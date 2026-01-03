SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

3 de enero 2026 - 13:59

Donald Trump adelantó que petroleras de EEUU regresarán a Venezuela

Lo adelantó durante una conferencia de prensa luego de la captura de Nicolás Maduro. En esa línea, sostuvo que "el embargo del petróleo venezolano sigue siendo valido".

Bajo las órdenes de Trump, fuerzas militares de EEUU intervinieron Venezuela esta madrugada para capturar a Maduro, una maniobra que el mandatario definió como una "muestra espectacular" del poderío norteamericano. En esa línea adelantó que el país norteamericano gobernará Venezuela hasta lograr una transición ordenada y habló del potencial petrolero del país latinoamericano.

Al comienzo de su discurso, Trump indicó que desde su país quieren "libertad, paz y justicia para el pueblo de Venezuela. Esto incluye a muchas personas que hoy viven en EEUU y que quieren volver a su patria".

Así, señaló que van a dirigir el país hasta lograr una transición apropiada ya que "el tema de Venezuela ha sido un fracaso, incluso en la producción de petróleo": "No estaban produciendo casi nada de lo que podrían haber producido", se sinceró.

"Nosotros vamos a tener las grandes empresas petroleras de EEUU, las más grande del mundo van a gastar miles de millones de dólares, van a reparar la infraestructura de petróleo y empezar a generar dinero para el país", detalló.

