Donald Trump adelantó que petroleras de EEUU regresarán a Venezuela + Seguir en









Lo adelantó durante una conferencia de prensa luego de la captura de Nicolás Maduro. En esa línea, sostuvo que "el embargo del petróleo venezolano sigue siendo valido".

Lo adelantó durante su conferencia de prensa luego de la captura de Nicolás Maduro.

El presidente Donald Trump adelantó hoy que las petroleras de EEUU regresarán a Venezuela, luego de avanzar militarmente sobre el país. En las últimas horas, fuerzas militares estadounidenses capturaron al mandatario Nicolás Maduro, quien será juzgado junto a su esposa por diversos cargos que los vinculan al narcotráfico.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Bajo las órdenes de Trump, fuerzas militares de EEUU intervinieron Venezuela esta madrugada para capturar a Maduro, una maniobra que el mandatario definió como una "muestra espectacular" del poderío norteamericano. En esa línea adelantó que el país norteamericano gobernará Venezuela hasta lograr una transición ordenada y habló del potencial petrolero del país latinoamericano.

Donald Trump adelantó que petroleras de EEUU regresarán a Venezuela Al comienzo de su discurso, Trump indicó que desde su país quieren "libertad, paz y justicia para el pueblo de Venezuela. Esto incluye a muchas personas que hoy viven en EEUU y que quieren volver a su patria".

Así, señaló que van a dirigir el país hasta lograr una transición apropiada ya que "el tema de Venezuela ha sido un fracaso, incluso en la producción de petróleo": "No estaban produciendo casi nada de lo que podrían haber producido", se sinceró.

"Nosotros vamos a tener las grandes empresas petroleras de EEUU, las más grande del mundo van a gastar miles de millones de dólares, van a reparar la infraestructura de petróleo y empezar a generar dinero para el país", detalló.