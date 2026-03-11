Guerra en Medio Oriente: Irán no participará del Mundial 2026, aseguró su Ministro de deportes

El ministro de deportes de Irán aseguró en las últimas horas que la intención de su país es no formar parte de la Copa del Mundo de fútbol que se disputará en territorio estadounidense a mitad de año.

El ministro de deportes de Irán , Ahmad Donyamali , descartó que su Selección nacional dispute el Mundial 2026 en Estados Unidos debido a la guerra en curso en Medio Oriente . “Desde que este gobierno corrupto asesinó a nuestro líder, no tenemos condiciones para participar en el Mundial” , dijo Donyamali en una entrevista televisiva a la agencia DPA.

Estados Unidos e Israel realizaron ataques aéreos contra Irán desde el 28 de febrero, durante los cuales murió el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei . “Debido a las maliciosas medidas tomadas contra Irán, nos vimos obligados a librar dos guerras en ocho o nueve meses, y miles de nuestros compatriotas fueron asesinados. Por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera” , insistió el ministro de deportes iraní, Ahmad Donyamali.

Cabe recordar que Irán ya tiene a sus rivales anunciados en la Copa del Mundo y sus tres partidos de la fase de grupos serán contra Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda en ciudades estadounidenses: dos en Inglewood, California , y el tercero en Seattle.

Según el reglamento de la FIFA, por su ranking y mejor clasificación, sería Irak quien ocupe el lugar de Irán en la Copa del Mundo . Curiosamente, otro país que sabe lo que es ser atacado por Estados Unidos .

Irak actualmente está por disputar el Repechaje para ingresar al Mundial, donde enfrentará a Bolivia o Surinam. En este caso, su lugar sería ocupado por Emiratos Árabes Unidos , que perdió el playoff justamente ante Irak.

Qué pasará si Irán se baja del Mundial 2026: esto es lo que dice la FIFA

La FIFA analiza distintos escenarios tras el anuncio de Irán de que no participará en el Mundial 2026, una decisión vinculada a la guerra con Estados Unidos e Israel. La federación internacional deberá evaluar sanciones económicas, eventuales reemplazos y el impacto deportivo de una baja que se produce a pocos meses del inicio del torneo.

La crisis se desató luego del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán y de la posterior respuesta militar de la República Islámica. En ese contexto, el ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, confirmó que la selección nacional no participará del campeonato que se disputará en Norteamérica.

“Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no hay condiciones en las que podamos participar en la Copa del Mundo en vista de las medidas maliciosas tomadas contra Irán y que se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, definitivamente, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera”, expresó el funcionario.

La decisión del gobierno iraní llega en medio de la guerra con Estados Unidos e Israel y genera incertidumbre sobre la participación del equipo. Antes de que la retirada fuera confirmada oficialmente, el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, ya había dejado abierta esa posibilidad al referirse al impacto del conflicto en la decisión deportiva.

“Con lo que ha pasado... y con ese ataque de Estados Unidos, es poco probable que podamos esperar con ilusión el Mundial, pero son los dirigentes deportivos los que deben decidir al respecto. ¿Qué persona sensata enviaría a su selección nacional a Estados Unidos si la Copa del Mundo fuera tan política como lo fue la Copa de Asia en Australia?”, planteó.