PUAM de ANSES en mayo 2026: de cuánto será el monto tras el dato de inflación

La actualización toma como referencia la información de marzo que marcó una suba del 3,4%.

La PUAM funciona como ingreso mínimo para adultos mayores sin aportes suficientes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) definió los valores de mayo a partir del último índice de precios. El ajuste mensual se calcula con la inflación informada por el INDEC , lo que impacta en jubilaciones, pensiones y prestaciones no contributivas.

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El esquema vigente establece que la Pensión Universal para el Adulto Mayor mantiene una proporción fija respecto del haber mínimo. La PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima y es lo que define el monto final que perciben los titulares cada mes. Más de 180.000 personas acceden actualmente a este ingreso en todo el país.

El organismo previsional fijó el nuevo valor de la prestación con la actualización correspondiente. El monto de la PUAM en mayo será de $314.539,28 , cifra que surge del cálculo automático sobre el haber mínimo. La jubilación básica por su parte alcanzará los $393.174,10 según los parámetros vigentes.

El incremento aplicado para este período se ubica en torno al 3,38%. El mecanismo de movilidad mensual reemplazó el ajuste trimestral , con el objetivo de reducir el desfasaje frente a la inflación, vinculando cada modificación con el índice de precios de dos meses previos.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos difundió el dato que funciona como referencia para las actualizaciones. La inflación de marzo fue del 3,4% , lo que definió los aumentos que se abonarán en mayo. El acumulado del primer trimestre del año llegó al 9,4%.

El comportamiento de los precios respondió a distintos factores. El alza del petróleo a nivel internacional presionó sobre los combustibles, mientras que el inicio del ciclo lectivo generó incrementos estacionales en varios rubros. En los últimos doce meses, el índice general acumuló un 32,6%.

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¿Habrá bono extra para la PUAM en mayo?

El Gobierno mantiene bajo análisis la continuidad de los refuerzos para ingresos más bajos. Por eso los prestatarios del bono de $ 70.000 serán los siguientes grupos:

jubilados y pensionados del SIPA

titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC): incluye pensiones por invalidez, vejez y madres de 7 hijos o más

La política de refuerzos se dirige a jubilaciones mínimas y prestaciones asociadas. El monto y las condiciones del bono se definen de manera periódica, según criterios fiscales y sociales. La ANSES publica esos detalles junto con los calendarios de pago.

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Monto total: ¿cuánto se cobra con aumento y refuerzo?

El ingreso final depende de la combinación entre haber actualizado y posibles adicionales.

la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a un total de $384.600,14 (cifra compuesta por el nuevo haber de $314.600,14 más el bono)

las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez quedarán en $345.220 con el refuerzo incluido.

. La jubilación mínima, como referencia, podría llegar a $460.044,10 con refuerzo incluido.

El calendario de pagos se organiza como cada mes. Las fechas se asignan según la terminación del DNI, y suelen ubicarse en la segunda semana.

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Requisitos para acceder a la PUAM en 2026

La prestación apunta a un grupo específico de la población. La PUAM está destinada a personas mayores de 65 años sin jubilación ni pensión contributiva, lo que la convierte en una herramienta de cobertura básica. El acceso exige cumplir condiciones establecidas por la normativa vigente.

Los criterios principales se detallan a continuación:

edad mínima: 65 años

residencia legal en Argentina

extranjeros: 10 años de residencia continua previa a la solicitud

no cobrar jubilaciones ni pensiones de otros regímenes

El beneficio incluye cobertura médica. Los titulares acceden a PAMI y a asignaciones familiares, aunque la prestación no genera derecho a pensión por fallecimiento. Tampoco habilita el ingreso a moratorias previsionales.