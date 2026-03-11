Cómo se beneficia Rusia con la guerra entre EEUU e Israel contra Irán

El Kremlin se ofreció como mediador en la escalada en Medio Oriente. No obstante, fue señalado como "el único ganador" del conflicto y este escenario tiene implicancias comerciales para su industria de crudo.

Putín se ofreció como mediador para que Irán llegue a "una resolución política" con EEUU e Israel.

La escalada en Medio Oriente, tras el ataque en conjunto de EEUU e Israel contra Irán que ya lleva más de 10 días, tiene implicancias comerciales para el sector petrolero. En ese escenario, Rusia fue señalado como el único país "ganador" del conflicto y algunos de los beneficios que podría percibir se reflejarían en su industria de crudo y el levantamiento de sanciones para su venta.

"Hasta ahora, solo hay un ganador en esta guerra: Rusia" , afirmó el presidente del Consejo Europeo Antonio Costa, ante diplomáticos europeos en las últimas horas, al señalar que la suba del precio de los hidrocarburos representa un impulso financiero clave para el Kremlin.

Putín y su par de Irán Masoud Pezeshkian conversaron dos veces por teléfono en una semana, destacó la BBC. Mientras siguen los ataques de EEUU e Israel en territorio persa, Putin se presenta como un pacificador internacional tras haberse mostrado a favor de "una rápida desescalada y una resolución política".

Moscú tiene un acuerdo de Asociación Estratégica Integral con Irán y esta semana Putin reafirmó su "apoyo inquebrantable" a Teherán. Sin embargo, este convenio dista mucho de ser un tratado de defensa mutua y en su lugar, Moscú se ofreció a mediar en el conflicto.

En una conversación telefónica del lunes con el presidente estadounidense Donald Trump, Putin "expresó varias ideas para una rápida resolución diplomática del conflicto con Irán" , basadas en contactos con líderes de los países del Golfo, el presidente iraní y dirigentes de otros países, indicó la BBC.

Para Rusia es una forma de fortalecer su imagen en el Golfo y en Medio Oriente, presentándose como una potencia influyente . También es una oportunidad para profundizar su relación con Washington ya que considera que sus vínculos con la administración de Trump son beneficiosos para los objetivos bélicos de Moscú en Ucrania.

Esto explica por qué el presidente ruso evitó criticar a su homólogo estadounidense, tanto en privado como en público, por la guerra en Irán. "Él quiere ser útil. Le dije: 'Podrías ser más útil si terminas la guerra entre Ucrania y Rusia. Eso sería más útil'", detalló Trump al respecto.

Los posibles beneficios, vinculados al petróleo y el levantamiento de sanciones

Sin embargo, mientras el Kremlin pide una "desescalada" en Irán, el conflicto le ofrece otras oportunidades. Entre ellas, económicas. El reciente aumento de los precios mundiales del petróleo da un impulso necesario a los ingresos rusos y, si los precios se mantienen altos durante un período prolongado, ayudará al Kremlin a seguir financiando su guerra contra Ucrania.

El presupuesto federal de Rusia se sustentaba en la exportación de petróleo a u$s59 por barril. En los últimos meses, los precios cayeron y esta semana el crudo subió con fuerza hasta casi u$s120 por barril. Desde entonces volvió a bajar, aunque los precios se mantienen muy por encima de los u$s59.

Además, Trump sugirió que EEUU levantará las sanciones relacionadas con el petróleo a "algunos países" para aliviar la escasez causada por la guerra con Irán. Si se rebajan las sanciones a Rusia, Moscú podría obtener una ganancia financiera aún mayor. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó que esto sería un "duro golpe" para Kiev e instó a Trump a no hacerlo.

La edición de este martes del periódico pro-Kremlin Komsomolskaya Pravda se mostró optimista con su título en portada: "El alto precio del petróleo es una razón para que (Occidente) levante las sanciones".

Aunque el Kremlin no esté criticando al presidente estadounidense, algunos periódicos rusos sí arremetieron duramente contra Trump y la guerra en Irán. "El 'presidente de la paz' simplemente perdió la cabeza", afirmó en su edición del martes el periódico Moskovsky Komsomolets y agregó que "el emperador está desnudo. O, mejor dicho, perdió la cordura".