web y la aplicación de Amazon.

Amazon confirmó la ampliación del acceso a su asistente de Inteligencia Artificial para la salud y los usuarios ahora podrán utilizarlo en el sitio web de la empresa y su aplicación. El modelo está diseñado - según detalló el gigante de Silicon Valley, para responder preguntas, explicar historiales médicos, gestionar renovaciones de recetas, agendar citas y más.

Anteriormente el asistente IA estaba disponible únicamente en la aplicación de One Medical, la empresa de salud que la compañía de Jeff Bezos adquirió por u$s3.900 millones en 2023.

Según explicó la compañía, el sistema puede responder consultas generales sobre salud incluso sin acceso a datos médicos personales, aunque su objetivo principal es funcionar como un asistente personalizado capaz de ofrecer orientación específica e incluso facilitar el contacto con profesionales y tratamientos.

Aun así, especialistas advierten sobre los riesgos de compartir información médica con sistemas de inteligencia artificial . Investigadores señalan que muchas compañías tecnológicas utilizan conversaciones de usuarios para entrenar sus modelos , lo que genera dudas sobre el manejo de datos sensibles.

Frente a estas críticas, Amazon aseguró que los modelos de Health AI se entrenan a partir de patrones abstractos y no con información personal identificable . Por ejemplo, si múltiples pacientes consultan sobre posibles interacciones entre medicamentos, la compañía afirma que puede utilizar ese patrón de consultas para mejorar las respuestas del sistema sin revelar datos personales.

La empresa también indicó que todas las interacciones con Health AI se desarrollan dentro de un entorno que cumple con la normativa estadounidense de privacidad sanitaria HIPAA. Además, aseguró que las conversaciones están protegidas mediante cifrado y estrictos controles de acceso.

Con autorización del usuario, Health AI puede acceder a su historial clínico a través del sistema nacional de intercambio de información médica, conocido como Health Information Exchange, que permite compartir datos sanitarios de manera segura entre instituciones.

A partir de esa información, el modelo puede analizar resultados de laboratorio, diagnósticos y registros médicos para ofrecer respuestas más precisas y personalizadas sobre síntomas, tratamientos o medicación.

En caso de que el usuario necesite atención profesional, la herramienta también puede conectarlo con especialistas del servicio médico One Medical.

Los usuarios de Amazon Prime en Estados Unidos que utilicen Health AI tendrán acceso a hasta cinco consultas gratuitas por mensaje directo con profesionales de One Medical para más de 30 afecciones comunes.

Entre ellas se incluyen:

Resfriados y gripe

Alergias

Reflujo ácido

Conjuntivitis

Infecciones urinarias

Disfunción eréctil

Tratamientos antienvejecimiento para la piel

Caída del cabello

Quienes no estén suscriptos a Prime también podrán conectarse con proveedores de One Medical mediante el sistema de pago por consulta disponible en la plataforma de Amazon.

La carrera de la IA por el sector sanitario

El de Amazon no es el primer anuncio de un gigante tecnológico en referencia a la industria médica. Un mes atrás, OpenAI anunció ChatGPT Health, una propuesta que combina inteligencia artificial con orientación sanitaria para el público general.

chatgpt ChatGPT también se lanza en la carrera por conquistar la industria médica.

La herramienta busca asistir a los usuarios en la interpretación de síntomas, la comprensión de diagnósticos y la organización de información clínica. Para muchos, el atractivo es evidente: respuestas rápidas, explicaciones en lenguaje accesible y disponibilidad permanente.

Sin embargo, más allá de las advertencias formales que acompañan a este tipo de plataformas, persisten interrogantes técnicos relevantes. Los sistemas de IA pueden equivocarse, ofrecer respuestas incompletas o basarse en información que ya quedó desactualizada. En el ámbito de la salud, donde los matices son determinantes, una interpretación incorrecta puede alterar completamente el diagnóstico o la decisión del paciente.

Otro aspecto sensible es el sesgo en los datos. Los modelos de entrenamiento no siempre reflejan la diversidad de realidades sanitarias, sistemas médicos o contextos culturales. En ese escenario, una recomendación válida en un país puede no serlo en otro, y la inteligencia artificial no siempre logra identificar esas diferencias.