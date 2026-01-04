La empresa petrolera venezolana PDVSA recorta producción tras la intervención de EEUU

La petrolera estatal venezolana comenzó a cerrar pozos ante el aumento de inventarios y la falta de diluyentes, en medio de la parálisis exportadora.

La petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA) comenzó a solicitar a algunas de sus empresas mixtas recortes en la producción de crudo mediante el cierre de yacimientos o grupos de pozos, ante el rápido aumento de inventarios y la escasez de diluyentes, en un contexto de exportaciones prácticamente paralizadas, según fuentes cercanas a la decisión, según Reuters.

La medida se produce luego de que Estados Unidos anunciara un bloqueo a todos los buques sancionados que ingresan o salen de aguas venezolanas y avanzara con la incautación de cargamentos de petróleo en diciembre. El escenario se agravó tras la detención del presidente depuesto Nicolás Maduro y su esposa por fuerzas estadounidenses el último sábado, hecho que profundizó la crisis política e institucional del país.

De acuerdo con las fuentes, los capitanes de puerto no han autorizado la salida de petroleros ya cargados, lo que provocó que los tanques de almacenamiento y hasta buques utilizados como almacenamiento flotante se llenaran rápidamente. Esta situación eleva el riesgo de nuevos recortes productivos si los cargamentos continúan sin poder salir del país.

Si bien la producción y la refinación de PDVSA no habrían sufrido daños directos tras el ataque militar estadounidense, el bloqueo anunciado semanas atrás ya había alejado a numerosos armadores de las aguas venezolanas, contribuyendo al aumento de inventarios y a la parálisis logística.

Venezuela produce actualmente en torno a 1,1 millones de barriles diarios, muy por debajo de su potencial histórico, pese a contar con alrededor de 303.000 millones de barriles de reservas probadas, cerca del 17% del total mundial, concentradas mayormente en la Faja Petrolífera del Orinoco.

chevron.jpg Chevron podría ser una de las empresas beneficiadas de la intervención de Trump en Venezuela Reuters

Chevron, en el centro de la escena

En este contexto, Chevron quedó en el centro de la atención de los mercados. La petrolera es la única empresa estadounidense que continúa operando en Venezuela, exportando unos 150.000 barriles diarios de crudo pesado a través de empresas conjuntas con PDVSA, bajo una licencia restringida otorgada por el Tesoro de Estados Unidos.

Las acciones de Chevron cerraron el viernes con una suba del 2,3%, antes del ataque militar del fin de semana, en una sesión en la que el papel se movió entre los 151,25 y los 155,96 dólares. Los inversores esperan ahora la reapertura de los mercados para medir la primera reacción completa del mercado ante la escalada geopolítica.

La compañía informó que está enfocada en la seguridad de sus empleados y en la integridad de sus activos en Venezuela. En febrero, la administración de Donald Trump revocó una licencia previa otorgada durante el gobierno de Joe Biden y, meses más tarde, emitió una nueva autorización limitada que permite a Chevron operar bajo un esquema de trueque de petróleo, sin que los ingresos lleguen al gobierno de Maduro.

El plan de Trump para las empresas petroleras estadounidenses

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy que las compañías petroleras estadounidenses van a invertir "miles de millones de dólares" para reparar la infraestructura de ese sector en Venezuela, que se encuentra "en muy mal estado".

"Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera gravemente dañada y comiencen a generar ganancias para el país", informó Trump al explicar los detalles del operativo militar que concluyó con la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, concentradas principalmente en la Faja Petrolífera del Orinoco, donde predominan crudos extrapesados que requieren diluyentes y tecnología específica para su producción.

Según el Boletín Estadístico Anual de la OPEP, en 2024 las reservas probadas de Venezuela se estimaron en 303,22 miles de millones de barriles (MMB), mientras que en 2020 eran 303,56 MMB.

La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) indica que Venezuela representa aproximadamente el 17% de las reservas petroleras probadas del mundo, pese a que su producción actual es solo una fracción de esa magnitud.

Hasta el momento, la gestión de los recursos petroleros está encomendada a Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y sus filiales. PDVSA es una empresa estatal creada en 1975 y adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo.

Desde la aprobación de la Constitución de 1999 y la Ley Orgánica de Hidrocarburos (2001), PDVSA ejerce el control directo de los recursos energéticos del país y opera tanto en conjunto con multinacionales como en proyectos propios.

Debido a deficiencias estructurales, falta de inversión e impacto de las sanciones de Estados Unidos, la producción petrolera venezolana disminuyó drásticamente desde principios de la década de 2010. Los principales clientes del petróleo venezolano son compradores asiáticos, incluyendo empresas y petroleras de China e India.