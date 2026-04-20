Quién es John Ternus, el futuro CEO de Apple que reemplazará a Tim Cook

La compañía tecnológica anunció una transformación en su cúpula. El nuevo director ejecutivo asumirá el 1 de septiembre, cuando el histórico líder cambie de rol. Su recorrido en la empresa.

Apple anunció este lunes que su CEO, Tim Cook, dejará el cargo en septiembre , luego de 15 años al frente de la compañía de Cupertino, California. En su reemplazo asumirá John Ternus, vicepresidente senior de Ingeniería de Hardware y encargado de productos como iPhone y Mac . De quién se trata.

La empresa informó que la reestructuración de la primera plana de la firma, aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración, es "el resultado de un minucioso proceso de planificación de la sucesión a largo plazo" y destacó que Cook seguirá en su rol durante los próximos meses, para luego convertirse en Presidente Ejecutivo.

En el comunicado, Cook aseguró que ser CEO de Apple fue "el mayor privilegio de mi vida" y agradeció "haber tenido la oportunidad de trabajar con un equipo de personas tan ingeniosas, innovadoras, creativas y con una gran vocación de servicio, que se han dedicado inquebrantablemente a enriquecer la vida de nuestros clientes y a crear los mejores productos y servicios del mundo”.

Respecto a su reemplazante, aseguró que Ternus es "un visionario cuyas contribuciones a Apple durante 25 años son innumerables" y que tiene "la mente de un ingeniero, el alma de un innovador y la vocación para liderar con integridad y honor". "Sin duda es la persona idónea para guiar a Apple hacia el futuro".

En el mensaje a la comunidad, Ternus dijo estar " profundamente agradecido" por la oportunidad "de llevar adelante la misión de Apple”. El futuro CEO lleva un cuarto de siglo en la empresa, período durante el cual dijo haber tenido la suerte de trabajar con Jobs y de contar con Cook como mentor.

Ternus comenzó a trabajar en la empresa en 2001. Sus primeros pasos los hizo en el equipo de diseño de productos de Apple. Doce años después se convirtió en vicepresidente de Ingeniería de Hardware. En 2021, se incorporó al equipo ejecutivo como vicepresidente senior de Ingeniería de Hardware.

john ternus

A lo largo de su trayectoria en la empresa, supervisó el trabajo de ingeniería de hardware en una variedad de productos innovadores en todas las categorías. "Fue fundamental en el lanzamiento de varias líneas de productos nuevas, como el iPad y los AirPods, así como en numerosas generaciones de productos para iPhone, Mac y Apple Watch", destacó la empresa.

"Ha sido un privilegio contribuir a dar forma a los productos y experiencias que han transformado nuestra manera de interactuar con el mundo y entre nosotros", destacó el ejecutivo en el comunicado que difundió la empresa.

Dentro del equipo, su contribución permitió que Mac sea la categoría "más potente y popular que nunca a nivel mundial". Esto incluye la reciente presentación del MacBook Neo, una computadora nueva con la que Apple busca lograr que la experiencia Mac "sea aún más accesible para más personas en todo el mundo".

El trabajo de Ternus estuvo dedicado al fortalecimiento y a la mejora de productos clave de la empresa, donde destacan las recientes gamas de teléfonos iPhone 17 Pro y Pro Max, el iPhone Air y el iPhone 17. Bajo su liderazgo, también impulsó avances en los AirPods.

El futuro CEO lideró buena parte de la estrategia de fiabilidad y durabilidad, introduciendo nuevas técnicas que mejoraron la resistencia de productos. Impulsó también gran parte de la innovación de Apple, con materiales resistentes y que han permitido reducir la huella de carbono, entre ellos la creación de un nuevo compuesto de aluminio reciclado, el uso de titanio impreso en 3D en el Apple Watch Ultra 3 e innovaciones en la reparabilidad que han aumentado la vida útil de varios productos de Apple.

"Me llena de optimismo lo que podemos lograr en los próximos años y me alegra saber que las personas más talentosas del mundo están aquí en Apple, decididas a formar parte de algo más grande que cualquiera de nosotros. Me siento honrado de asumir este cargo y prometo liderar con los valores y la visión que han definido este lugar tan especial durante medio siglo”, cerró Ternus.